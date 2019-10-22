Лечиться без денег: как на самом деле попасть на дорогие операции по квоте

«ЭТО КАК ОЧЕРЕДЬ НА КВАРТИРУ»

В ходе скандала в Онкоцентре им. Блохина выяснилось, что один из сотрудников института возглавлял фонд, оплачивающий операции больных детей. В этом не было бы ничего плохого, если бы всем миром не собирали деньги на то, что можно было получить от государства.

«Мы могли справиться сами, просто вовремя подавая заявки на квоты и получая деньги на операции от государства», - рассказал в интервью «КП» директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина, главный внештатный специалист-онколог Минздрава Иван Стилиди.

На публикацию откликнулись сотни читателей «КП». Многие уверены, что в тяжелых случаях надеяться на государство бесполезно. «Квоты на операцию не дождешься, быстрее умрешь», «это как очередь на квартиру: ждешь 20 лет, а потом берешь ипотеку, то есть кредит на лечение», считают пациенты. «Моему ребенку нужна была срочная операция на сердце, планировать делать в питерском медцентре им. Алмазова, где была первая операция. Но власти нашей области накопили огромный долг перед этим институтом и стали отправлять в другую клинику. А там смертность после такой операции гораздо выше, чем в Алмазова, мы узнавали. В итоге обратились в благотворительный фонд и собрали деньги», - пишет мама больного ребенка.

Встречаются и отклики об удачном опыте. «У нас ребенок с тяжелым хроническим заболеванием, приходится дважды в год класть в больницу по ВМП (высокотехнологичная медицинская помощь, которую в народе называют «лечение по квотам». - Авт.). Все бесплатно. Сдаем документы в департамент здравоохранения, квота готова на следующий день», - делится Наталья. Такой пример выглядит скорее как исключение, однако специалисты по правам пациентов уверяют: в нашем сознании укоренились неправильные стереотипы о невозможности «выбить квоту».

За последнее время произошли серьезные изменения в финансировании и порядке оказания именно той самой высокотехнологичной медпомощи (ВМП). Сложно поверить, но такое лечение порой может оказаться даже доступнее, чем первичная медпомощь в районных поликлиниках и больницах, говорят сами врачи. При этом есть основные правила и важные нюансы, о которых большинство больных и их родственников ни сном ни духом не ведают. «Комсомолка» изучила законодательство и практику его применения вместе с экспертами по обязательному медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Читайте памятку и ответы на самые наболевшие вопросы.

С ЧЕГО НАЧИНАТЬ

В любом случае - с визита к лечащему врачу поликлиники по месту жительства. Здесь при наличии медицинских показаний оформляется документ под названием «Направление на госпитализацию для оказания высокотехнологичной медицинской помощи». Решение о выдаче направления принимает врачебная комиссия медицинской организации, где работает лечащий врач. При положительном решении оформляется пакет необходимых документов и выписывается направление. Оно должно быть заверено подписью и печатью самого врача, а также личной подписью руководителя медицинской организации (либо уполномоченного лица) и печатью медорганизации.

Специалисты советуют: сразу задайте врачу «контрольный вопрос»: в какую группу попадает ваш случай по части финансирования. А именно: пойдет ли оно по линии ОМС или за счет бюджета? В зависимости от этого будут различаться и порядок оформления, и место проведения операции, и, скорее всего, сроки ожидания.

- Самые распространенные виды операций и нехирургического лечения в рамках ВМП сейчас финансируются за счет средств ОМС, - поясняют эксперты Всероссийского союза страховщиков. - В таких случаях достаточно направления от медицинской организации, где работает лечащий врач. Для проведения лечения, как правило, выбираются медицинские центры в регионе по месту жительства пациента. И только если не окажется необходимого профиля отделения, вида медпомощи, могут направить в другой регион.

Второй вариант - лечение по линии бюджета. Речь идет о наиболее сложных, относительно редких случаях заболеваний и лечении с применением наиболее сложных технологий. В таких ситуациях направление на ВМП сначала выдает лечащий врач. А затем документы пациента направляются в региональный орган управления здравоохранением: областной Минздрав, департамент, комитет здравоохранения и т. п. Здесь принимается решение о наличии медицинских показаний и направлении в конкретную медицинскую организацию для оказания ВМП. Направить могут как в медицинские центры своего региона, так и в другие регионы либо в федеральные институты. В последнем случае срок ожидания госпитализации может оказаться дольше.

КАКИЕ ШАНСЫ ПОПАСТЬ В ЛУЧШИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ СТРАНЫ?

В большинстве регионов есть специальные документы - порядки маршрутизации пациентов для оказания высокотехнологичной медпомощи. Там перечисляются медицинские центры, в которые рекомендуется направлять пациентов в зависимости от болезни, общего состояния и т. п. Если по профилю заболевания больного есть несколько вариантов, то лечащий врач должен предложить их на выбор, поясняют эксперты ВСС. Название выбранной больницы указывается в направлении на госпитализацию для оказания ВМП.

