«Роснефть» обсудила с Индией новые проекты

Сотрудничество России и Индии расширяется: глава «Роснефти» Игорь Сечин 22 октября обсудил с индийскими компаниями совместную разработку арктических месторождений нефтяного проекта «Восток Ойл». Эта встреча стала продолжением диалога между президентом Владимиром Путиным и индийским премьером Нарендрой Моди, договорившихся в сентябре во время Восточного экономического форума о расширении экономических связей между нашими странами.

Делегация индийских бизнесменов во главе с министром нефти, природного газа и стали Дхармендрой Прадханом побывала на судоверфи «Звезда» - первом в России центре высокотехнологичного судостроения. Игорь Сечин показал гостям площадки, где сейчас завершается сборка первых двух судов: танкера класса «Афрамакс» и судна снабжения. Они будут доставлять нефть по Северному морскому пути из месторождений, которые «Роснефть» собирается разрабатывать совместно с индийскими партнерами.

Проект «Восток Ойл» позволит освоить богатые недра российской Арктики. В него войдут Ванкорская группа месторождений (Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное), Западно-Иркинский участок, месторождения Пайяхской группы и проекта «Ермак Нефтегаз, а также Восточно-Таймырские участки.

- «Восток Ойл» обладает масштабной ресурсной базой. В перспективе будет создан новый кластер мирового уровня, - подчеркнул во время встречи Игорь Сечин.

Планируется, что к 2030 году в арктическом кластере будут добывать до 100 млн тонн нефти. Одно из его конкурентных преимуществ - близость к Северному морскому пути. Этот уникальный транспортный коридор дает возможность российским судам доставлять сырье с месторождений «Восток Ойл» одновременно и на европейские, и на азиатские рынки. Перевозить нефть станут танкеры ледового класса Arc 7 в сопровождении ледоколов. И дальневосточной судоверфи «Звезда» отводится ключевая роль в создании в России ледового и танкерного флота нового поколения. «Звезда» уже получила заказы на строительство 39 судов, из них 28 судов будут построены для «Роснефти».

Судоверфи отводится ключевая роль в создании российского ледового и танкерного флота нового поколения. Фото: Александр Рюмин/ТАСС.

- С 2015 года по поручению Владимира Путина проект строительства верфи реализует консорциум инвесторов во главе с «Роснефтью», - рассказал Игорь Сечин. - Всего будет построено 97 объектов: из них - 30 крупных промышленных, в том числе 16 объектов первой очереди, основные из которых уже введены в эксплуатацию, и 14 объектов второй очереди. Строительство второй очереди идет опережающими темпами.

«Роснефть» уже не первый год сотрудничает с Индией. С 2016 года индийским компаниям принадлежит 49,9% дочернего общества АО «Ванкорнефть», а также крупные доли в других российских месторождениях. «Роснефть», в свою очередь, владеет основным пакетом акций индийской компании Nayara Energy — крупнейшей в своем регионе, в состав которой входит нефтеперерабатывающий завод в городе Вадинар. Завод является вторым по величине в Индии и одним из самых мощных в мире. Nayara Energy также владеет глубоководным портом и одной из самых больших в Индии розничных сетей АЗС.

- «Роснефть» развивает интегральный формат взаимодействия с индийскими партнерами, - подчеркнул Игорь Сечин. - В основе нашей совместной работы лежит доверие, учет взаимных интересов и долгосрочные перспективы. Работа идет по всей технологической цепочке – от добычи и переработки нефти до нефтехимии и реализации нефтепродуктов. Надеюсь, что сегодняшняя встреча придаст новый импульс дружбе между нашими странами.