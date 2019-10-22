Ангелов на всех не хватает

КОНКРЕТНО

Бизнес-ангел (business angels) - частный инвестор, который приобретает долю в проекте с расчетом на получение прибыли в будущем. Это, наверное, единственный термин с таким романтичным названием в современной экономике. Проще говоря, это люди, которые вкладывают собственные деньги в различные проекты и, конечно, рассчитывают на очень хорошие дивиденды. Надо отметить, что это очень опытные предприниматели.