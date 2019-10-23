В Ленинградской области «СТОПВАНДАЛ» обучит молодежь стрит-арту

«Остановись, подумай, береги, помогай, уважай». Такой девиз взяли себе создали проекта «СТОПВАНДАЛ». Их цель — легализация стрит-арта как искусства. По мнению создателей, эта культура давно стала использоваться вандалами. Но рисунки на стенах изначально несут совсем иную функцию.

- Мы хотим чтобы дома, в подъезде, во дворе в городе, в стране и мире был порядок, было красиво и чисто. Чтобы атмосфера в которой мы живем способствовала творчеству и развивала мир к самому лучшему. СТОПВАНДАЛ - это призыв к тому, что не только «Мой дом - моя крепость», а также «Мой поъезд», «Мой двор», «Мой город», «Моя страна», - поясняют создатели проекта.

Рисунки на стенах должны лишь украшать город, считают авторы проекта.

В рамках проекта реализуют несколько акций. Все они будут направлены на восстановления облика исторических зданий, памятников культурного наследия, которые подверглись вандализму или просто обветшали и нуждаются в реставрации. Кроме того, подростки и студенты, а также жители городов, привлеченных в проект, станут участниками мастер-классов.

Еще одно направление работы — создание социальной рекламы и видеороликов. С помощью них авторы «СТОПВАНДАЛа» расскажут о своем проекте в СМИ и социальных сетях.

- В обществе вновь создается благоприятная атмосфера и стрит-арт в России начал активно набирать популярность. Однако из-за разрыва в смене поколений художников в городской среде появился вандализм «под прикрытием» искусства граффити и стрит-арта. И именно эти вандалы осквернили слово. Его уже никто не воспринимает как стиль изобразительного искусства. Вандалы постарались, чтобы граффити у людей ассоциировалось только с хулиганами, - считают авторы «СТОПВАНДАЛа».

Любое вмешательство в городскую среду организаторы согласовывают с администрацией города. Такой подход, в итоге, выгоден всем жителям города. Проектом интересуются СМИ, и в очередной раз идея инициативных людей была поддержана президентским грантом.

На создание полотна на стене уходит от нескольких часов до месяца.

- Большинство талантливой молодежи просто не имеют возможности проявлять свои способности и быть социально - полезными городу, - заявляют большую проблему авторы. И решают ее.

На счету «стопвандолов» самое большое граффити в Ленинградской области. На 70 метров унылого бетонного забора в Сосновом бору ушло пол тысячи баллончиков краски. За два дня на этом месте появилась огромная надпись «Сохраним природу зеленой вместе».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Три года работает проект «СТОПВАНДАЛ». Больше 100 стен, остановочных павильонов, скейтпарков и других пространств преобразили его участники.

КСТАТИ

Фонд президентских грантов до 25 ноября принимает заявки от некоммерческих организаций, которые хотят получить поддержку. Хорошие идеи будут отобраны уже в январе, а в следующем месяце они смогут получить средства на реализацию своих планов.

По итогам последнего конкурса 2019 года отобрали проекты 2 128 организаций - самые лучшие идеи. На их поддержку было выделено больше четырех миллиардов рублей. Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин отмечает, что главное для участников - правильно спланировать время и основательно изучить методические материалы. Такой подход поможет воплотить свою мечту и помочь добрым делом этому миру.