«Мы заплатили по счетам»: Директор Киркорова объяснил, почему суд отказал в иске «Кремлевского комбината питания» к артисту

Этот скандал разгорелся минувшим летом. «Кремлевский комбинат питания» подал в суд на короля российской эстрады и потребовал с него 82 тысячи рублей.

Как рассказали «КП» в команде Филиппа Киркорова, «Кремлевский комбинат питания» обеспечивал провизией техперсонал на концертном шоу «Я». Певец заплатил по счетам, но потом спустя месяцы на него вдруг «упал» счёт на таинственные 82 тысячи рублей.

По словам коллектива Киркорова, никто так и не понял, откуда взялись дополнительные расходы, поэтому, не получив внятного объяснения от комбината питания, этот счёт остался без внимания.

Сейчас же суд отказал «Кремлевскому комбинату питания» в иске, поскольку истец не предоставил правосудию подлинники документов, доказывающих правомерность претензий к артисту. Видимо, такими документами истец не располагал, поскольку недавно сообщил суду о своём отказе от иска.

- По документам и счётам мы все им оплатили. Это был какой-то несогласованный дополнительный свет, - объяснил в интервью «КП» директор Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак.