Репетиторы и рантье вышли из тени: самозанятые в Москве заработали 16 млрд рублей

Почти 60 процентов от общего количество самозанятых граждан страны зарегистрировались и ведут свою деятельность в Москве — об этом в среду сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

По данным властей, на сегодня в столице официально самозанятыми стали 131 тысяча человек, которые заработали более 15,8 миллиардов рублей. За первые 8 месяцев года они заплатили в бюджет Москвы 235,5 миллионов рублей налогов. Чаще всего такие предприниматели занимаются перевозкой пассажиров и грузов, репетиторством, сдачей в аренду жилья, консультированием, программированием и рекламой.

Эксперимент со специальным налоговым режимом (налогом на профессиональную деятельность) проводится с начала этого года в четырех регионах страны: Москва, Татарстан, Московская и Калужская области. Самозанятым может стать любой гражданин, работающий на себя, не имеющий работодателя и наемных работников, и зарабатывающий до 2,4 миллиона рублей в год. Для этого не нужно никуда ходить и стоять в очередях, необходимо всего лишь скачать приложение «Мой налог», а в дальнейшем платить через него 4% налога при работе с физлицами и 6% - при оказании услуг юрлицам.

При этом самозанятые получают массу преимуществ по сравнению с теми, кто работает «в тени». Официально зарегистрировавшись, такие граждане работают полностью легально, они освобождены от уплаты подоходного налога, им не требуется приобретать контрольно-кассовый аппарат, а кроме того, они могут официально подтвердить свой доход (например, для получения более доступного кредита или оформления иностранных виз).

Эксперимент по налогу для самозанятых был признан успешным. Как ранее заявлял «Комсомолке» замруководителя ФНС Даниил Егоров, более половины тех, кто зарегистрировался в качестве самозанятых, годом ранее вообще не декларировали своих доходы, то есть, работали «в тени», а экспериментом заинтересовались жители и руководство других регионов страны. По сообщению министра финансов России Антона Силуанова, с начала 2020 года специальный налоговый режим введут еще в 13 регионах страны, а со второго полугодия планируется вовлечь в эксперимент все субъекты РФ.