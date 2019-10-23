2019-10-24T12:25:15+03:00
Общество

Волонтеры Шадринска строят дома для бродячих собак

Проект зооцентра «Приют Надежды» поможет двум сотням питомцев
Григорий ЛЕОРДА
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Новые вольеры строят студенты и школьники.Новые вольеры строят студенты и школьники.
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Бездомные собаки – проблема многих городов и поселков. Они разносят болезни, иногда сбиваются в стаи и калечат людей. Решить проблему помогают приюты для питомцев. Подобный зооцентр существует в Шадринске Курганской области. Сейчас под крышей «Приюта Надежды» 160 взрослых и еще 40 маленьких собак. Тут занимаются их содержанием. По возможности воспитанием и всегда поиском дома.

Получается по разному. С прошлого года изменились законы для владельцев вот таких вот приютов. Ради безопасности людей власти решили прописать как должны содержать животных, где их выгуливать и в чем поселять. Новые правила обязали руководителей зооцентров менять инфраструктуру мест обитания животных.

"Приют Надежды" постоянно ищет хозяев своим питомцам.

"Приют Надежды" постоянно ищет хозяев своим питомцам.

Создатели «Приюта Надежды» нашли способ сделать это с помощью президентского гранта. Сейчас полным ходом идет строительство 40 вольеров, 40 «выгулов» и 40 будок для собак приюта. Масштабная стройка объединила десятки волонтеров Шадринска. Среди них школьники и студенты, посетители приюта.

- Проект позволит привлечь внимание большего количества людей к проблеме бездомных животных, напомнит им об ответственном отношении к своим питомцам. В то же время, собаки обретут комфортное жилье с возможностью выгула, найдут пищу и необходимую медицинскую помощь и возможность найти ответственных хозяев, - считают руководители зооцентра.

«Приют Надежды» отплатит за помощь занятиями. К примеру, руководители проекта запланировали проведение уроков «Дружбы». Специальных занятий, на которых школьникам и студентам объяснят как правильно и безопасно для себя контактировать с бездомными четвероногими, что делать при укусах животных. Проводить их будут волонтеры-медики из местного медицинского колледжа, кинологи и ветеринары из общественных организаций.

Авторы также закладывают большой смысл в рукотворную часть проекта. Школьники, участвующие в нем, учатся мастерить будки уже в процессе. А значит обретают необходимые в жизни навыки проектирования и конструирования. Подобная работа, считают в зооцентре, также научит их работать в организациях подобных «Приюту Надежды». Словом, они, помимо прочего, еще и воспитывают будущих создателей и руководителей социальных некоммерческих организаций.

На сайте зооцентра можно найти много благодарностей парням и девчонкам, которые посвятили свой выходной пока еще бездомным, но домашним питомцам.

На сайте зооцентра можно найти много благодарностей парням и девчонкам, которые посвятили свой выходной пока еще бездомным, но домашним питомцам.

Стоит отметить, что на работу в приюте приходит довольно много студентов. Проект им пришелся по душе. На сайте зооцентра можно найти много благодарностей парням и девчонкам, которые посвятили свой выходной пока еще бездомным, но домашним питомцам.

- Только СИЛЬНЫЕ, КРЕПКИЕ И ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПАРНИ из 361 группы факультета технологии и предпринимательства ШГПУ могут так легко и непринужденно таскать СЫРЫЕ, ШЕСТИМЕТРОВЫЕ БРУСЬЯ, - хвастаются своими работниками руководители проекта.

Как только строительство вольера завершается, его тут же заселяют собачками. Правда в новую квартиру не пускают кошку.

- Собачки, которые сидели на цепочках , привязанные к своим домикам в районе дымящей кухни и входа в ЗОО ЦЕНТР, переехали вместе со своими будками в свободные вольеры с крышей, и выгулами. Сейчас у них по 18 квадратных метров. И они не привязаны на цепь, передвигаются свободно. Подобрели, не лают и не ругаются. Дышат свежим воздухом, - радуются сотрудники приюта.

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