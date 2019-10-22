Карате, ушу, киокусинкай: Юных борцов от 7 лет ждут на всероссийском фестивале массового спорта

Не застолье и не гулянья, а праздник спорта и детства – так себе представляют Рождественские встречи организаторы Всероссийского фестиваля массового спорта, который в этом году пройдет в Анапе. Проект уже стал доброй традицией – в этом году он состоится во второй раз. В прошлом году, в пилотном варианте фестиваль собрал более полутора тысяч участников. В этом году, как ожидается, в нем примут участие ребята со всей страны – заявки на участие поступили из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Адыгеи и Башкирии, Мордовии, Северной Осетии, Волгоградской, Новосибирской областей и ряда других регионов России. Причем, расширяется не только география проекта, но и увеличивается состав команд - по данным организаторов, на праздник спорта должны приехать не менее двух с половиной тысяч юных спортсменов. Осуществить задуманное организатором помогает полученный президентский грант.

Одна из особенностей фестиваля в том, что часть спортивных мероприятий проходит в специально адаптированном режиме «Кидс» (дети). Это позволяет снизить возраст участников фестиваля до 7 лет. Будут, конечно, и участники постарше – на фестиваль ждут ребят до 18 лет. Все они будут соревноваться в самых разных видах спорта, но особое внимание на фестивале будет уделено борьбе – свои умения подростки покажут по таким направлениям, как карате, киокусинкай, ушу, тхэквандо. Ожидаются соревнования и по танцам, и по такому сравнительно молодому виду спорта, как грэпплинг - вид боевого искусства, в котором собраны разные виды борцовских техник.

Первый фестиваль боевых искусств «Пояс Черного моря. Рождественский» прошел 15-16 декабря 2018 года Фото: Российский союз боевых искусств, филиал Краснодарского края

- Главное отличие Рождественского фестиваля от других в том, что здесь могут показать свои умения спортсмены с первого года обучения. Все дело в особой атмосфере - максимальной доброжелательности и поддержке, в которую погружаются новички и уже опытные спортсмены и тренеры, - объясняют организаторы.

Фестиваль продлится 4 дня. Все это время команды из разных уголков страны смогут представить свои регионы, рассказать о своих городах, то есть как бы побывать в гостях друг у друга. Что, безусловно, поможет наладить контакты, поделиться опытом, и просто подружить между собой юных спортсменов.

Еще одна особенность мероприятия и радость для малышей- возможность лично познакомиться со своими кумирами - в каждом виде программы запланировано участие известных заслуженных спортсменов. Они проведут для ребят мастер-классы и творческие встречи.

- Проведение фестиваля всероссийского уровня даст юным спортсменам дополнительную мотивацию к тренировкам, уверенность в том, что упорство и целеустремленность помогут преодолеть любые жизненные невзгоды и трудности, выведут спортсменов на новую значительно более высокую ступень спортивной подготовки, - уверены организаторы.

Боевые искусства - это еще и красиво! Фото: Российский союз боевых искусств, филиал Краснодарского края

КСТАТИ

В этом году, Рождественский – не единственный фестиваль для спортсменов. В этом году также пройдут Всероссийский фестиваль боевых искусств Пояс Чёрного моря, Открытый фестиваль массового спорта Содружество и XII Всероссийские юношеские Игры боевых искусств.

ВАЖНО!

В этом году фестиваль пройдет с 14 по 17 декабря