"Локомотив" до 77 минуты матча в Турине выигрывал у "Ювентуса", но проиграл 1:2

Во вторник, 22 октября, в гости к туринскому "Ювентусу" приехал вице-чемпион России прошлого сезона - московский "Локомотив". К одному из самых крутых клубов мира "Локо" Юрия Семина приехал с багажом в 3 очка после двух туров Лиги Чемпионов. После победы в гостях над "Байером" у нас было поражение от "Атлетико" на своем поле. Шансы против команды, где играет Роналду - всегда не слишком велики, если вы не "Барселона" или "Аякс". Но "Локомотив" показал себя с лучшей стороны в матче против "Ювентуса".

Фанаты "Локомотива" на стадионе "Альянц Арена" в Турине.Фото: REUTERS

Еще за сутки до матча на предматчевой пресс-конференции у туринцев появился Криштиану Роналду. Его очень много спрашивали про личные достижения, номинацию на "Золотой мяч", но сам же португалец в конце общения с прессой сам удивленно задал вопрос в зал.

- Что, никто не хочет задать вопрос про нашего следующего соперника "Локомотив"? Ну ладно, - сказал португалец, хлебнул стоявшей на столе водички и вышел из зала для пресс-конференций.

"Ювентус" всеми силами пытался переиграть "Локомотив".Фото: REUTERS

А вот главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед игрой в интервью "Матч ТВ" выдал мудрую фразу:

- Не смущает ли, что в Италии совсем не говорят о "Локомотиве", только о "Ювентусе"? Итальянцы — молодцы. Они свой товар всегда хорошо представляют. Они больше говорят о себе, чем о других, и это совершенно правильно. Это мы, русские, больше говорим о других.

Тот самый момент - "Локомотив" забил гол в ворота "Ювентуса".Фото: REUTERS

Гол Алексея Миранчука в ворота Ювентуса в матче Ювентус - Локомотив 22.10.2019.Гол Миранчука Ювентусу в матче Лиги Чемпионов Ювентус - Локомотив 0:1

Наш тренер знал, что нужно делать в игре с топ-клубом из Италии. С первых же минут матча "Локо" начал строго играть в обороне, осознанно отдав инициативу и владение мячом своим соперникам. Процент владения мячом у хозяев поля улетел за 70%. "Локомотив" ловил свое в контратаках. И дождался своего момента на 30-й минуте игры!

Один из самых опасных моментов в игре - Роналду летит на нашего вратаря Гильерме.Фото: REUTERS

Алексей Миранчук, получив мяч на половине поля «Юве», ускорился, сделал пас на португальца Жоао Марио. Игравший в Италии Марио пробил! Вратарь "Ювентуса" Щесны отбил, отбил мяч прямо перед собой. А там уже мяч караулил Алексей Миранчук, который в одно касание пробил от всей души под перекладину - 1:0!!!

На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу "Локомотива". На стадионе в Турине мало кто мог поверить в реальность происходившего.

Празднуют гол наши в ворота "Ювентуса".Фото: REUTERS

На 77-й минуте матча "Ювентусу" удалось отыграться. Дибала пробил из-за штрафной "Локомотива" прямо в дальний угол.

Гол Пауло Дибалы в ворота Локомотива в матче Ювентус - Локомотив 1:1.

Шансов взять этот удар аргентинца Пауло взять не было. А на 79-й Дибала забил второй. Он добил мяч в ворота после отскока от вратаря. Счет стал 2:1 в пользу "Ювентуса".

Дибала - 1:1.Фото: REUTERS

Командам предстоит теперь через пару недель встретиться вновь. В матче 4 тура "Ювентус" теперь приедет в гости к "Локомотиву" на стадион "РЖД Арена". Поединок пройдет 6 ноября и начнется в 20:55 по московскому времени.

Дибала - 1:1.Фото: REUTERS

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча 3 тура Лиги Чемпионов "Ювентус" - "Локомотив".