2019-10-22T01:40:10+03:00
Экономика

Ангелов на всех не хватает

Продолжаем знакомить вас с современными экономическими терминами и понятиями
Ян РОЗЕНБЕРГ
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Продолжаем знакомить вас с современными экономическими терминами и понятиямиПродолжаем знакомить вас с современными экономическими терминами и понятиямиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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КОНКРЕТНО

Бизнес-ангел (business angels) - частный инвестор, который приобретает долю в проекте с расчетом на получение прибыли в будущем. Это, наверное, единственный термин с таким романтичным названием в современной экономике. Проще говоря, это люди, которые вкладывают собственные деньги в различные проекты и, конечно, рассчитывают на очень хорошие дивиденды. Надо отметить, что это очень опытные предприниматели.

Рисунки - Ольга КОРДЮКОВА

Рисунки - Ольга КОРДЮКОВА

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