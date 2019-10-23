В Подмосковье воры украли золотые часы у бывшего главного редактора газеты "Труд"

В полицию обратилась 80-летняя Светлана Кубарева, жена бывшего главного редактора советской газеты "Труд" Александра Серафимовича Потапова. Пенсионерка сообщила правоохранителям о том, что неизвестные обокрали их семейный загородный дом, расположенный в престижном поселке Мозжинка Одинцовского района. Вор вынес коллекцию монет, а также швейцарские золотые часы.

"Прибывшая на место происшествия оперативная группа установила, что неизвестный проник в дом Александра Серафимовича и Светланы Кубаревой 8 октября в период с полуночи до 12 часов дня путем отжатия оконной рамы на цокольном этаже. Были похищены коллекция монет различного номинала и разных стран производства, а также золотые швейцарские часы марки Longines. Общий ущерб от действий грабителя устанавливается", - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент полициейскими возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ - кража с причинением значительного ущерба.

Александр Серафимович Потапов с 1981 по 1985 был инструктором отдела пропаганды ЦК КПСС. В 1985 возглавил советскую газету "Труд". В 1990 был избран народным депутатом РФ. Являлся членом Комитета Верховного Совета РФ по вопросам гласности, прав и обращений граждан. Был членом Президиума Независимой организации "Гражданское общество" и Национального Гражданского Комитета по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными органами. Награжден орденами "Дружбы народов", "Знак Почета", "Трудового Красного Знамени". Кавалер Золотого Почетного знака "Общественное признание".