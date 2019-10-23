Дни российских вин стартовали в ГУМе

Официальное открытие осенней части Дней состоялось 22 октября 2019 года в Гастрономе №1.

-Надеюсь, в ГУМе станет традицией проведение таких праздников. Мы расширили винный отдел гастронома, причем, не только на время проведения акции: мы заключили долгосрочные договора еще с 8 отечественными производителями, в дополнение к тем, которые у нас были. И, если их продукция будет пользоваться спросом, то оставим ее в нашем ассортименте, - сказал директор гастронома №1 Константин Стариков.

Акцию организовали Минпромторг и Минсельхоз России при поддержке Роскачества, Союза виноградарей и виноделов России, Российской ассоциации экспертов рынка розничной торговли. Цель акции – привлечь внимание к винам, полностью произведённым из российского винограда. Это важно для виноделов, чьи вина в одной ценовой категории конкурируют с продукцией, произведённой из импортных виноматериалов, и с винными напитками.

-С одной стороны, наша задача - популяризировать российского производителя. А с другой стороны, помочь потребителю более внимательно и осознанно делать свой выбор, - отметил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

А российское вино сегодня производится преимущественно из собранного в нашей стране винограда, а не из импортных виноматериалов. К Дням российских вин эксперты отобрали около 1,3 тысячи наименований вина, которое гарантированно сделано из винограда, выращенного в терруарах наших винодельческих регионов.

Кстати, люди стали больше знать о российских виноделах и том, что их продукция вполне отвечает стандартам качества. По словам замминистра, за время проведения осенней акции 2018 года и весенней 2019 года, продажи российских вин увеличились почти на четверть. А производство за это время выросло больше чем на 10 %.

Ну а поможет с выбором Винный гид России.

-Роскачество совместно с Минпромторгом и Минсельхозом в этом году выпускает второй Винный гид России, в котором мы представляем лучшие российские вина. В прошлом году было представлено 211 вин всех типов, а в этом году мы практически удвоили их количество, -сообщил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский. Он посоветовал покупателям обращать внимание на этикетку и надпись «проверено Роскачеством», а чтобы получать исчерпывающую информацию о винах и других продуктах отечественного производства – пользоваться сайтом rskrf.ru.

Дни российских вин продлятся до 21 ноября. Покупателей ждут презентации вин российского производства, специальные условия покупки, скидки, дегустации, конкурсы, подарки за покупки и многое другое.