Анна Нетребко вышла к публике в образе античной богини

В этот вечер на сцену вышли Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Лука Сальси и Екатерина Губанова. Они продолжили благотворительный проект, придуманный некогда золотым баритоном России Дмитрием Хворостовским. При жизни Дмитрия прошло несколько выступлений, во время которых было собрано 59 млн. рублей. Все деньги пошли на помощь тяжелобольным детям. После того, как Дмитрия в 2017 году не стало, его дело продолжили близкие.

На концерте в Москве присутствовали мама певца Людмила Петровна, вдова Флоранс Илли-Хворостовская и заметно повзрослевшие дети артиста Нина и Максим. Флоренс очень хотела, чтобы именно эти артисты приняли участие в концерте, с ними Дмитрия связывала настоящая дружба, и все они поддерживали певца во время болезни.

Вдова знаменитого оперного певца Флоранс Хворостовская с детьми.Фото: Предоставлено организаторами

Посмотреть выступление пришли ведущие Первого канала: среди публики были замечены Владимир Познер, Екатерина Андреева, Светлана Сорокина, Дмитрий Дибров. Внимание гостей вечера привлекли новая прическа ведущего программы «Кто хочет стать миллионером?» - ультракороткая стрижка с полосками, выбритыми по бокам головы, и экстравагантная шляпка его красавицы жены Полины.

Выкроить время для концерта звездам оперы было непросто. Анна Нетребко с трудом нашла «окошко» в своем графике. Буквально с корабля на бал прибыл и бас Ильдар Абдразаков: его самолет приземлился накануне ночью. Тем ценнее мастерство и эмоции, которые подарили артисты зрителям. Концерт получился настоящим праздником. Артисты исполнили арии из классических опер Чайковского, Верди, Пуччини, Масканьи. Кроме того, Анна Нетребко спела редкой красоты и сложности арию Герды из оперы современного композитора Сергея Баневича «История Кая и Герды».

Открывала концерт Нетребко. Сначала она появилась в белоснежном платье на одно плечо, напоминавшем одеяние греческой богини. Во второй части концерта оперная дива вышла на сцену в алом туалете и даже позволила себе по традиции чуть похулиганить. Исполняя Баркароллу Оффенбаха из оперы «Сказки Гофмана» она несколько нежнее, чем того требует мизансцена, обняла свою партнершу по дуэту Екатерину Губанову, обладательницу блистательного меццо-сопрано. Мужчины в зале в этот момент, кажется, перестали дышать.

Юсиф Эйвазов продемонстрировал зрителям не только отличную вокальную форму, но и изрядно постройневший силуэт. Впервые перед российской публикой выступил баритон из Пармы Лука Сальси. Лука дублировал Хворостовского на некоторых представлениях и, по его словам, был впечатлен и харизмой и вокалом Дмитрия. Итальянская школа не подвела, его Риголетто зрители встретили с восторгом. С этой же арией любил выступать в концертах и сам Хворостовский.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов.Фото: Предоставлено организаторами

Бас Ильдар Абдразаков накануне выступления не спал почти всю ночь. Но вышел, собрался и подарил зрителям фейерверк эмоций. Ильдар буквально манипулировал залом, выйдя на поклоны. Когда казалось, что громче хлопать невозможно, Абдразаков прикладывал к уху ладонь и зал вновь взрывался аплодисментами.

Ильдар Абдразаков.

После концерта зрители еще десять минут не отпускали звезд. Те же, в свою очередь, посылали воздушные поцелуи и букеты Флоранс Хворостовской.

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