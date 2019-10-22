Трясогузки сидят на чемоданах, а стрижи и ласточки уже всё - тю-тю

Последние теплые денечки стоят в Москве. Уже через неделю обещают первые заморозки с дождем и снегом. А потому последние партии птиц готовятся в отлету. Им предстоит долгий мучительный путь. Зато потом - море, юг, коктейли (шутка).

МОСКВИЧИ СПАСАЮТ ВАЛЬДШНЕПОВ

Как сообщил «КП» орнитолог и руководитель птичьего приюта в «Сокольниках» Вадим Мишин, многие пернатые уже в пути. А то и вовсе греются на южном солнышке. Стрижи и ласточки, например.

- Сейчас в Москве очень много вальдшнепов, - рассказал специалист. - Они летят в теплые страны из северных регионов России. И как раз через Москву. Как известно, передвигаются они в потемках. А с рассветом пытаются спрятаться на земле. Хорошо, если им попался какой-нибудь лесопарк или городской сквер. А то, бывает, сядут в какой-нибудь двор. А там мусорные контейнеры и вороны. Те такую добычу не пропустят. Они будут клевать, пока вальдшнеп не погибнет. За последние два дня к нам просто вал посетителей, которые подобрали подранков. Случается, что птицы врезаются в высотные дома, падают и выживают. Но им требуется помощь.

По словам Мишина, если человек может близко подойти к вальдшнепу и тот не дает деру, значит, у него проблемы. И лучше отнести такую птицу к орнитологам. Узнать ее легко по светло-коричневой окраске, а, главное, по длинному клюву.

Последними на зимовку улетят канюки и трясогузки. У них как раз сейчас последние сборы, во время которых они плотно едят. Часть уток тоже рванет на юг (кряквы, лысухи), но далеко не все. Бывает, даже так, что одна половина семейства остается зимовать в столице, а другая улетает на курорт. Видимо, за хорошее поведение.

КОЗОДОЙ ТОЖЕ НАВОСТРИЛ ЛЫЖИ

Эта птичка имеет крайне своеобразное строение. Издалека - маленький божий комочек. А вблизи - птеродактиль какой-то. С выпученными глазками и пастью как у бегемота. Речь идет о козодое, который тоже сейчас покидает Москву.

- Это ночная птица, у которой действительно огромный зев, - рассказал Вадим Мишин. - Пахнет он козьим молоком. И в давние времена наши предки думали, что эта птица высасывает молоко у коз. Разумеется, это неправда.

Кстати, среди птиц есть и те, кто осенью наоборот прилетает в Москву. Зимовать. Например, длиннохвостая неясыть. Для нее столичная погода - сплошной Ташкент. Эта сова покрупнее нашей серой неясыти. А потому сразу по прилету она начинает наводить в столичных лесопарках свои порядки. Также вместо нашего обыкновенного канюка, который уже вот-вот рванет в сторону юга, в Москву прилетит зимняк, он же мохноногий канюк. Который тоже гораздо сильнее.

КУДА УЛЕТАЮТ

У разных птиц - свои путевки. Стрижи, например, предпочитают зимовать на севере Африки - Египет, Ливия, Алжир. Ласточки на том же континенте, но но юге (Намибия, Зимбабве и другие). Лебеди-шипуны, которые тоже живут в Москве, рвут когти в Англию. Утки предпочитают Балканы, скворцы - побережье Средиземного моря, а трясогузки - Индию.

ОСТАЮТСЯ ЗИМОВАТЬ

Ну и, как всегда, в роли суровых патриотов Москвы выступают большие синицы, которые никуда не улетают и коротают холодные месяцы в городе. Как и поползни, лазоревки, желтоголовые корольки, пищухи и даже зяблики. Казалось бы, само название им велит лететь туда, где теплее. Но нет. Остаются. Вероятно, потому, что зима в столице стала теплее. Да и их миграцию трудно предсказать. Два сезона они сидят в Москве, а на третий неожиданно срываются в южные страны. Свои законы миграции. Ну и, конечно, остаются воробьи, вороны, галки, голуби. Куда ж без них.

КСТАТИ

Накануне в Европе и Центральной Азии прошла акция Eurobirdwatch. Орнитологи и наблюдатели в 35 странах насчитали более четырех миллионов птиц. Из них 4176 наши, московские (44 вида). Для сравнения: в прошлом году столичные орнитологи зафиксировали в два раза меньше пернатых (и всего 29 видов).