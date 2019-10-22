Сад поэта: в музее "Дом Пастернака" создадут доступную среду для незрячих людей

Послушать цветы и почувствовать природу – такой, вполне творческий подход решили использовать сотрудники музея Пастернака в Перми для того, чтобы заинтересовать посетителей. Дом Пастернака – это дом управляющего заводами в поселке Всеволодо-Вильва Пермского края. Здесь провел почти полгода, с января по конец июня 1916-го, молодой поэт Борис Пастернак, в будущем – автор романа «Доктор Живаго» и лауреат Нобелевской премии. Еще в 2016 годы авторы проекта приступили к созданию уникальной экспозиции - «Сад поэта». Это пространство рядом с музеем, сад в английском стиле, где растения были дополнены оригинальными арт-объектами. Гулять здесь можно часами, отдыхая в тени, наблюдая за природой, любуясь красотами.

- Эта экспозиция родилась из идеи посадить деревья, которые встречаются в творчестве Пастернака. Мы соотносим деревья с этапами жизненного пути поэта. Здесь есть акация, рябины, сирень, сосны. А еще интересные арт-объекты – например качели-пианино, - рассказывают сотрудники музея.

Но на этом специалисты не остановились – они решили развить идею и адаптировать «Сад поэта» для незрячих людей. Помогают осуществить задумку средства президентского гранта.

- Идея новой ландшафтной экспозиции состоит в соединении поэзии и музыки, поэтому ее основой становятся звучащие арт-объекты. И это предсказуемо, и оправдано в музее Пастернака, так как его стихотворения музыкальны, а их ритмика уникальна, - объясняют организаторы.

Сирень - любимый цветок Бориса Пастернака Фото: vk.com/dompasternaka

По задумке авторов, во время экскурсии посетители с помощью экскурсовода и ведущих-модераторов смогут сыграть на музыкальных арт-объектах, послушать стихи Пастернака, найти скрытый смысл в его строках, импровизировать и интерпретировать – словом, заниматься настоящим творчеством.

- Экспозиция будет интересна не только незрячим людям, но и школьникам, студентам, пенсионерам, словом – любом посетителю музея. Для слабовидящих и незрячих программа будет происходить с помощью тифлокомментирования – то есть подробного описания всех предметов, действий и явлений, которые происходят в саду, - рассказывают авторы проекта.

Привлекут к реализации проекта и волонтеров – добровольные помощники помогут слабовидящим людям ориентироваться в музейном пространстве, будут проводить экскурсии, общаться. Первые добровольцы уже преступили к работе – это ребята из старших классов местной школы. Они с радостью отозвались на призыв музея "Дом Пастернака" и помогли сотрудникам музея в расчистке заброшенной площадки от кустарника и сорняков – в этом месте поставят новые арт-объекты и посадят растения.

Такие необычные качели украшают сад музея Фото: vk.com/dompasternaka

- К сожалению, у слабовидящих людей порой возникают проблемы с посещением каких-либо культурных мероприятия. Мы надеемся, что этот проект поможет восполнить этот проблем, - отмечают организаторы.

КСТАТИ

Дом Пастернака был почти полностью разрушен к концу 1990-х годов. Лишь в 2005 году было решено воссоздать Дом Пастернака как место исторической памяти. В июле 2006 первый камень в основание дома заложил сын поэта Евгений Борисович Пастернак. Сейчас дом восстановлен.

Сейчас Дом Пастернака является музейным и одновременно досуговым центром. Часть дома – площадка для повседневной культурной жизни поселка и района – здесь планируют проводить литературно-музыкальные и другие мероприятия.