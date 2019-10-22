В России резко упал спрос на бензин. Кризис близко?

С начала года спрос на горючее в России упал на 1%. Такие данные со ссылкой на экспертов рынка приводит газета «Известия». Аналитики, опрошенные изданием, считают, что для такого большого и емкого рынка, как Россия, это серьезное падение - почти рекордное. Больше было только в 2015 году - после падения курса рубля. У снижения спроса в этом году может быть несколько основных причин.

Во-первых, реальные доходы граждан не растут, а эксплуатация личного автомобиля становится все более дорогим удовольствием. Цены на новые авто сильно поднялись несколько лет назад - после девальвации рубля. Плюс растут переменные расходы. Тот же бензин, по данным Росстата, в этом году подорожал на 2%, зато в прошлом прибавил почти 10%.

Во-вторых, снижается спрос на новые автомобили. По данным Ассоциации Европейского бизнеса в России, с начала года падение продаж составило 2%. Одна из тенденций - отказ от личного транспорта. К примеру, только в Москве уже больше 20 тысяч каршеринговых машин. И в ближайший год это количество может увеличиться вдвое. Плюс этот сервис активно развивается в других миллионниках. Это сокращает совокупный спрос на бензин.

В-третьих, многие жители крупных городов из-за пробок пересаживаются на общественный транспорт. Как недавно заявлял глава столичного департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, пассажиропоток в столице увеличивается каждый год. За последние девять лет он вырос на 22%. При этом пассажиропоток только в метро в этом году вырос почти на 5%.

В-четвертых, на фоне роста цен на бензин увеличивается спрос на более дешевый газ. В прошлом году потребление газомоторного топлива выросло на 9%, а за восемь месяцев 2019-го увеличилось еще на 5%, поясняют эксперты из исследовательской группы «Петромаркет».

Примечательно, что в Минэнерго с выводами сырьевых аналитиков не совсем согласны. Там приводят официальные цифры ЦДУ ТЭК (центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса). По ним выходит, что отгрузки с нефтеперерабатывающих заводов упали не так сильно - всего на 0,4%. Тем не менее, как поясняют эксперты, это свидетельствует о том, что компании больше бензина отправили не в розницу, а на пополнение запасов. За год они выросли на 12% - до 1,7 млн тонн.

Для тех, кто еще продолжает использовать личный транспорт и время от времени его заправлять, все это хорошая новость. Когда предложение выше, чем спрос, и когда запасов топлива хватает, тогда и цены не должны расти. Собственно, данные Росстата это уже подтверждают. В этом году топливо хоть и дорожает, но медленнее официальной инфляции - 1,8% против 2,3%.