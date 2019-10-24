2019-10-24T19:29:36+03:00
Экономика

Двигатель прогресса

Как нацпроект по поддержке малых и средних предпринимателей и входящая в него программа по созданию центров «Мой бизнес» изменят предпринимательство Архангельска
Илья КРУШЕВСКИЙ
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300 УСЛУГ В ОДНОМ МЕСТЕ

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» пришел в Архангельск 26 мая, в День предпринимателя. Тогда в городе открылось «единое окно» для бизнеса, где предпринимателям суммарно оказывают около 300 услуг: от юридических консультаций и аренды переговорных до лекций и составления бизнес-планов. И все это абсолютно бесплатно.

- Многие посетители отмечают, что у нас банковская атмосфера: все выстроено как часы, понятно, куда идти и что делать. И главное - все в одном месте, - отметил Максим Заборский, директор Агентства регионального развития Архангельской области, которое является оператором нацпроекта в столице Поморья. - Очень популярны образовательные мероприятия, которые мы проводим в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Таких с марта по сентябрь прошло 95.

Более того, здесь же можно взять микрозаем. В рамках единого окна работает Архангельский региональный фонд «Развитие», популярность которого говорит сама за себя: только с января по сентябрь заключено 212 договоров с малыми и средними предприятиями на 220 миллионов рублей.

Если же деньги нужны большие - в фонде есть отдельное направление по работе с федеральными и региональными институтами развития.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов (на фото слева) вместе директором центра «Мой бизнес» в Архангельске Максимом Заборским.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов (на фото слева) вместе директором центра «Мой бизнес» в Архангельске Максимом Заборским.

ИННОВАЦИИ ВПЕРЕД

Особое внимание уделяется инновационному предпринимательству. В этом году в Архангельске открылся Инновационный центр. Это первый этап в развитии большого проекта по созданию технопарка.

- На новой площадке разместились уже девять инновационных компаний, работающих в сфере интернет-технологий и программного обеспечения, разрабатывающих промышленное оборудование и средства передвижения. Интересно, что есть в центре и так называемые «виртуальные» резиденты: они не занимают офисную площадь, но могут пользоваться ресурсами и инфраструктурой, - подчеркнул Максим Николаевич.

Центр напрямую взаимодействует с институтами поддержки МСП и партнерами агентства, например, Фондом содействия инновациям и фондом «Сколково».

- Это не просто сдача в аренду площади по низкой ставке, а постоянная коллаборация резидентов друг с другом. Более того, мы постоянно проводим для них различные мероприятия и подбираем интересные финансовые предложения, - рассказал директор.

Сам он является представителем Фонда содействия инновациям в Архангельской области. Неоднократно в регионе проводили конкурс «УМНИК», куда заявляются молодые ученые с изобретениями, имеющими коммерческую составляющую. Так, в прошлом году из 37 участников лучшими были признаны шесть, несмотря на то, что региональная квота предусматривала только трех победителей.

Все проекты были разработаны представителями Северного (Арктического) федерального университета имени Ломоносова.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов посетил центр «Мой бизнес».

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов посетил центр «Мой бизнес».

КУРС НА ЭКСПОРТ

При поддержке агентства предприниматели не только «встают на ноги», но и заявляют о себе за рубежом. В рамках бизнес-миссий компании посетили другие страны. Результат - 225 миллионов рублей экспорта малыми и средними предприятиями.

— Мы видим, как обратившийся за одной услугой предприниматель воспользовался сразу двумя, а то и тремя. Мы не просто объединили в одном месте все институты развития, а пошли еще дальше: открыли инновационный центр и центр компетенций в сфере сельхозкооперации, а также собрали у себя все возможные меры поддержки федеральных институтов развития, - подчеркнул Максим Николаевич.

НЕДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО

Так еще недавно можно было описать ситуацию между бизнесом и государством, сложившуюся во многих регионах. Нет, громкоговорители теперь не используют. Вести конструктивный диалог в Архангельске помогают амбассадоры. Их Агентство регионального развития (АРР) отобрало с помощью конкурса среди предпринимателей региона. В команду вошли около 20 бизнесменов. Задач у этой команды сразу несколько. С одной стороны, она доносит проблемы предпринимательства до властей. С другой - просвещает бизнесменов, рассказывая о возможностях, которые дает им господдержка. Более того, амбассадоры посещают бизнес-конференции по всей стране и, возвращаясь, делятся знаниями.

А ЧТО ГОВОРИТ БИЗНЕС?

Ирина Ковалева, основатель студии английского языка «Проще говоря»:

- Совсем недавно собирались с другими амбассадорами и обсуждали инструменты поддержки предпринимательства. Наверное, самое важное сейчас - это информирование. Многие до сих пор не знают о возможностях, которые дает АРР. Сама только узнала, что теперь у нас можно бесплатно и просто зарегистрировать товарный знак. Раньше это был очень сложный и длительный процесс.

Ирина Ковалева, основатель студии английского языка «Проще говоря».

Ирина Ковалева, основатель студии английского языка «Проще говоря».

Татьяна Дорофеева, основатель школы голоса «Звучи»:

- Недавно АРР отправило амбассадоров на Synergy Global Forum. Я узнала очень много нового и хочу поделиться своими инсайтами с остальными! Проводить встречи мы планируем раз в неделю. Важная задача сейчас - исправить образ предпринимателя в глазах людей. Многие до сих пор считают, что бизнесмены всех обворовывают, что это барыги, но ведь на самом деле это добросовестные и прогрессивные люди.

Татьяна Дорофеева, основатель школы голоса «Звучи».

Татьяна Дорофеева, основатель школы голоса «Звучи».

Наталья Голубева, владелец event-агентства:

- Очень хорошо, что такой проект появился. Настало время новых знаний. Иногда мы просто крутимся в своем мирке, а границы нужно расширять, чтобы быстрее развиваться. Сейчас главное - показать государству, что бизнесу все это важно, что спрос есть. Ведь как только ты заявляешь, что хочешь чего-то, мир к тебе поворачивается.

ЕСТЬ ВОПРОС

Как начать свое дело без ошибок?

Расхожее выражение, мол, кто не делает ошибок, тот ничего не делает, уходит в прошлое. Избежать «грабель» удастся благодаря системе наставничества, которая появится в рамках «Моего бизнеса». Вы начинающий бизнесмен с крутой идеей и желанием - значит более опытный предприниматель поможет воплотить ее в прибыльное дело.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• 36 848 малых и средних предприятий работают в Архангельске

• Из них 35 229 - микрокомпании с небольшим оборотом и количеством сотрудников.

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