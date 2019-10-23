2019-10-23T13:59:04+03:00
Экономика

Цифровая трансформация – одна из тем обсуждения на Экономическом форуме Россия – Африка

Мероприятие проходит в Сочи с участием президента РФ и лидеров стран африканского континента
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Ввзаимодействие с населением через Интернет делает гораздо более доступными большинство государственных услугВвзаимодействие с населением через Интернет делает гораздо более доступными большинство государственных услуг
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Цифровизация – неотъемлемая черта современного мира. Переход на электронную документацию позволяет значительно упростить большинство процессов. А взаимодействие с населением через Интернет делает гораздо более доступными большинство государственных услуг. Не говоря уже о повышении эффективности производств и общего качества жизни населения за счет внедрения цифровых технологий. Сессия «Цифровая трансформация как драйвер развития государства» – одна из наиболее интересных тем Экономического форума РоссияАфрика, ведь освоение современных технологий позволяет сделать стремительный шаг в будущее как в экономике, так и в социальной сфере.

Сессия пройдет 23 октября в рамках трека деловой программы «Развивая экономические связи». Модератором выступит президент АНО «Умные города» Андрей Белозеров. В дискуссии примут участие: министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков, главный исполнительный директор Совета по экономическому развитию Республики Маврикий Франсуа Гиберт, министр почты, телекоммуникаций и цифровой экономики Республики Конго Леон Жуст Ибомбо. Российским опытом поделятся: заместитель генерального директора по специальным проектам ФГБУ НИИ «Восход» Евгений Радашкевич, управляющий Яндекс Тигран Худавердян, а также президент Группы компаний InfoWatch Наталья Касперская и другие.

Сложно придумать сферу жизни, которой сегодня не касается цифровизация. На государственном уровне это эффективный способ упростить коммуникации с гражданами. «Эффективное электронное правительство позволяет ускорять процесс получения государственных услуг как за счет упрощения коммуникации между гражданами и государством, так и за счет построения эффективной системы межведомственного электронного взаимодействия, – считает Константин Носков. – Результатом должны стать повышение уровня удовлетворенности потребителей госуслуг и значительная экономия средств».

Но при переходе на цифровые технологии необходимо добиться оптимального соотношения качества услуг и расходов. Цифровизация превращает дома, производства и целые города в «умные» системы, повышает эффективность всех процессов и создает удобную и безопасную среду проживания. Привлечение специалистов высокого уровня позволяет выстроить процесс перехода на современные технологии быстро и оптимальным способом, с учетом всех ожиданий и требований современного мира.

Саммит и Экономический форум Россия – Африка проходит 23-24 октября в Сочи на площадке парка науки и искусства «Сириус». Организатор мероприятий – Фонд Росконгресс; соорганизаторы Экономического форума Россия – Африка – АО «Российский экспортный центр» и Афрэксимбанк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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