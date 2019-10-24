Главный вопрос про варикоз

ВТОРОЙ ПОСЛЕ КАРИЕСА

- Мария Андреевна, правда ли, что сейчас стали чаще встречаться хронические заболевания вен? Есть ли какие-то цифры? С чем это может быть связано?

- Действительно, распространенность высока. Есть такие цифры: в Москве распространенность варикозного расширения вен у мужчин достигает 50%, у женщин - 67%.

Варикоз - это проблема цивилизации. Рост распространенности хронических заболеваний вен связан с нашим малоподвижным образом жизни. Наши ноги любят лежать и ходить. Хуже всего для венозного оттока долгое неподвижное состояние. В городах люди мало ходят: а ведь именно ходьба - профилактика варикоза.

- Говорят, варикоз - вторая по распространению болезнь после кариеса? Это верно?

- Да. Если брать вообще все, чем человечество болеет, то на первом месте кариес, а на втором месте хронические заболевания вен.

- Если у кого-то из родителей варикоз - что нужно делать?

- Очень правильный вопрос. Наследственность в развитии варикоза имеет очень большое значение, ведь он с весомой долей вероятности передается, особенно по материнской линии. (Другие причины - см. «ВАЖНО!»). Вернее, наследуется предрасположенность - дефект фермента, который регулирует плотность соединительной ткани. Проявления этого состояния могут быть самыми разными: варикоз, геморрой, плоскостопие, близорукость, грыжи передней брюшной стенки. Все это звенья одной цепи, разное проявление одной и той же проблемы.

И родителям надо воспитать своих детей так, чтобы этот заложенный генетикой фундамент не реализовался. Предрасположенность к варикозу не приговор - кто предупрежден, тот вооружен. (Симптомы варикоза - см. «КСТАТИ»).

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

- Очень важно обращать внимание на образ жизни, избегать статических нагрузок, стараться больше двигаться. Но двигаться правильно. Профессиональный спорт с тяжелыми нагрузками также вреден с точки зрения варикоза! Нужна золотая середина: занятия физкультурой, бег, велосипед, танцы. Просто замечательно с точки зрения профилактики варикоза плавание. Все виды спорта и движения, которые активизируют мышечно-венозную помпу, но не перегружают организм. То есть приседаний со штангой точно не надо!

- Какие еще есть меры профилактики? Может, какая-то особая зарядка для тех, кто вынужден постоянно проводить время стоя или сидеть в офисе?

- Если приходится долго стоять: переминаться с ноги на ногу, с носочка на пяточку. Но не через 8 часов стояния, когда ничего уже не поможет, - на опережение, раз в час, как в школе. Если сидите в офисе, можно прямо за столом делать небольшую гимнастику. (Подробнее о ней - в ближайших номерах и на сайте kp.ru). А если уже начались какие-то проблемы с ногами: вены варикозные, отеки, боли - то нужно носить компрессионный трикотаж.

И, конечно, есть препараты, флеботоники. Которые можно применять и профилактически, и на любых стадиях заболевания. Подходящие для этого флеботоники содержат комбинацию веществ диосмина и гесперидина, причем диосмин должен содержаться в суточной дозе 900 мг. Повышая тонус вен, они уменьшают отеки, боль и тяжесть в ногах. Есть, например, проверенный российский препарат «Венарус», на нашем рынке он уже около 10 лет.

Но, конечно, надо понимать: если у человека имеются широкие извитые вены с узлами, то надо идти к флебологу и думать насчет операции.

ВАЖНО!

Факторы риска

Почему появляется варикоз:

• Наследственность

• Избыточный вес

• Беременность и роды

• Гормональная контрацепция

• Сидячий образ жизни

• Статические нагрузки на ноги (то есть много стоите без движения)

• Перебор с физическими нагрузками

КСТАТИ

А вы знаете симптомы?

Варикоз можно узнать по:

• Выраженным сосудистым «звездочкам»

• Чувству тяжести в ногах, особенно к концу дня

• Расширению подкожных вен

• Ночным судорогам

• Отекам

• Боли в ногах

• Трофическим изменениям кожи