«Летом он уже кричал на всю деревню, что на всех поубивает»: соседи хостела, где произошло двойное убийства боятся выходить из своих домов

Догадаться, что трёхэтажный коттедж в СНТ Дары Природы, что в районе Мосрентгена – тот самый хостел, где рано утром 22 октября случилась кровавя резня, можно разве что по припаркованным на дороге машинам полиции и следственного комитета. На самом доме, огороженным высоким забором, нет ни одной вывески о приеме постояльцев.

Внутри сейчас работают криминалисты, которые пытаются выяснить, что же на самом деле привело к трагедии. Напомним, около шести утра сотрудник хостела схватил на кухне нож и совершенно обезумел. По версии следствия, 26-летний уроженец Челябинской области Сергей Сазонов убил беременную жену своего коллеги Анастасию Аксенову, и сотрудника хостела 47-летнего Александра Тамбовцева.

- Еще четверо пострадавших и сам подозреваемый, который был ранен в ходе конфликта доставлены в больницу, - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Жертв этой кровавой резни могло быть больше. Остановить обезумевшего мужчину, который несмотря на ранний час был пьян помогли постояльцы.

- Мы с бригадой работаем на стройке, тут не далеко. В этом хостеле живем уже три недели. В то утро нас разбудили крики. Мы спустились с третьего этажа и застали тот момент, когда этого зверюгу с ножом наши земляки скручивали. На полу женщина лежала в луже крови. Но она еще жива была, - рассказал «КП» постоялец хостела Алтынбек, который приехал на заработки в Москву.

Сотрудников хостела сейчас опрашивают следователиФото: Анастасия ВАРДАНЯН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/739334" frameborder="0"></iframe> Так выглядит место резни в хостеле изнутри.Основные события разворачивались на кухне

По словам его словам, подозреваемого в убийстве он раньше видел всего несколько раз.

- Он занимался там хозяйственными делами. Лапочки вкручивал, что-то чинил по мелочи. Он никогда не здоровался, ходил мрачнее тучи, - продолжил рассказ Алтынбек.

Сотрудников хостела сейчас опрашивают следователи. По их словам, конфликт произошел из-за денег. В то утро пьяный Сергей просил коллег одолжить ему тысячу рублей. Отказ его вывел из себя. По одной из версий деньги мужчине были нужны на наркотики. О его пристрастии в хостеле догадывались и ходили слухи, что со дня на день мужчину уволят.

В СНТ, он «прославился» еще летом. Пьяную выходку Сергея хорошо помнят жители соседних с хостелом коттеджей.

- Фамилию и имя я его, конечно не знаю. Но вы вот мне фото его показываете и я точно могу сказать, что это он в августе вышел на дорогу и кричал на всю округу дословно: «я вас поубиваю». Я все это видела из окна. В полицию, честно говоря, поленилась звонить. Да и потом его быстро успокоили, - рассказала Ольга Матвеева, жительница коттеджного поселка.

Только после этого случая жители стали догадываться, что некогда принадлежащей обеспеченной семье дом, стал хостелом. Постояльцами были выходцы из стран средней Азии и такому соседству местные, конечно, не были рады.

Только после этого случая жители стали догадываться, что некогда принадлежащей обеспеченной семье дом, стал хостеломФото: Анастасия ВАРДАНЯН

- Вы думаете такой хостел без вывесок и опознавательных признаков тут один? А вот и нет. На нашей улице я насчитал пять таких, простите, публичных домов. Людей заселяют без паспортов. В комнатушках ютятся по 20-30 человек. Постояльцы работают на соседних стройках, а некоторые ездят с оптовой базы Фуд Сити. Это тут недалеко. Так что клиентов им хватает, - возмутился хозяин одного из коттеджей Олег.

Мужчина говорит, что боится называть свою фамилии. По его словам, в их СНТ существует что-то вроде хостельной мафии. В каком доме завтра откроется полулегальная гостиница, тут никто не знает.

- Больше чем уверен, что налоги они не платят. Но это полбеды. Безопасности никакой. А после этого убийства страшно выходить из своих домов. А ведь мы когда покупали дома наделись жить в тихом месте. Бежали от городской московской суеты от соседей с резиновыми квартирами, а прибежали к точно таким же коттеджам, - продолжил Олег.

Были ли документы на коммерческую деятельность у владельцев кровавого хостела, сейчас проверяю следователи. Тем временем сразу после выписки из больницы обвиняемого в двойном убийстве Сергея Сазонова ждет арест. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.