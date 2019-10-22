За последнее десятилетие РУСАЛ переработал более 50% отходов алюминиевого производства, образуемых на предприятиях холдинга, сообщила пресс-служба компании. Переработка шлама глиноземных предприятии – как красного, так и нефелинового – составила около 10%, что делает РУСАЛ лидером в переработке глиноземных шламов среди алюминиевых компании мира.

«РУСАЛ не только увеличивает долю перерабатываемых самими предприятиями отходов, но и реализует отдельные их виды как высококачественное сырье для потребителеи из других отраслеи , - отмечается в официальном сообщении. - Перед заводами поставлена задача 100% реализации всех коммерчески востребованных отходов. Для ее достижения ведется работа по увеличению кооперации и расширению сотрудничества, как с россии скими, так и ведущими мировыми промышленными производителями».

Кроме того, в рамках реализуемои стратегии по снижению воздеи ствия на окружающую среду, компания разрабатывает и внедряет технологические решения для вовлечения уже накопленных отходов в производство и их дальнеи шеи переработки.

Так, РУСАЛ продолжает тестирование самой передовой технологии переработки красных шламов — основных отходов глиноземного производства, которые содержат ценные оксиды металлов, в том числе скандия. В 2018 году была доработана технология, в результате которои степень извлечения была повышена, а расход основных реагентов снижен. В 2019 году продолжена работа по оптимизации технологии для дальнеи шего снижения себестоимости получения оксида скандия при промышленном объеме производства.

Вторым по значимости видом производственных отходов в компании является отработанная угольная футеровка электролизеров. В 2018 году доля ее переработки превысила 60%. В целом, по итогам прошлого года в сравнении с 2009-м количество переработанных отходов угольнои футеровки выросло на 20%.

«Уменьшение объемов отходов, снижение их образования, увеличение переработки и вторичного использования - одна из целеи компании в области снижения воздеи ствия на окружающую среду, – отметил техническии директор РУСАЛа Виктор Манн. - К примеру, на Саяногорскои промплощадке уже сеи час более 90% отходов перерабатывается или реализуется потребителям. Продолжение внедрения новых технологии , которые сеи час находятся в завершающеи стадии тестирования, а также модернизация производств позволит ставить такие максимальные задачи и перед другими предприятиями компании».