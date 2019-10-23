2019-10-24T12:25:15+03:00
Общество

В Ленинградской области «СТОПВАНДАЛ» обучит молодежь стрит-арту

Создатели проекта организуют мастер-классы и запустят социальную рекламу
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Участники проекта своими руками преобразят городские пространства.Участники проекта своими руками преобразят городские пространства.
Изменить размер текста:

«Остановись, подумай, береги, помогай, уважай». Такой девиз взяли себе создали проекта «СТОПВАНДАЛ». Их цель — легализация стрит-арта как искусства. По мнению создателей, эта культура давно стала использоваться вандалами. Но рисунки на стенах изначально несут совсем иную функцию.

- Мы хотим чтобы дома, в подъезде, во дворе в городе, в стране и мире был порядок, было красиво и чисто. Чтобы атмосфера в которой мы живем способствовала творчеству и развивала мир к самому лучшему. СТОПВАНДАЛ - это призыв к тому, что не только «Мой дом - моя крепость», а также «Мой поъезд», «Мой двор», «Мой город», «Моя страна», - поясняют создатели проекта.

Рисунки на стенах должны лишь украшать город, считают авторы проекта.

Рисунки на стенах должны лишь украшать город, считают авторы проекта.

В рамках проекта реализуют несколько акций. Все они будут направлены на восстановления облика исторических зданий, памятников культурного наследия, которые подверглись вандализму или просто обветшали и нуждаются в реставрации. Кроме того, подростки и студенты, а также жители городов, привлеченных в проект, станут участниками мастер-классов.

Еще одно направление работы — создание социальной рекламы и видеороликов. С помощью них авторы «СТОПВАНДАЛа» расскажут о своем проекте в СМИ и социальных сетях.

- В обществе вновь создается благоприятная атмосфера и стрит-арт в России начал активно набирать популярность. Однако из-за разрыва в смене поколений художников в городской среде появился вандализм «под прикрытием» искусства граффити и стрит-арта. И именно эти вандалы осквернили слово. Его уже никто не воспринимает как стиль изобразительного искусства. Вандалы постарались, чтобы граффити у людей ассоциировалось только с хулиганами, - считают авторы «СТОПВАНДАЛа».

Любое вмешательство в городскую среду организаторы согласовывают с администрацией города. Такой подход, в итоге, выгоден всем жителям города. Проектом интересуются СМИ, и в очередной раз идея инициативных людей была поддержана президентским грантом.

На создание полотна на стене уходит от нескольких часов до месяца.

На создание полотна на стене уходит от нескольких часов до месяца.

- Большинство талантливой молодежи просто не имеют возможности проявлять свои способности и быть социально - полезными городу, - заявляют большую проблему авторы. И решают ее.

На счету «стопвандолов» самое большое граффити в Ленинградской области. На 70 метров унылого бетонного забора в Сосновом бору ушло пол тысячи баллончиков краски. За два дня на этом месте появилась огромная надпись «Сохраним природу зеленой вместе».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Три года работает проект «СТОПВАНДАЛ». Больше 100 стен, остановочных павильонов, скейтпарков и других пространств преобразили его участники.

КСТАТИ

Фонд президентских грантов до 25 ноября принимает заявки от некоммерческих организаций, которые хотят получить поддержку. Хорошие идеи будут отобраны уже в январе, а в следующем месяце они смогут получить средства на реализацию своих планов.

По итогам последнего конкурса 2019 года отобрали проекты 2 128 организаций - самые лучшие идеи. На их поддержку было выделено больше четырех миллиардов рублей. Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин отмечает, что главное для участников - правильно спланировать время и основательно изучить методические материалы. Такой подход поможет воплотить свою мечту и помочь добрым делом этому миру.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
“Мы - “рубежное” поколение. Если не расскажем детям о Великой Отечественной - она забудется”: Байкеры создали музей, посвященный воинам-мотоциклистам
Клуб “МотоПатриот” из Амурской области показывает оружие и технику времен войны, проводит реконструкции боев и общается со школьниками
“Кто-то танцует с лентами, обручами. А у нас реквизит - коляска”: В Омске особенные танцоры покоряют большую сцену
Побеждать на соревнованиях, а главное - преодолевать собственные физические ограничения, им помогают профессиональные танцоры и хореограф, ставшие для своих партнеров настоящей семьей и опорой
Новости 24
Американские эксперты назвали С-400 "смертоносным оружием"
Джонсон заявил, что планирует провести досрочные выборы 12 декабря
В Кремле прокомментировали списание Россией долгов африканским странам
«У победы много отцов»: Песков прокомментировал слова Трампа о заслугах в Сирии
Американского бегуна в майке "Иисус спасет" спас от сердечного приступа врач по имени Иисус
Эксперт заявил, что пребывание США на захваченных курдскими оккупантами нефтяных полях Сирии незаконно
Песков рассказал, как Путин и Эрдоган составляли меморандум по Сирии
ЦБ может включить в Систему быстрых платежей возможность выплачивать пенсии и пособия
США начали процесс депортации Бутиной
Путин в шутку предложил часть своей зарплаты египетскому коллеге
Столтенберг назвал распад ДРСМД поводом для увеличения расходов на оборону
NASA намерено купить дополнительные места на «Союзах»
Суд оставил Абызова под арестом до 25 января
МИД Украины заявил, что готов к переговорам «по Крыму»
Абызов рассказал суду о вынужденном отъезде сына в США
На Украине собираются продавать демонтированные и «декоммунизированные» памятники Ленину
Госдума согласилась снять неприкосновенность с депутата Николая Герасименко