2019-10-23T14:13:16+03:00
Звезды

По БАМу нужно проехать хотя бы раз в жизни

Фотограф Стас Залесов рассказал, как делалась уникальная выставка к юбилею Байкало-Амурской магистрали
Евгений САЗОНОВ
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Уникальная выставка «БАМ- 45», посвященная юбилею Байкало-Амурской магистрали работает в московском арт-комплексе «Винзавод» около Курского вокзала. Фото: Стас ЗАЛЕСОВУникальная выставка «БАМ- 45», посвященная юбилею Байкало-Амурской магистрали работает в московском арт-комплексе «Винзавод» около Курского вокзала. Фото: Стас ЗАЛЕСОВ
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Уникальная выставка «БАМ- 45», посвященная юбилею Байкало-Амурской магистрали работает в московском арт-комплексе «Винзавод» около Курского вокзала. Это целый мультимедийный проект, включающий в себя богатую экспозицию, фотоальбом, документальный фильм и специальный интернет ресурс бам45.рф.

Чтобы подготовить этот проект известные фотографы Сергей Киврин, Андрей Голованов и Станислав Залесов на протяжении нескольких месяцев снимали магистраль по всему маршруту. Они проехали 4300 от Тайшета до Советской Гавани. Побывали и в индустриальных центрах, как Комсомольск-на-Амуре, и в небольших поселках, таких как Звездный, где в 1974 году высадился в первозданной тайге отряд первых строителей-комсомольцев.

Гостем совместной программы Радио «КП» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников» сдал один из героев-фотографов — Стас Залесов.

По БАМу нужно проехать хотя бы раз в жизни. Фото: Стас ЗАЛЕСОВ

По БАМу нужно проехать хотя бы раз в жизни. Фото: Стас ЗАЛЕСОВ

ПОЛТОРА МЕСЯЦА В ПУТИ

- Что запомнилось на БАМе больше всего?

- Да практически все, потому что это был уникальный опыт. Один большой проект на очень большой территории. Магистраль связывает большое количество точек нашей необъятной страны и практически негде до этого я не был… Основные места – это, конечно, Тында – столица Байкало-Амурской магистрали, Байкал мне очень понравился, Северобайкальск и территория севернее - где северомуйские тоннели... И очень мне понравилась Советская Гавань. А поскольку одно из моих основных направлений – это промышленность, меня, конечно, очень впечатлили угольные разрезы в районе Нерюнгри… Весь путь у меня занял полтора месяца.

Выставка работает до 31 октября. Фото: Стас ЗАЛЕСОВ

Выставка работает до 31 октября. Фото: Стас ЗАЛЕСОВ

- Все по железной дороге?

- Да! Я считаю, что для туриста само по себе это уже как бы достойное приключение. Во-первых, когда ты едешь по железной дороге, встречаешь огромное количество мест, где можно просто выйти и увидеть что-то... В первую очередь — природу. А во вторую — удивительные города, словно до сих порт там еще СССР. Я считаю, что для иностранного туриста это будет, в первую очередь, интересно посмотреть, как выглядели города в советское время.

- Это приключение чем отличалось от других твоих проектов?

- По роду деятельности я в основном занимаюсь индустриальными съемками. А любимое направление для души – это тревел-фотография. И особенно я люблю делать портреты людей. И в этом проекте у меня все сошлось воедино: все, что умею, все, что люблю… Тут, конечно, была промышленность - железная дорога сама по себе это индустриальный объект, плюс депо, вокзалы. Но ведь БАМ вообще это история про людей. Самое главное в этом проекте – это люди, которые совершили такой подвиг, поехали в никуда, в тайгу строить такое грандиозное сооружение. И плюс природа, которая это все окружает. Это все очень здорово.

Чтобы подготовить этот проект известные фотографы Сергей Киврин, Андрей Голованов и Станислав Залесов на протяжении нескольких месяцев снимали магистраль по всему маршруту. Фото: Стас ЗАЛЕСОВ

Чтобы подготовить этот проект известные фотографы Сергей Киврин, Андрей Голованов и Станислав Залесов на протяжении нескольких месяцев снимали магистраль по всему маршруту. Фото: Стас ЗАЛЕСОВ

30 КИЛОТО ФОТОТЕХНИКИ

- Какие для себя открытий еще сделал?

- Ха! Как ни странно — прелесть передвижения на поезде. На самом деле основной плюс такого путешествия – то, что можно отдохнуть. У меня очень часто бывает, что, например, есть какой-то проект, условно, во Владивостоке. И лететь 8-9 часов. Я прилетаю и у меня сразу съемка на целый день. Это очень тяжело. Не получается сделать так, чтобы было какое-то буферное время для отдыха. И это негативно сказывается на качестве… то есть, ты устал и по-другому воспринимается вообще реальность. В этом же проекте основной плюс то, что можно было отдохнуть и у меня с собой всегда большое количество техники. Вот в самолете — не так. Там жесткие ограничения с точки зрения провоза определенного количества килограммов, особенно в салоне. Отдельное приключение - каждый раз доказывать представителям авиакомпаний, что я не могу сдать свои 15 кг объективов, камер и ноутбуков в багаж и что, пожалуйста, меня пропустите… Иногда это действительно большая проблема. В поезде такого нет. Я могу взять с собой сколько угодно аппаратуры, сколько угодно еды.

