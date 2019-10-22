2019-10-22T18:35:15+03:00
Звезды

В «Яндекс. Эфире» покажут шоу, снятое на семь смартфонов

Ведущей передачи «Просто о сложном» станет Софико Шеварднадзе
Юлия САЛЬНИКОВА
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Передачу снимают на смартфоны, чтобы в студии сохранилась доверительная атмосфераПередачу снимают на смартфоны, чтобы в студии сохранилась доверительная атмосфера
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В Сети запускают новое ток-шоу, создатели которого принципиально отказались от использования телекамер. Передачу «Просто о сложном» будут снимать на смартфоны. Всего операторов вооружать семью гаджетами, которые могут снимать в режиме HD. Так создатели проекта хотят создать на съемочной площадке доверительную атмосферу.

- Ведь разговор под смартфон для многих гостей выглядит привычнее, чем съёмка на камеру, - объясняют в пресс-службе «Яндекс.Эфир».

В гости к ведущей Софико Шеварднадзе пригласят представителей самых разных профессий: ученых, писателей, предпринимателей. Гостем первого эфира стал режиссер Тимур Бекмамбетов. Зрители уже сейчас могут посмотреть запись эфира с его участием, Бекмамбетов рассказал о своем отношении к тому, что мир становится технологичнее, и признался, в каких случаях ему приходится делать моральный выбор, и, конечно, поделился мнением о современном кино.

Панируется, что передача будет каждый раз длительностью один час. Смотреть эфир можно совершенно бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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