Волонтеры Шадринска строят дома для бродячих собак

Бездомные собаки – проблема многих городов и поселков. Они разносят болезни, иногда сбиваются в стаи и калечат людей. Решить проблему помогают приюты для питомцев. Подобный зооцентр существует в Шадринске Курганской области. Сейчас под крышей «Приюта Надежды» 160 взрослых и еще 40 маленьких собак. Тут занимаются их содержанием. По возможности воспитанием и всегда поиском дома.

Получается по разному. С прошлого года изменились законы для владельцев вот таких вот приютов. Ради безопасности людей власти решили прописать как должны содержать животных, где их выгуливать и в чем поселять. Новые правила обязали руководителей зооцентров менять инфраструктуру мест обитания животных.

"Приют Надежды" постоянно ищет хозяев своим питомцам.

Создатели «Приюта Надежды» нашли способ сделать это с помощью президентского гранта. Сейчас полным ходом идет строительство 40 вольеров, 40 «выгулов» и 40 будок для собак приюта. Масштабная стройка объединила десятки волонтеров Шадринска. Среди них школьники и студенты, посетители приюта.

- Проект позволит привлечь внимание большего количества людей к проблеме бездомных животных, напомнит им об ответственном отношении к своим питомцам. В то же время, собаки обретут комфортное жилье с возможностью выгула, найдут пищу и необходимую медицинскую помощь и возможность найти ответственных хозяев, - считают руководители зооцентра.

«Приют Надежды» отплатит за помощь занятиями. К примеру, руководители проекта запланировали проведение уроков «Дружбы». Специальных занятий, на которых школьникам и студентам объяснят как правильно и безопасно для себя контактировать с бездомными четвероногими, что делать при укусах животных. Проводить их будут волонтеры-медики из местного медицинского колледжа, кинологи и ветеринары из общественных организаций.

Авторы также закладывают большой смысл в рукотворную часть проекта. Школьники, участвующие в нем, учатся мастерить будки уже в процессе. А значит обретают необходимые в жизни навыки проектирования и конструирования. Подобная работа, считают в зооцентре, также научит их работать в организациях подобных «Приюту Надежды». Словом, они, помимо прочего, еще и воспитывают будущих создателей и руководителей социальных некоммерческих организаций.

На сайте зооцентра можно найти много благодарностей парням и девчонкам, которые посвятили свой выходной пока еще бездомным, но домашним питомцам.

Стоит отметить, что на работу в приюте приходит довольно много студентов. Проект им пришелся по душе. На сайте зооцентра можно найти много благодарностей парням и девчонкам, которые посвятили свой выходной пока еще бездомным, но домашним питомцам.

- Только СИЛЬНЫЕ, КРЕПКИЕ И ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПАРНИ из 361 группы факультета технологии и предпринимательства ШГПУ могут так легко и непринужденно таскать СЫРЫЕ, ШЕСТИМЕТРОВЫЕ БРУСЬЯ, - хвастаются своими работниками руководители проекта.

Как только строительство вольера завершается, его тут же заселяют собачками. Правда в новую квартиру не пускают кошку.

- Собачки, которые сидели на цепочках , привязанные к своим домикам в районе дымящей кухни и входа в ЗОО ЦЕНТР, переехали вместе со своими будками в свободные вольеры с крышей, и выгулами. Сейчас у них по 18 квадратных метров. И они не привязаны на цепь, передвигаются свободно. Подобрели, не лают и не ругаются. Дышат свежим воздухом, - радуются сотрудники приюта.