«Этими людьми должна гордиться Россия»: В центре Ростова-на-Дону открылась фотовыставка «Лица труда»

В самом центре донской столицы открылась фотовыставка «Лица труда», которая организована изданием «Комсомольская правда» и всероссийской политической партией «Партия Дела». Торжественная презентация лучших работ, на которой присутствовали более 20 человек, прошла в Музее современного изобразительного искусства на Дмитровской. Среди присутствующих были как представители творческих профессий, пришедшие оценить фотоработы с художественной точки зрения, так и простые ростовчане, желающие посмотреть на многообразие профессий, запечатлённых на фотографиях. Второй год подряд люди присылают на всероссийский конкурс самые яркие кадры, на которых запечатлены фермеры, шахтеры, строители, повара, медики и представители других рабочих специальностей.

Участие в проведение фотовыставки для «Партии Дела» – вопрос принципиальный. Её лидеры считают, что люди трудовых профессий – главная ценность страны. На их благополучие и развитие должны быть направлены усилия государства и общества, ведь он сохраняют Россию и дают нам надежду на успешное будущее.

– Этими людьми должна гордиться Россия. Такие выставки нужны городу, области и стане. Необходимо вернуть на пьедестал почета человека труда, чтобы укрепить российское производство, сельское хозяйство и прочие сферы, – говорит секретарь Федерального Совета «Парии Дела» Алексей Лапушкин. – Инфраструктура, отопление, вода, еда сами не появляются. Все это создается людьми рабочих профессий. Такие выставки нужны стране, ведь они пропагандируют созидательный труд. Жители Ростова-на-Дону и Ростовской области свои трудом доказывают, что перед нами большие перспективы.

Секретарь Федерального Совета ПАРТИИ ДЕЛА Алексей Лапушкин на церемонии открытия фотовыставки "Лица труда". Автор фото: Сергей ШАБУНИН

На конкурс прислали более 1500 работ. Жюри отобрали 50 лучших со всей России, которые люди со всей страны высылали с апреля. В их число вошли снимки с изображением работников знаменитого ростовского завода Ростсельмаш.

– Выставка произвела на меня хорошее впечатление. Здесь представлены красивые фотографии людей, которых мы часто встречаем в повседневной жизни, но зачастую не обращаем внимания. Я считаю, что пора выводить человека труда на первый план и показывать реальные ценности. Это хороший посыл для нового поколения, – поделился мнением директор по персоналу завода Ростсельмаш Денис Радионов.

Директор по персоналу завода Ростсельмаш Денис Радионов. Автор фото: Сергей ШАБУНИН

Гости выставки «Лица труда» с удовольствием гуляли по экспозиции и рассматривали снимки. Многим пришлись по душе работы победителя второго всероссийского конкурса ростовчанина Сергея Венявского, который в этом году взял главный приз.

– Глядя на эти фотографии, убеждаешься в том, что в наша страна богата на таланты. У нас столько тружеников и людей, которые заслуживают внимания. Труд будет востребован всегда, даже несмотря на то, что происходит технический прогресс и некоторые профессии вытесняются из повседневной жизни. Роботы не могут вложить душу в работу, которую выполняют, – сказала начальник развития отдела оплата труда и уровня жизни социального развития Ростовской области Алла Васильева.

Валерий Азаров, постоянный участник фотоконкурса "Лица труда". Автор фото: Сергей ШАБУНИН

Во время выставки присутствующие отметили, что в последнее время рабочие профессии становятся все менее популярными. Но своими фотоработами участники конкурса доказали, что для многих жителей России слово «труд» – не пустой звук! А особенно для жителей Ростовской области, в экономике которой ведущее место принадлежит промышленному производству. На предприятиях области, по официальным данным областного Министерства промышленности и энергетики, производится около 28% промышленной продукции Южного федерального округа. Основные предприятия – металлургические и машиностроительные, которые остаются основным сектором экономики для создания товаров и новых рабочих мест.

– Сейчас мы с вами переживаем этап автоматизации, цифровой экономики. Все эти сложные процессы невозможны без человека труда. К большому сожалению, рабочие профессии сейчас переживают кризис. Люди, которые создают у нас добавочную стоимость на товары, не так популярны, – поделился мнением генеральный директор старейшего предприятия Ростова-на-Дону ЭРЗ филиал АО «Желдорреммаш» Адель Мустафин. – В нашей компании есть премия «Герой нашего времени», которая поддерживает рабочих. Мы – страна аграрная и промышленная — эти сферы нужно развивать. Необходимо уважать ручной труд.

Генеральный директор старейшего предприятия Ростова-на-Дону ЭРЗ филиал АО «Желдорреммаш» Адель Мустафин. Автор фото: Сергей ШАБУНИН

Выставка «Лица труда» побывала во многих городах России. Председатель комиссии по культуре и сохранению культурного наследия общественной палаты города Ростова-на-Дону Наталья Петруненко-Сундеева во время просмотра экспозиции поделилась мнением о том, что рабочие профессии становятся непопулярны у молодежи из-за влияния интернета и телевидения.

— Всегда была мода на профессии. Но не всегда это положительно сказывается на судьбе человека, ведь люди в случае неправильного выбора навсегда остаются несчастными. Не бывает профессий хороших или плохих, бывают те профессии, которыми хочется заниматься, — сказала она.

Председатель комиссии по культуре и сохранению культурного наследия общественной палаты города Ростова-на-Дону Наталья Петруненко-Сундеева. Автор фото: Сергей ШАБУНИН

Также Наталья Петруненко-Сундеева выступила с интересной инициативой – она предложила «Партии Дела» и «Комсомольской правде» кроме фотовыставки «Лица труда» организовать фотопроект «Профессии будущего».

– Я обратил внимание на то, что на портретах не очень много представителей нового поколения – говорит руководитель отдела по делам молодежи администрации Ростова-на-Дону Андрей Косенко. – Но я уверен, что нынешние молодые специалисты смогли бы посоперничать с участниками комсомольских строек и отрядов.

Главный редактор КП Ростов-на-Дону Анна Шиляева. Автор фото: Сергей ШАБУНИН

Завершилась церемония открытия вручением дипломов и подарков фотографам-победителям прошлого и этого года. Сергей Венявский, выигравший в этом году главный приз, признался, что его жена мотивировала на участие в фотоконкурсе. Также Венявский поблагодарил организаторов выставки – «Партию Дела» и ИД «Комсомольская правда».

Выставка «Лица труда» в Музее современного изобразительного искусства на Дмитровской продлится до конца октября, а после отправится в другие города России.