Французы совместили в логотипе Олимпиады 2024 девушку, огонь и золотую медаль

Прошлым вечером парижане могли любоваться необычной инсталяцией - на гигантском экране кинотеатра Grand Rex в Париже была показана эмблема Олимпиады-2024. Полностью изображение открылось ровно в 20.24. А перед этим 700 бегунов пробежали по городу разными маршрутами. Столь необычное представление было сделано в напоминание о том, что Олимпийский игры не проводились в столице Франции уже 100 лет, с 1924 года.

Удивила и сама эмблема. Председатель комиссии по проведению Игр-2024 Пьер-Оливье Беккерс сказал, что в ней объединены золотая медаль, олимпийский огонь и Марианна, как символ французской республики. Таким образом, в центре события все же остается человек, что сделает эту Олимпиаду особенной.

В самом рисунке, по утверждению Французов, заложена идея движения к совершенству. Огонь приглашает мечтать, заниматься и придумывать новые способы проведения соревнований. Марианна не только отдает дань уважения женщине, являющейся французским национальным символом, но и воплощает революционный дух, который наполняет Парижские Игры.

Кстати, эмблема впервые будет одинаковой для Олимпийских и Паралимпийских игр, отмечает в своем сообщении Международный Олимпийский комитет.