В случаях, когда медпомощь идет не по линии ОМС, а за счет бюджета, медицинский центр для госпитализации выбирает комиссия регионального Минздрава.

А что, если пациент непременно хочет попасть в конкретный медицинский институт? В Бакулевский кардиоцентр, онкоинститут имени Герцена, «Сеченовку» - как пробиться туда?

- Законодательство позволяет пациенту настаивать на своем. То есть требовать, чтобы в направлении на госпитализацию для ВМП была указана конкретная, выбранная самим человеком медицинская организация, - поясняют эксперты. Но! Во-первых, выбранная пациентом медицинская организация должна участвовать в реализации Программы государственных гарантий (то есть работать в системе ОМС) или входить в список, установленный Приказом Минздрава об перечне медицинских организаций, оказывающих ВМП (за счет бюджетных средств).

Во-вторых, будьте готовы: чтобы попасть в самостоятельно выбранный медцентр, может понадобиться больше усилий, например, из-за очереди на госпитализацию. Алгоритм действий такой: вы собираете все необходимые документы (см. ниже в рубрике «Это пригодится») и сами отвозите их в выбранный медицинский центр. И уже его комиссия в течение 10 рабочих дней принимает решение: есть ли медицинские показания для госпитализации именно в данную клинику и в какие сроки это возможно.

ВАЖНО

Страховой представитель вам в помощь

Вы вправе попросить в своей поликлинике (больнице) весь список медицинских центров, куда возможно направление на госпитализацию для получения ВМП (высокотехнологичной медпомощи).

Если вам отказывают, а также в случае любых возникающих вопросов и жалоб, сразу звоните в страховую медицинскую компанию, выдавшую вам полис ОМС (номер телефона есть на полисе).

Специалисты таких организаций, они называются «страховые представители», имеют большой объем полномочий и на практике реально оказывают серьезную помощь пациентам.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Сколько придется ждать

Для оформления - передачи документов есть конкретные сроки, а вот срок ожидания госпитализации, проведения операции или другого лечения четко не оговаривается. Все зависит от вида заболевания, стадии болезни, тяжести состояния больного и т. д., поясняют эксперты.

- Если речь идет о высокотехнологичной медпомощи по линии ОМС, то на все-про-все, включая бумажные формальности и ожидание госпитализации, на практике может уйти от нескольких дней до 2 - 3, максимум 6 месяцев.

- Если требуется ВМП за счет бюджета (наиболее сложные случаи лечения), то действуют так называемые квоты. На самом деле речь идет о количестве бюджетных средств, выделенных на лечение определенного количества граждан по тому или иному профилю медпомощи. К концу года квоты могут оказаться исчерпаны, и тогда пациенту предлагается повторно обратиться в следующем году.

Обратите внимание: если вам отказывают в госпитализации - сам медицинский центр или региональный Минздрав, то в письменном решении об отказе обязательно должен быть указан способ решения проблемы. Скажем: если в конкретном медицинском центре закончились квоты на текущий год, региональный Минздрав может оформить индивидуальное гарантийное письмо об оплате операции. Либо направить в другую клинику. В любой ситуации вы можете обратиться за помощью к своему страховому представителю.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Пять шагов для получения ВМП

1. Проходим медицинское обследование, по итогам которого определяются медицинские показания для получения высокотехнологичной медпомощи (ВМП).

2. Обращаемся к лечащему врачу своей поликлиники и оформляем направление на госпитализацию для оказания ВМП. Данный вопрос рассматривается врачебной комиссией медицинской организации, при положительном решении оформляется пакет документов и выписывается направление. Направление заверяет главврач поликлиники (больницы).

3. Собираем дополнительные документы:

- выписка из медкарты (должна быть заверена подписью лечащего врача и подписью главврача),

- копия паспорта или свидетельства о рождении (для детей до 14 лет),

- копия полиса ОМС,

- копия СНИЛС (свидетельства о пенсионном страховании, если есть),

- результаты анализов и обследований.

4. Направляющая медицинская организация (поликлиника, больница) в течение 3 рабочих дней передает пакет документов в медицинский центр, выбранный для оказания ВМП (если случай подпадает под финансирование по ОМС). Либо - в такой же срок передает документы в региональный Минздрав (если лечение финансируется из бюджета - подробно см. в тексте).

5. Медицинская организация, которая будет оказывать ВМП, в течение 10 рабочих дней принимает решение о наличии/отсутствии показаний для госпитализации. При положительном решении на пациента оформляется талон на оказание ВМП.

Если лечение идет по линии бюджета, то пакет документов в течение 10 дней рассматривает региональный Минздрав. При подтверждении оснований для госпитализации оформляется талон на оказание ВМП. В течение 7 дней после этого принимающая клиника должна сообщить о возможности и сроках госпитализации.

На заметку: талон на оказание ВМП оформляется в бумажном и электронном виде. Пациент может проверить статус талона и сроки ожидания в своем случае на сайте talon.rosminzdrav.ru