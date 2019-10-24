Дают - бери!

Наверняка у каждого в жизни бывает такой момент, когда однажды утром просыпаешься и понимаешь, что дальше так жить нельзя. Тебе уже почти сорок, есть стабильный заработок. Но, увы, нет стабильного капитала. Согласитесь, жизнь будет спокойней, если за душой есть хотя бы пара-тройка миллионов рублей. И ведь еще не поздно их заработать. Но вслед за этой мыслью сразу возникает множество вопросов: как, на чем, с чего начать? Если с вами случилось что-то подобное - прямая дорога в центр «Мой бизнес». Здесь расскажут, научат и могут даже помочь с деньгами!

Мы отправляемся в барнаульский центр «Мой бизнес», который, кстати, начал свою работу год назад, одним из первых в стране.

- Число обратившихся за различной помощью предпринимателей в организации инфраструктуры поддержки за период этого года выросло в разы. Также есть качественные позитивные изменения в работе предпринимателей и компаний, которых сопровождают сотрудники центра «Мой бизнес», - отметил начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

РАЗДАЧА «СЛОНОВ»

- Говорят, у вас тут деньги раздают? - шутя, я присаживаюсь к консультанту центра «Мой бизнес» в Барнауле. - Можно мне три миллиона?

Для начала мне посоветовали предложить идеи для своего будущего бизнеса. А после отправили на консультацию к директору - знакомьтесь, Антон Слободчиков. Он провел экскурсию по центру и рассказал о том, на какую помощь государства могут рассчитывать начинающие предприниматели, малый и средний бизнес.

Директор фонда МСП Антон Слободчиков. Фото предоставлено фондом МСП

- Для начинающих бизнесменов мы предлагаем обучение основам предпринимательской деятельности, тренинги, мастер-классы. Участники знакомятся с основами маркетинга, учатся составлять бизнес-планы и т.д. Тем, кто решил идти дальше, помогаем зарегистрировать свою фирму, выбрать форму налоговой отчетности, проводим правовые консультации. В том случае, если у вас уже есть свое дело, центр поможет с оформлением сертификации, продвижением продукции на различных выставках (в том числе международных), с участием в бизнес-миссиях и т.д.,- рассказывает директор фонда МСП Антон Слободчиков.

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ И ГАРАНТИИ

Естественно, что один из насущных вопросов на стартапе - где взять деньги на развитие, закупку оборудования, аренду или покупку помещений. На этом этапе часть новоявленных бизнесменов сдуваются, ведь когда нет гарантии возврата долга, банки не дадут крупных кредитных сумм.

Для начинающих бизнесменов есть фонд микрозаймов с очень выгодными условиями. Так, льготный кредит в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» можно получить по ставке всего в 8,5%. Кстати, с февраля в Алтайском крае этой возможностью воспользовались уже более 100 предприятий. Причем с 15 октября произошло увеличение лимитов для банков на льготное кредитование МСП.

- Для тех, кто уже устоялся в статусе предпринимателя и кого банк готов кредитовать, мы можем выступить поручителем как региональная гарантийная организация, - поясняет директор центра.

Например, благодаря региональному гарантийному фонду для МСП алтайской компании «Зиас Машинери» удалось взять бизнес-ипотеку:

- Это была самая главная сделка в нашем бизнесе - мы купили здание для нашего завода, - делится Константин Денисенко, генеральный директор предприятия. - Вообще я всем своим знакомым начинающим бизнесменам настоятельно советую обращаться в фонд и пользоваться его возможностями.

- Недавно мы проходили обучение на базе барнаульского центра МСП, обращались за помощью в сертификации, что помогло быстрее запустить новую продукцию и, соответственно, увеличить обороты, - говорит Максим Савинков, генеральный директор компании «СиСорт».

Поддержка самозанятых

Для многих дорога в большой бизнес начинается с Центра поддержки предпринимательства. Его главная цель - помочь самозанятым развить свое дело. Для этого существуют различные образовательные программы, тренинги, обмен опытом.

- Я занимаюсь бизнесом в качестве индивидуального предпринимателя уже третий год, - рассказывает Юрий Клюзов, владелец производственной компании. - Начинал с торговли разливными напитками, сейчас занят производством шаурмы. Во время обучения появилось много важной информации. И еще на занятиях я поделился идеей для диверсификации бизнеса, на которую никак не мог решиться, и, пообщавшись с экспертами, понял, что риск будет оправдан. В ближайшее время планирую создать свою торговую сеть.

Быть в тренде

По мнению предпринимателей, использование господдержки помогает оставаться в тренде и развиваться в правильную сторону.

- Например, если в 2014 году был фокус на импортозамещение, то сейчас - на экспорт. Центр «Мой бизнес» в этом направлении оказывает активную поддержку предпринимателям, предоставляя возможность участвовать в разных международных выставках, программах, - говорит Максим Савинков, генеральный директор компании «СиСорт».

Благодаря фонду алтайские компании уже заключили десятки внешнеэкономических контрактов, осваивая новые международные рынки.

- Порой малый и средний бизнес даже не знает, что может рассчитывать на подобную государственную поддержку. Полтора года назад я и сам не предполагал, что такая колоссальная помощь возможна. Начинающему предпринимателю полезно даже просто проконсультироваться у специалиста фонда, не то что получить финансирование, - говорит Виталий Попов, директор ООО «Комбриг». - Мы плотно сотрудничаем с Алтайским фондом МСП и постепенно начали пользоваться практически всеми инструментами. Во-первых, это содействие в посещении международных выставочно-ярмарочных мероприятий. А во-вторых, для презентации своей продукции на российском рынке и рынке ЕЭС нам понадобился сертификат соответствия. Его должны иметь производители детских товаров или продуктов питания. Фонд помог нам получить сертификат.

Справка «КП»

Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства учрежден правительством края для реализации сервисной модели поддержки предпринимательства в рамках национального проекта. С этой целью организованы центр «Мой бизнес» и 68 информационно-консультационных центров во всех городах и районах края. В них можно получить консультационные услуги по кредитованию, налогообложению, бухучету, юридическим аспектам, пройти обучение по предпринимательству и открыть свое дело в формате «единого окна». Все консультации предоставляются бесплатно.