В «Яндекс. Эфире» покажут шоу, снятое на семь смартфонов

В Сети запускают новое ток-шоу, создатели которого принципиально отказались от использования телекамер. Передачу «Просто о сложном» будут снимать на смартфоны. Всего операторов вооружать семью гаджетами, которые могут снимать в режиме HD. Так создатели проекта хотят создать на съемочной площадке доверительную атмосферу.

- Ведь разговор под смартфон для многих гостей выглядит привычнее, чем съёмка на камеру, - объясняют в пресс-службе «Яндекс.Эфир».

В гости к ведущей Софико Шеварднадзе пригласят представителей самых разных профессий: ученых, писателей, предпринимателей. Гостем первого эфира стал режиссер Тимур Бекмамбетов. Зрители уже сейчас могут посмотреть запись эфира с его участием, Бекмамбетов рассказал о своем отношении к тому, что мир становится технологичнее, и признался, в каких случаях ему приходится делать моральный выбор, и, конечно, поделился мнением о современном кино.

Панируется, что передача будет каждый раз длительностью один час. Смотреть эфир можно совершенно бесплатно.