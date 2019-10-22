Где лучше жить: в концлагере или борделе

Так получилось, что я написала подряд два материала: первый – история эмигранта Николая Эрнея, сцепившегося с Германией из-за правил обучения в немецких школах, второй – случай со стерлитамакскими детьми, якобы взорвавшими бездомных щенков (на самом деле нет).

Общего в этих историях – интернет.

Стерлитамакских школьников по голословному обвинению в сети пригвоздили к позорному столбу: выложили их данные вплоть до домашних адресов, грязно и многословно желали детям смерти, угрожали увечьями и изнасилованием в извращенной форме, обещали за это деньги.

Родители Саши Бормисова, которого точно не было на месте взрыва, испугались так, что написали в полицию заявление об угрозе убийством, приложили к заявлению пачку скринов, и… ничего.

На школьника Сашу Бормисова обрушился поток угроз.

МВД Башкирии так и не ответило, будет наказывать негодяев, едва не линчевавших произвольно назначенных виноватыми школьников?

Закон, запрещающий СМИ разглашать данные несовершеннолетних, в отношении соцсетей тоже не работает, так что Роскомнадзор молчит…

Выходит красиво: в России кто угодно может обвинить кого угодно в самом мерзком уголовном преступлении, вывалить его данные в сети и травить. Причем даже ребенка. Причем самому остаться анонимным.

Как говорили в одном фильме в 90-х: «Нет преграды патриоту!».

Не то за границей.

ШТРАФ ЗА ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕБЕНКА – 50 ТЫСЯЧ ЕВРО

Я спрашиваю Эрнея, конфликт которого с Германией начался из-за того, что один семилетний мальчик, афганец, попытался ткнуть сыну Эрнея в шею карандашом:

- А что, нет у вас фотографии обидчика? Может, в соцсетях выкладывали…

- Нет, что вы, - пугается герой, воюющий с десятками чиновников, - если бы я это сделал, никто бы не посмотрел, что мой сын потерпевший! Я заплатил бы родителям афганца штраф в 50 тысяч евро!

Я проверяю - да, по закону так. Каждый гражданин ЕС имеет право на защиту персональных данных, распространять изображения самого плохого человека, живодера или убийцы, может только полиция, иначе блогера потащат на цугундер...

Тут до меня, как до жирафа, дошло, почему у всех моих немецких и американских френдов в сети фотографии пустые, как после ядерной бомбежки. Френды годами фотографируют замки и пашни, улицы городов, и все – без единого человека, будто Америка и Германия вымерли.

«ВЫСКАЗЫВАТЬ МНЕНИЕ – ПРАВО ОЧЕНЬ БОГАТЫХ ЛЮДЕЙ!»

Интересуюсь:

- Получается, у вас в соцсети цензура?

- Еще какая! – радуется моей догадливости Эрней. – Вот у меня был конфликт с местным работодателем, он не платил мне деньги. Я написал об этом в ФБ – работодатель пошел в суд и вынес мне судебный запрет жаловаться на него в соцсети. Без моего ведома! Мне ничего не дали сказать в свою защиту, я вообще не знал о суде! Сразу получил от пристава штраф в 1000 евро, счет за работу адвокатов истца на 4000 евро, плюс предупреждение, что, при повторении поста, я получу штраф уже в 250 тысяч евро и полгода тюрьмы.

- То есть? – не верю я. - Они посчитали, что вы оклеветали работодателя?

- Конечно, нет! – смеется Эрней, - Они просто вынесли судебный запрет писать это. Текст решения примерно такой: «Адвокаты работодателя попросили суд вынести запрет, суд удовлетворил». Вы можете попасть на штраф в 5000 евро за любой критический пост о любой крупной корпорации: напишите в Фейсбуке в Германии: «Икея» - дерьмо», - сами узнаете!

