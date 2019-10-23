«Народные облигации»: какая доходность и насколько надежны?

С сентября 2019 года каждый гражданин России может приобрести новый выпуск облигаций федерального займа, разработанный специально для физических лиц (ОФЗ-н). Приобрести ОФЗ-н можно в Сбербанке, банке ВТБ, «Промсвязьбанке» и Почта Банк.

В чем отличие ОФЗ-н от банковского депозита? Какую доходность мы можем получить? Будет ли она выше, чем на банковском депозите? И какие риски есть у инвестора? На эти и другие вопросы читателей «КП» ответил эксперт Минфина России.

ДО 7,35 ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

Сергей

Какая доходность данных облигаций? В любое ли время их можно продать?

Доход выплачивается дважды в год. В течение трех лет. Ставка плавно растет от 6,5% до 7,35% годовых. То есть максимальную доходность можно будет получить, если держать облигации весь срок (подробнее - см. табличку). Доходность по облигациям фиксированная и не меняется в течение всего срока действия договора.

Дата выплаты дохода Ставка (% годовых) Купонный доход на одну облигацию (руб.)

Продать облигации можно в любой момент. Но если сделать это до того, как пройдет один год, банк вернет лишь номинал. Если держать больше года - номинал вместе с уже начисленными процентами.

Наталья

А зачем государство в принципе занимает деньги у населения? Неужели в Минфине денег нет? В бюджете вроде профицит...

Выпуск внутренних ценных бумаг (ОФЗ) - это действительно один из способов привлечения финансирования для выполнения бюджетных целей. В частности, для реализации национальных проектов. Их покупают крупные компании и банки (в том числе иностранные), у которых есть свободные средства, а также частные инвесторы. При этом объем внутреннего госдолга (9,2 трлн рублей) почти полностью балансируется объемом резервов в ФНБ (там сейчас 8 трлн рублей).

ОФЗ для населения - это отдельный финансовый инструмент, только для физических лиц. Совокупный объем трех прошедших выпусков - 45 млрд рублей. А нынешнего - 15 млрд. В масштабах федерального бюджета объемы незначительные. Цель у этой кампании другая - повышение финансового образования, приобщение широкого круга россиян к активной работе на финансовом рынке, воспитание у граждан культуры сбережения и инвестирования средств, дальнейшее развитие внутреннего рынка капитала.

«НИКУДА НЕ ДЕНУТСЯ»

Ульяна Рязанцева

У меня есть 800 тысяч рублей. Остались после продажи квартиры. Пока все лежит на вкладе под 5%. Как их лучше разместить? Посоветуйте, пожалуйста.

Все зависит от целей, на которые вы хотите потратить эти деньги. Если конкретных пожеланий нет, то лучше разместить сбережения в надежные финансовые инструменты. Разделите их на три части. 1. Вклад в рублях - 400 тысяч рублей. 2. Облигации для населения - 200 тысяч рублей. 3. Индивидуальный инвестиционный счет (акции или облигации крупных российских компаний - «голубых фишек») - 200 тысяч рублей.

Последний инструмент дает возможность получать налоговый вычет - 13% от вложенных средств. Но есть и некоторые ограничения. Подробнее об этом инструменте можно почитать здесь.

Александр

А если банк обанкротится, мне вернут мои деньги? Есть ли здесь система страхования, как у вкладов?

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ (часть 1 статья 102), долговые обязательства России, в том числе по государственным ценным бумагам, полностью обеспечиваются всем находящимся в собственности РФ имуществом.

Другими словами, даже если лопнет банк или брокерская компания, с которой вы заключили договор, ваши гособлигации никуда не денутся. Они с самого первого дня хранятся в депозитарии, а брокер лишь оказывает вам услуги посредника - как профессиональный участник рынка. В теории деньги вы можете потерять только при дефолте (то есть при невозможности платить по счетам) государства. Но при нынешнем состоянии бюджета, цене на нефть, объеме международных резервов и низкой доле внешнего госдолга эта вероятность в ближайшие 10 лет стремится к нулю.

Ульяна

Давно хочу на бирже торговать. Такой вопрос. Могу ли я завести брокерский счет и на нем купить народные облигации? Ну чтобы можно было не только их, но и другие ценные бумаги в портфель положить… Спасибо!

На бирже обращаются только обычные ОФЗ разных выпусков. Сейчас их несколько десятков. Вы можете открыть брокерский счет у любого лицензированного Центробанком брокера и совершать любые сделки с гособлигациями. А также покупать любые другие ценные бумаги. По ОФЗ для населения (ОФЗ-н) вторичного рынка нет. То есть физлицо может купить эти ценные бумаги в одном из четырех уполномоченных банков, а потом при желании продать в том же банке. На этом возможности ограничиваются. «Народные облигации» рассматриваются Минфином как инструмент обучения жителей России современным технологиям управления благосостояния домохозяйств, а не как инструмент для спекуляций.

БЕЗ КОМИССИИ

Елена

День добрый! Скажите, пожалуйста, можно ли покупать облигации и получать вычет по ИИС? Спасибо

Нет, это невозможно. На индивидуальный инвестиционный счет ИИС можно приобрести только обычные ОФЗ.

Лилия

Какая минимальная нужна сумма и как это делается?

