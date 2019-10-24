Волонтеры придумывают настольные игры для людей с инвалидностью

Группа пенсионеров собирается вечером в субботу, чтобы сыграть в Бридж или Бинго – такая картина давно стала штампом голливудских фильмов. А чему бы и у нас не ввести такую добрую традицию? Так решили сотрудники местного общества инвалидов в Новосибирской области. При поддержке президентского гранта они планирует на постоянной основе проводить встречи, на которых пожилые и люди с инвалидностью могли бы общаться, играть в самые разные настольные игры и просто весело проводить время. Причем, встречи будут проводиться в селах, чтобы посетить их могли не только жители крупных городов. Для этого будет организован специальный «Мобильный клуб настольных адаптивных игр».

- Если в мегаполисах есть возможности для развития людей с инвалидностью, то в сельской местности они минимальны, а в отдаленных поселениях зачастую и вовсе отсутствуют. Также в эпоху интернета и гаджетов личный контакт, новые знакомства, эмоции становятся очень важными. А игры помогают решить самые разные социальные проблемы, в том числе, укрепить семейных связи, сблизить поколения, - объясняют авторы свою идею.

Таким образом, участвовать в захватывающих турнирах можно будет всем – и молодым, и пожилым, можно даже прийти всей семьей! Тем более, что игры будут совсем не простыми, например, Новус и Тейбл эластик – эти названия для непосвященных людей звучат как заклинания из известной книги о мальчике-волшебнике. На самом деле, первое – это некая разновидность бильярда и целая помесь различных игр на специальном столе размерами метр на метр. Второе - захватывающая игра, развивающая ловкость и скорость реакции. Цель - с помощью эластичной резинки, фишки со своего поля перебросить через отверстие посередине игрового поля на сторону соперника. Так что участников ждет еще и захватывающий процесс обучения и знакомства с новыми играми.

Как объясняют авторы проекта, для этого в клубе будут работать тренеры. Один будет отвечать за введение новых адаптивных игр для людей с инвалидностью, среди них и еще одна новинка - «Танцующая Матрешка» – авторская настольная спортивная игра, в которой присутствует ярко выраженный национальный русский колорит и оригинальная идея. Матрешку на роликовой основе плавно пускают по игровому полю, благодаря ролику и создается «танцующий» эффект. Второй тренер будет координировать уже многим известные виды адаптивного спорта: бильярд, аэрохоккей и настольный футбол.

- Все игры выбраны по принципу многофункциональности, легкости и востребованности. Что важно – участники будут играть командами, также планируется проведение турниров самых разных уровней. Победители смогут поехать на крупные соревнования в областной центр, - поясняют организаторы.

Клуб будет работать ежедневно, кроме выходных, в основном по вечерам в будние дни. Пятница - проведение турниров, фестивалей, соревнований.

Кстати, получить президентский грант на то, чтобы сделать лучше жизнь в своем городе, регионе или даже стране можете и вы. В октябре стартовал прием заявок на очередной конкурс: социальные, волонтерские или культурные проекты со всей страны ждут до 25 ноября. Важный момент - заявки принимаются только от некоммерческих организаций. Подробнее об условиях конкурса - на сайте фонда президентских грантов.