- А, кстати, сколько килограммов оборудования у тебя было с собой?

- Чисто оборудования, наверное, килограммов 30. 5 объективов, 2 камеры, 1 ноутбук, плюс куча всяких зарядок, проводов и т.д. Коптер, батарейки для коптера.

Увидеть все фотографии можно совершенно бесплатно в московском арт-комплексе «Винзавод» около Курского вокзала. Фото: Стас ЗАЛЕСОВ

Увидеть все фотографии можно совершенно бесплатно в московском арт-комплексе «Винзавод» около Курского вокзала. Фото: Стас ЗАЛЕСОВ

ФОТОГРАФИЯ С ИСТОРИЕЙ...

- Ты можешь прикинуть, сколько снимков ты сделал за это время? Потом же, наверное, разбирал не один день?

- О, да-а-а… Где-то в районе 6000 на камеру. И не очень много – в районе 300 – на коптер.

- Из репортажной съемки какие-то интересные люди попадались, с интересными историями наверняка – что здесь запомнилось? С кем познакомился?

- Я постоянно знакомлюсь с людьми и, конечно, там огромное количество историй, их все не запомнишь. Но вот из портретов, например, самый мой любимый портрет из этой поездки, те, кто придут на выставку, его увидят, - это портрет водителя БЕЛАЗа на Нерюнгринском угольном месторождении.

С ним такая история… Я стоял, фотографировал, делал какие-то общие планы и там ездили эти БЕЛАЗы постоянно, мимо, с разницей в полминуты, с гигантскими такими колесами… И они такие огромные, что водителя там практически не видно… И в какой-то момент мимо меня проезжает БЕЛАЗ и я даже своим зрением вижу, что там сидит как бы полуголый мужик и я вижу, что выглядит он как бы прямо здорово. И это была прямо такая фоточуйка. У нас там была команда, которая нам помогала – это пресс-служба компании «Мечел», которой принадлежит месторождение. И вот я кричу руководителю группы – остановите тот БЕЛАЗ!!!

- И все на уши встали!

- Еще бы! Он где-то остановился через 150 метров, я до него бежал. Забираюсь по лестнице в кабину (а это, наверное, метров 5 где-то) и там сидит потрясающий вообще мужик, в очень такой хорошей физической форме, с татуировками, голый по пояс. И я ему говорю: «Можно вас сфотографировать?» Естественно — он ни в какую… Но я его уговариваю, ему там по рации передают, что можно, нужно. Он соглашается и даже улыбнулся… Вот это мой любимый портрет.

Портрет водителя БелАЗа. Фото: Стас ЗАЛЕСОВ

Портрет водителя БелАЗа. Фото: Стас ЗАЛЕСОВ

… И ИСТОРИЯ С ФОТОГРАФИЕЙ

А по поводу интересных историй? Конечно, самые интересные истории на этом проекте связаны с тем, как люди приехали, откуда-то, с разных точек страны, приехали в 70-80-х годах на эту стройку, нашли там любовь и остались, и там живут до сих пор, и многие из них даже до сих пор работают там. И вот эти истории совершенно невероятные… Вот я общался с парой – он жил в Молдавии, она жила в Сочи где-то – ну, представляете, теплые регионы такие. Они приехали в край вечной мерзлоты, проработали там 20 лет, до этого поженились, у них родились дети – и они до сих пор там живут. Они до сих пор с огромной теплотой рассказывают об этой стройке, которая вообще ассоциируется либо с морозом, либо с мошкой у меня. Для меня это какие-то сверхлюди, сверхчеловеки.

- Совет тем, кто захотел проехаться по БАМу – советуешь этот жизненный опыт воплотить в жизнь?

- Обязательно! Я считаю, что у людей, которые хотят прожить жизнь ярко, это должно входить в так называемый специальный лист — что я должен сделать обязательно! Отдельный пункт - «Раз в жизни проехать по БАМу - от начала и до конца».

Уникальная выставка «БАМ- 45» посвящена юбилею Байкало-Амурской магистрали. Фото: Стас ЗАЛЕСОВ

Уникальная выставка «БАМ- 45» посвящена юбилею Байкало-Амурской магистрали. Фото: Стас ЗАЛЕСОВ

СПРАВКА «КП»

Стас Залесов - российский фотограф и путешественник. За свои 30 с небольшим лет пробовал себя в самых разных областях: был финансовым контроллером, возглавлял золотодобывающую компанию в Мьянме, затем профессионально увлекся фотографией. Делал военные репортажи о революции в Таиланде и Египте, о событиях на Украине и многих других событиях. Но больше всего любит снимать индустриальные пейзажи и природу.

КСТАТИ

Увидеть все фотографии можно совершенно бесплатно в московском арт-комплексе «Винзавод» около Курского вокзала (павильон «Цех Белого»). Выставка работает до 31 октября.

Еще больше фото - на бам45.рф Послушать радиопрограмму «Клуб знаменитых путешественников» можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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