Изувеченная мужем Маргарита Грачева представит свою книгу 24 октября

Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой зимой 2017 года ревнивый супруг отрубил обе кисти, представляет автобиографическую книгу с жизнеутверждающим названием "Счастлива без рук".

Презентация пройдет 24 октября с 19:00 до 20:00 в магазине "Читай-город" в ТРЦ "Европейский".

В своей биографии Маргарита делится самым сокровенным и призывает своих читателей не жалеть себяФото: архив "КП"

В своей биографии Маргарита делится самым сокровенным и призывает своих читателей не жалеть себя и найти в себе силы жить счастливо даже после семейного насилия.

- Не надо себя жалеть. Надо взять жизнь в свои руки, даже если рука всего одна, - заявляет Маргарита в своей книге.

Напомним, в декабре 2017 года супруг Маргариты, Дмитрий, в порыве ревности отвез свою жену в ближайший лес, долго истязал и изрубил топором обе руки. Садист заподозрил супругу в измене и решил ее таким образом "проучить". Эта история буквально потрясла всю страну, Маргарита Грачева получила огромную поддержку соотечественников.

Врачи смогли спасти Маргарите одну кисть. Они собирали ее буквально по частям. Вместо второй теперь современный протез, деньги на который собрали благодаря неравнодушным людям.

Мужа-садиста в октябре 2018 года приговорили к 14 годам колонии. Маргарита же нашла в себе силы начать жизнь с чистого листа. В июле этого года она снялась в фотосессии в образе женщины-кошки. Фото, опубликованные в соцсетях, получили несколько тысяч восторженных комментариев и лайков. Сама девушка призналась, что немного комплексует из-за протеза, но все равно считает себя сексуальной.