Николай Эрней.Фото: Личный архив

- Но это же мое мнение, после кризиса этот магазин и правда…

- Личное мнение в Германии можно высказывать самому себе под одеялом! Я не шучу! Вы можете подать апелляцию на решение суда, но жалоба не принимается без адвоката, работа которого будет стоить 5-10 тысяч евро, плюс госпошлина 2000 евро. И так потеряете деньги, и эдак!

- Проще ничего не писать.

- Высказывать мнение здесь – право очень богатых людей.

«ЭТО КОНЦЛАГЕРЬ!»

Дальше Эрней стал рассказывать вообще невероятное: если продать на еbay б/у кроссовки «Адидас», получишь штраф от пяти до сорока тысяч евро.

За что? За нарушение товарного знака. Продавая свои кроссовки «Адидас», вы наносите ущерб фирме «Адидас».

- Но ведь человек, когда покупал их, уже заплатил НДС или что там положено, это его собственность, почему он не может распоряжаться ею?!

- Да потому что это концлагерь! Создайте сайт про собак и кошечек и не укажите в выходных данных свой домашний адрес – получите счет до 250 тысяч евро, вроде как за обман потребителей. Скачайте сериал с торрента: если не уберете в настройках программы галочки «раздавать», а по умолчанию они всегда стоят, за каждую раздачу вам придет счет на 2000 евро, ваши данные кому надо сообщит провайдер! Так здесь борются с торрентами: скачивать можно, раздавать - нет! Чтобы вы поняли размеры штрафов: после уплаты налогов средняя немецкая семья живет всего на 2 тысячи евро в месяц. Штрафы драконовские…

ДВА МИРА, ДВА ШАПИРО

Конечно, разница между ЕС и Россией гораздо сильнее, чем все здесь написанное. Отличаются не только законы виртуального мира, отличаются и законы о наследовании, и обязанность сдавать немецких стариков в дом престарелых (это именно обязанность, настаивает Эрней), школьные законы и т. д. И внутри ЕС тоже все неоднозначно, а еще есть остальной мир со своими примочками…

И все равно, невозможно не увидеть, что на одном земном шарике, через стеночку, действуют две кардинально отличные системы. Абсолютный либерализм у нас и абсолютная палочная казарма у них. Два мира, два Шапиро. И, если у них, по выражению Эрнея, концлагерь, то у нас – дурдом. Бордель.

ЧТО МЫ ВЫБЕРЕМ?

Давайте подумаем, что запрещено у нас? Разжигать национальную рознь и призывать к свержению власти, какая чепуха, в сравнении с неметчиной!

Зато у нас можно: а) создать фейковую страницу от лица конкретного человека, б) выложить на нее незаконный контент, например, отрезанную голову собаки, в) травить человека всем интернетом и требовать у правоохранительных органов привлечь «живодера» к уголовной ответственности. Страницу, чтобы никто ничего не доказал, удалить.

Весело?

Или: создать в сети сообщество, посвященное травле конкретной семьи, выкладывать на сайте порочащие людей выдумки - к примеру, что родители-пьяницы не содержат детей, одного сдали в детдом - и, основываясь на материалах этой помойки, писать конкретные запросы в опеку, людям на работу, в школу и т. п.

Обе истории реальные, одна произошла в Татарстане, другая в Воронеже. В той, в которой «пьяницы сдали детей в детдом», один из оболганных - директор школы, так что кровушки у него попили – мама не горюй.

В обеих историях люди пытались искать защиты от клеветы у правоохранительных органов, но результат был, как в Стерлитамаке.

Наши правоохранительные органы не хотят расследовать виртуальные преступления, всеми силами отпихиваются от них. Логика полицейских: «Нам бы с реальными разобраться, вы что, сдурели?», - и пользователи оказываются один на один с клеветой и анонимами…

Мне страшно стать безгласным роботом, как в Германии, и отвратительна виртуальная вакханалия в России. Я не хочу быть сожранной ни Сциллой, ни Харибдой.

А вы?

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