По сравнению с предыдущими выпусками минимальная сумма сократилась с 30 до 10 тысяч рублей. На эти деньги можно купить 10 облигаций. Номинал одной бумаги - 1000 рублей. Механизм прост. Нужно прийти в один из уполномоченных банков: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк или Почта Банк. Заключить договор брокерского обслуживания и купить облигации. А если вы уже являетесь клиентом одного из них, то это можно сделать в личном кабинете на сайте банка или в мобильном приложении.

Вячеслав

Каковы комиссионные: при покупке, продаже? И главное - какой спрэд?

Банки теперь не берут комиссию при продаже и выкупе ОФЗ-н. Раньше она составляла от 0,5% до 1,5% от суммы. Минфин взял эти издержки на себя. А поскольку нет вторичного рынка облигаций для населения, то и спреда тоже нет. При покупке вы платите по номиналу. При выкупе тоже получаете номинал. Доходность по облигациям фиксированная и не меняется в течение всего срока действия договора.

При покупке облигаций вы заплатите небольшую комиссию - за набежавший купонный доход. Объясню на сравнении с вкладом. Он открывается в день обращения. Пришел в банк, заключил договор, отдал деньги, и с этого дня начал капать доход.

С облигациями по-другому. Их выпускают сразу большой партией в конкретный день (2 сентября 2019 года) и на четко обозначенный срок (до 31 августа 2022-го). То есть можно прийти за покупкой в первый день выпуска, а можно через месяц или три. Но не позже 25 февраля 2020 года - это срок окончания продаж.

При этом стоимость облигации постепенно растет - на процент заявленной доходности. Простой пример. Если ставка составляет 7% годовых, а вы купили пакет облигаций через месяц, то вам нужно заплатить примерно на полпроцента больше. Это справедливо. Ведь держать облигации вы тоже будете не полных три года, а чуть меньше.

ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ - В ЛЮБОЙ МОМЕНТ

Елена

Какой минимальный срок займа? Есть ли возможность прервать займ и вернуть деньги? На каких условиях это можно сделать?

Минимальный срок не установлен. Можно в любой момент вернуть 100% вложенной суммы. Но если вы сделаете это до истечения первого года, то не получите накопленный купонный доход. После того как пройдет один год, можно вернуть деньги вместе с процентами. Но выплаты идут по нарастающей. Максимальный доход можно получить, продержав деньги положенные три года.

Александр

Здравствуйте! Подскажите, почему государство одалживает деньги у населения? Неужели отечественные и зарубежные банки и крупные инвесторы уже не покупают наши государственные облигации? Какая ставка по народным облигациям? Она сопоставима со ставкой на вклады? Не изменится ли ставка по ОФЗ-н со временем? А то на всех отечественных народных айпио люди теряли...

Интерес отечественных и иностранных инвесторов к государственным ценным бумагам повышенный. Спрос на аукционах, проводимых Минфином, обычно превышает предложение в несколько раз. ОФЗ-н выпущены для другой цели. Чтобы дать населению возможность получить более высокую доходность по сравнению с банковским вкладом, расширить линейку банковских продуктов для сбережений граждан. В первой декаде октября максимальная ставка по годовым вкладам в банках Топ-10 составляла 6,48% годовых. А депозиты на три года - это редкость. Ставки по ним - 4 - 5%. При этом средняя доходность по облигациям составит 7,03% годовых (если не продавать бумаги положенные три года). Доходность фиксированная, меняться не будет. Срок продажи ОФЗ-н - до 25 февраля 2020 года. Но они могут закончиться и раньше. Объем выпуска - 15 млрд рублей.

А «народные IPO», о которых вы упомянули, проводились с другим видом ценных бумаг - акциями. Их особенность в том, что котировки могут как расти, так и падать. А облигации - это долговой инструмент с фиксированной доходностью. Здесь потерь быть не может.

ОТ 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Наталья

Какова стоимость одной облигации, и на какой срок лучше их приобретать - какой период для вложения будет максимально выгодным?

Стоимость одной облигации - 1000 рублей. Минимальная сумма для покупки - 10 тысяч рублей. Максимально выгодно держать бумаги до истечения трехлетнего срока - до 31 августа 2022 года.

Мария Н.

На какую сумму минимально и максимально можно купить данные облигации?

Минимум - 10 тысяч рублей. Максимум - 15 млн рублей.

Сергей

Нужно ли платить налоги с дохода по облигациям? Если да, то как именно его рассчитывать? И надо ли самому платить или все сделает банк как налоговый агент?

В соответствии с частью 25 статьи 217 Налогового кодекса РФ купонный доход по всем видам облигаций федеральных займов освобожден от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Оксана

Есть ли какие-то комиссии при покупке и продаже народных гособлигаций? В прошлый раз они были...

Банки теперь не берут комиссию при продаже и выкупе ОФЗ-н. Раньше она составляла от 0,5% до 1,5% от суммы. Минфин взял эти издержки на себя. Оплата услуг банков-агентов осуществляется за счет средств федерального бюджета. Взимание агентами комиссий с владельцев за приобретение и (или) выкуп ОФЗ-н не допускается.

Сергей Петрович

Можно ли купить облигацию в подарок или оставить по наследству?

В подарок купить нельзя. А в наследство оставить можно. Порядок наследования стандартный: либо по завещанию, либо в силу родства.