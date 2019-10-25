Мама Михаила Галустяна: Лучше бы Миша стал врачом - из него вышел бы прекрасный доктор!

Фельдшер-акушер

- Я мечтала, чтобы Миша стал врачом - то, чего не удалось мне, - рассказала «КП» Сусанна Ардашовна Галустян. - И он в 1996 году пошел в медучилище. Потом поступил в Сочинский государственный университет туризма на лечебное дело, чтобы стать врачом. Но его факультет закрыли, перевели в Краснодар. А Миша не стал уходить из сочинского института, где уже играл за команду КВН (он перевелся на социально-педагогический факультет по специальности «учитель истории и права». - Ред.). Спустя годы в Москве выучился на юриста (в 2011 году стал студентом Московской государственной юридической академии. - Ред.).

Даже и сейчас думаю: лучше бы Миша врачом был. Из него бы вышел прекрасный доктор! Он по специальности - фельдшер-акушер. На «Скорой» немножко поработал, уколы делать умеет. В сельской местности, если врачей не хватает, фельдшеры и роды принимают.

Актер Михаил Галустян перед началом игры в страйкбол.Фото: Николай Галкин

- Михаил роды принимал?

- Присутствовал, когда был на практике у нас в роддоме. Но он был так впечатлен, что сказал: «Нет». Страшное зрелище. А Миша очень эмоциональный. И на родах своей жены не присутствовал, сидел в коридоре, ждал.

Три свадьбы

Свадьбу со своей единственной женой Викой Галустян играл три раза. Первый раз - в «день трех семерок» - 07.07.07. На обручальных кольцах были выгравированы три семерки. В загс Михаил пришел в ярко-красной рубашке, платье невесты было алым. Вторую свадьбу молодожены устроили для друзей в Москве, а третья по всем армянским канонам состоялась недалеко от Сочи, и невеста на этот раз была в белом и фате.

- Перед свадьбой Миша попал в серьезную аварию, - говорит его мама. - Они с кавээнщиками ехали ночью на микроавтобусах. Ушибы у многих были. Но он пострадал больше всех, было пять переломов. Они тогда с Викой, будущей женой, начали встречаться, только созревали отношения. Когда он лежал с переломами, она навещала, поддерживала его морально. А потом Миша привез Вику с нами знакомить.

У Михаила и Виктории две дочери - Эстелла (9 лет) и Элина (7 лет). Фото: instagram.com/victoriagalustyan

- Михаил влюбчивый?

- Не скажу. Миша приводил домой подружек. Я им кофе делала. Они разговаривали. Но чтобы, как другие мальчики, всю ночь где-то гулять, такого не было.

- Читала сообщения, что якобы Галустян на грани развода...

- Это неправда. У них дружная семья. Растут две дочки. Причин для волнений нет.

- Как вам невестка?

- Мы с ней находим общий язык. Она умная. Умеет где надо промолчать. Понимает, что мама есть мама, у нас все-таки кавказская семья, к родителям более почтенное отношение. Согласна или не согласна со мной, но не сопротивляется, не ругается.

В «Нашей Russia» сыграл свою противоположность

- Жена Мише подчиняется?

- Мише не подчиняться невозможно! Несмотря на то, что он комедийный актер, он очень строгий.

- Авторитарный?

- Да. Во всем. Он, когда домой приходит, - и дети себя ведут иначе, и обслуживающий персонал. Хотя Миша голос не повышает. А уж чтоб нецензурных слов - боже упаси! Хотя амплуа у него такое, что всякими словами нехорошими высказывается на экране. Дома такого нет, слава богу.

Михаил Галустян на Кинотавре, 2017 год.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Честно говоря, амплуа его мне не очень-то нравилось. Но Миша говорит: «Мама, роль такая». То, что он показывал в «Нашей Russia», это полная противоположность Мише в жизни. В жизни он совсем другой - серьезный, порядочный. У него все должно быть правильно. Подойдет, откроет ящики, шифоньер - все ли висит ровненько, все ли в порядке. Любовь к порядку у Миши от бабушки. Роль бабушки Сирануш в «Нашей Russia», кстати, он придумал по аналогии со своей бабушкой. Только нашу зовут Вартануш (она дожила до 92 лет. - Ред.).

Сусанна Галустян гордится сыном.

- Когда Зеленский стал президентом, многие шутили, что пора в президенты Армении и Галустяну выдвигаться…

- Миша в политику не хочет. Зачем?! У всех кавээнщиков трамплин был один, а потом они по-разному нашли себя в жизни. Светлаков в кино ушел, Ревва вон - сейчас поет.

СПРАВКА «КП»

Михаил ГАЛУСТЯН (при рождении его назвали Ншан - в честь деда) впервые вышел на сцену в школьной самодеятельности в роли Винни Пуха. Играл в команде КВН «Утомленные солнцем». В 2002 году стал капитаном команды.

С 2006 по 2012 год участвовал в юмористическом скетчкоме «Наша Russia» (канал ТНТ). Принимал участие в проекте «Ледниковый период» на Первом канале. Сейчас работает на радио, гастролирует с концертами в паре с комиком Александром Реввой. После восьмилетнего перерыва Михаил Галустян и Сергей Светлаков снова выйдут вместе на сцену в качестве ведущих в проекте «Русские не смеются», который стартует 1 ноября на телеканале СТС.

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