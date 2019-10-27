Надежда Каратаева предпочла Анатолия Папанова племяннику маршала Ворошилова

Своего супруга Анатолия Папанова Надежда Юрьевна пережила на 32 года. Больше 60 лет она проработала в Театре сатиры. Последней ролью Каратаевой была фрекен Бок из спектакля «Малыш и Карлсон»... Публикуем фрагменты из интервью вдовы Папанова, которое она ранее дала «Комсомолке».

Линялая гимнастерка

- Первый раз я увидела Толю в театральном институте. Он был в линялой гимнастерке, с палочкой. И я подумала: как же он будет актером? У него было очень тяжелое ранение в ногу, лежал в госпитале полгода. Потом был демобилизован. Пришел в ГИТИС, когда набор уже кончился. Папанов читал стихи Симонова. Стоял с палочкой, фронтовик. И худрук института Михаил Тарханов спросил: мол, а ты сможешь без палочки? Ответил: «Я все сделаю для этого». И действительно, он много занимался танцами, гимнастикой. И где-то через полгода бросил палочку. Потом никто не догадывался, что у него имелось серьезное ранение в ногу. (Писатель Федор Раззаков объяснял: у актера на ноге не было пальца. Поэтому обувь он носил специальную, с подкладкой. - Авт.)

- Толя меня провожал в институт и обратно, - вспоминала Надежда Каратаева. - Оказалось, мы жили в одном районе Москвы, утром вместе ездили на учебу. Так у нас с ним и началось с трамвайных поездок...

Толя никогда не покупал дорогих подарков. Он был очень беден. Первые полгода вообще ходил на учебу в линялой гимнастерке с лычками сбоку - отмечались ранения. Шел 1942 год. В Москве - комендантский час. Толя проулками меня провожал, рисковал. Патруль мог задержать. 20 мая 1945 года мы с Толей расписались. На свадьбу он пришел с маленьким букетиком незабудок, тогда цветы были редкостью.

- Что вас в нем привлекло?

- Талант. Родители его - простые люди, не могли ему дать хорошего образования. Папа русский, а мама - полька, модистка, делала шляпы. Но шляпы никому не нужны были, и она пошла работать на хлебозавод. Толя не блистал познаниями. Но когда он начинал репетировать, всегда все оставались посмотреть... После окончания института его единственного пригласили в МХТ и Малый театр. Но наш курс решили отправить в Клайпеду (Прибалтика), где создавали русский театр, и Толя сказал: «Я поеду с тобой».

Дочь принесла удачу

- Анатолий был неприхотлив в одежде, еде. Мы с театром ездили и на гастроли за границу. Купим ему импортный костюм, а он его повесит. Я ему: «Толь, у тебя же есть новый костюм». - «Да ладно, мне в этом удобно». В джинсе любил ходить. А уж на даче оденется бог знает как. «Ну что ты как оделся?» - «Чтобы меня никто не узнал».

...Я дочку очень тяжело и долго рожала, мне было 30 лет. Толя тогда очень мало был занят в театре, взял себе подработку - драмкружок. И опять судьба: когда я в роддоме лежала, в театре заболел один актер. Толе предложили его заменить. И он так сыграл, что после этого ему стали давать роли. Толя говорил: «С рождением дочери я и в театре стал продвигаться! Дочь мне удачу принесла».

Назвали дочку Еленой - в честь его мамы. Она ко мне хорошо относилась. Если мы с Толей поссоримся, он психанет: «Все, иду жить к маме». Пойдет к ней. А она ему: «Нет-нет, ты должен быть со своей женой, ни о каких разводах не может быть речи!»

«Волк мне всю биографию перегрыз»

Детей Толя любил. Помню, приехали в Болгарию. Большая площадь, пионеры болгарские стоят, нас приветствуют. На трибуне Папанов что-то говорил. А в конце как рыкнет голосом Волка: «Ну, заяц, погоди!» Пионеры были в восторге. Хотя вообще-то Толя уже и отказывался от озвучивания, говорил мультипликатору Котеночкину: «Твой волк мне всю биографию перегрыз!» Мамы детей на улице на него показывали пальцем: «Волк идет».

Последний фильм

- Было у вас соперничество в семье?

