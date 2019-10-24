Открыть бизнес в Свердловской области - это просто!

Начинающим предпринимателям кажется, что, открывая свое дело, они будут сталкиваться с трудностями буквально на каждом шагу: сдать бумаги в МФЦ, разобраться с бухгалтерией, налоговой, и при этом нужно успевать вести дела, чтобы не остаться без копейки денег. Мало кто знает, что помощь на самом деле есть, и она максимально доступна для каждого. Сейчас в регионах открывают центры «Мой бизнес», в том числе и в Свердловской области. «Комсомольская правда» посетила один из таких центров и узнала, как это работает.

БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ

В Свердловской области два центра «Мой бизнес». Их открыли по инициативе Минэкономразвития РФ в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Один центр «Мой бизнес» есть в Нижнем Тагиле, и эта площадка является одной из самых крупнейших в стране - его общая площадь превышает 800 квадратных метров. Здесь расположены коворкинг и лекторий на 100 мест. Еще одна площадка есть в Екатеринбурге. Она открылась два года назад.

Заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.Фото: Александр ИСАКОВ

- По сути, эта площадка была задумана правительством и воплощена в виде формата «все включено», - рассказывает заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. - Мы консультируем бизнес: какую систему налогообложения выбрать, как защититься от непонятных проверок, заказать выписку через МФЦ, как обучиться. И также предоставляем меры господдержки.

Получить профессиональную консультацию по бизнесу может любой человек. И это совершенно бесплатно. Сделать это можно, даже не отходя от компьютера, например, написать онлай-консультанту на официальном сайте - мойбизнес.рф. Ведь в «Мой бизнес» обращаются люди не только из райцентров, но и из небольших поселков. Помогают всем.

ПОЛУЧИТЕ И РАСПИШИТЕСЬ

Образовательные программы рассчитаны на широкую аудиторию: действующие и потенциальные предприниматели, студенты, женщины, бывшие военнослужащие, пенсионеры.

- Мы подскажем, как вести себя на начальном этапе. Даже если у человека просто есть идея, наши консультанты помогут составить бизнес-план и воплотить ее в жизнь, - продолжает Валерий Пиличев. - Часто приходят люди, которые уже открыли свое дело, и им необходимо наладить поставку оборудования или выйти на зарубежные рынки. Кроме того, в центрах можно получить дополнительные знания по бизнесу.

В октябре работу центра в Екатеринбурге проверил заместитель главы Минэкономразвития Вадим Живулин.

Заместитель главы Минэкономразвития Вадим Живулин.Фото: Александр ИСАКОВ

- Основная сложность связана с тем, что многие из тех, кто хотел бы заняться своим бизнесом, не знают, как это сделать. Есть недоверие в работе с контрольно-надзорными органами, есть сомнения в том, что у предпринимателей может что-то не получиться. И основная задача центров «Мой бизнес» в популяризации и продвижении предпринимательства – рассказать людям о мерах поддержки, которые сегодня существуют в России, - отмечает Вадим Живулин.

Иван Зубарев, основатель компании «Труба дело», занимает сантехническими работами. За несколько лет его контора выросла, и к предпринимателю стали обращаться люди с просьбой продать франшизу. Он обратился в центр за помощью «упаковки» франшизы, и тут в работу включились специалисты: разработали презентацию, документы.

- Пока мы еще не завершили подготовку по созданию франшизы моей компании, но я точно готов порекомендовать центр «Мой бизнес», особенно молодым бизнесменам, - говорит Иван. - В центре работают очень порядочные и открытые люди. Они искренне заинтересованы, чтобы все прошло хорошо. Даже директор всегда беспокоился, чтобы меня устраивал результат.

ЧТО ТАКОЕ 8,5%

Допустим, бизнесмену нужны деньги на развитие своего дела. Чтобы взять крупную сумму, например, от 5 миллионов рублей, он идет за ней в банк. Но там предлагают запредельный процент. Сейчас для малых и средних предпринимателей есть льготная программа кредитования по ставке 8,5%. Однако не все так просто - банк может и отказать в кредитовании. В этом случае Свердловский центр «Мой бизнес» готов выступить поручителем.

- Идет, например, предприниматель в банк, и, чтобы ему одобрили крупную сумму, необходимо внести залог. Это может быть имущество или денежный взнос. За половину залоговой суммы мы готовы поручиться, - объясняет Валерий Пиличев.

Кроме этого, уральский центр «Мой бизнес» помогает предпринимателям получить микрокредиты. Организация внесена во все официальные реестры и готова помогать предпринимателям суммами до 5 миллионов рублей тоже по льготным процентам.

- У фонда два очень больших направления, и одно из них финансовое, - продолжает Валерий Пиличев. - Мы предоставляем займы до 5 миллионов рублей, в соответствии с федеральными требованиями. Если предприятие из моногорода (поселения городского типа. - Прим. ред.), то это 3,5% годовых. Требование относится к приоритетным группам: в нее входят все, кроме мужчин от 35 - 40 лет.

То есть льготная ставка 3,5 % рассчитана на тех людей, которым могут отказать в выдаче кредита на развитие бизнеса в других банках. Например, тем, кто живет в сельской местности, или не имеет кредитной истории, или нуждается в некрупной сумме.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего за три квартала текущего года в национальном проекте в Свердловской области приняли участие 13 732 человека, из них 6105 - это зарегистрированные предприниматели. В рамках нацпроекта поддержки малого и среднего предпринимательства 546 предпринимателей Свердловской области получили финансовую поддержку на сумму 2,4 млрд рублей.

СПРАВКА «КП»

Одним из приоритетов нацпроекта является поддержка предпринимателей из моногородов. Предусмотрено 61 000 000 рублей на гарантийную поддержку и столько же - на предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства. Всего с начала года займы в регионе получили 20 предпринимателей из моногородов на сумму 30 300 000 рублей. Поручительства по кредитам по итогам трех кварталов получили 38 компаний из моногородов на общую сумму 170 000 000 рублей.