- Мы с ним вместе в Клайпеде играли два года. Я - главные роли, он - нет. Но потом в Москве увидела, что муж так набирает, и решила, что в семье нельзя быть двум лидерам. Пускай будет он. У него и в кино пошло хорошо. И я отошла на второй план. Но он всегда со мной советовался, давал сценарии читать. Сценарий фильма «Холодное лето пятьдесят третьего...» принес мне. Я - отговаривать: «У нас с тобой путевки, поедем отдыхать». А он: «Ты ничего не поняла. Здесь роль небольшая, но она очень важная. И я обязательно соглашусь играть, даже если ты мне не советуешь». Это был его последний фильм.

Про партию и выпивку

- Говорят, в партию Папанов не хотел вступать?

- Да, он и умер беспартийный. Говорил: «Не верю я в партийные идеалы». Но я-то была в партии. И меня много раз вызывали в партком - мол, повлияйте на Папанова. Если уговорите, поможем в получении звания. Я ему передала. А он: «Да боже упаси. Не надо мне ничего».

У меня есть золотые часы, которыми его наградил тогдашний министр обороны за роль генерала Серпилина в фильме «Живые и мертвые». Когда режиссер утвердил его на роль, Толя мне сказал: «Я понял, почему он позвал именно меня. В книге написано, что у генерала Федора Серпилина лошадиное лицо и умные глаза».

Семья Папанова прошла и через увлечение актера выпивкой. Как-то на съемках артист перебрал. И его с собутыльником заперли в номере гостиницы, чтобы они не могли выйти для «подзарядки». Тогда Папанов связал простыни, прикрепил к ним деньги, спустил «спасательный канат» в окно и прокричал: «Помогите, братцы! Двум артистам водочки очень надо!» Забавно, но когда его уговаривали вступить в партию, актер выдавал железный контраргумент: «Нельзя! А вдруг я напьюсь и партбилет потеряю...»

- Конфликты у нас с ним возникали из-за того, что он стал выпивать, - вспоминала вдова Папанова. - Но у Анатолия Дмитриевича за внешней мягкостью скрывалась большая сила воли. И как-то он мне сказал: «Все, я больше не пью». И слово сдержал...

43 года мы с Толей прожили. Больше я замуж не вышла. Всю жизнь люблю одного его.

Стрелы амура

Звал замуж родственник военачальника

За красивой студенткой Надеждой Каратаевой ухаживал не только Анатолий Папанов (он часто недоедал, и мама Надежды подкармливала его), но и племянник прославленного маршала Климента Ворошилова Николай Щербаков. У Ворошилова не было своих детей, и племянника (сына сестры Анны) он любил как родного сына. Парень был хорошо обеспечен, учился в военной академии. И общался с Папановым, фронтовиком.

Надежда Каратаева. Фото: youtube.com

Однажды Папанов пригласил Николая на институтский вечер в ГИТИС, и тот с первого взгляда влюбился в Надежду. Пригласил ее и Папанова в гости, в дом к дяде. Шикарная квартира Ворошилова с антиквариатом поразила студентов. Вскоре Николай начал ухаживать за Надеждой. Папанов, заметив это, отодвинулся в сторону, понимая, что ему трудно конкурировать с таким обеспеченным ухажером. Ворошиловский племянник действовал решительно и вскоре предложил Наде руку и сердце. А она… отказала. Предпочла Папанова. Многие не понимали выбора Надежды, но она не сомневалась.

В недавнем фронтовике Папанове Надежду покорил в первую очередь артистический талант. Фото: wikipedia.org

Отверженный племянник маршала бросил учебу и попросился на границу, в Казахстан. Прислал Надежде письмо - пожелал ей и Анатолию счастья. А потом Каратаева узнала, что Николай погиб на фронте.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дочь Папановых Елена:

Мама сама ушла на фронт

- Меня в жизни мамы всегда поражала такая история. Мама поступила на первый курс актерского факультета, и в этот год началась война, - рассказала «КП» актриса Елена Папанова. - И мама со своей мамой (моей бабушкой) уехали в эвакуацию в Новосибирск. Там она тайно окончила курсы медсестер. И сообщила, что уходит на фронт! Моя бабушка, имея единственную дочь (!), отпустила ее. Мама ушла работать в санитарный поезд. Полтора или два года перевозила раненых. Потом комиссовалась и вернулась в московскую коммуналку (бабушка оставалась в Новосибирске). Чтобы зимой согреться, мама спала с подружкой Люсей в одной кровати. Люся кашляла, у нее выявили открытую форму туберкулеза. И моя мама не заразилась от нее, Господь уберег! А подружка умерла...