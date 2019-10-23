5 километров - в любую погоду: Россияне выходят на забеги в парках

Шум деревьев в парке, свежий воздух, веселая компания и спорт - ободряющее сочетание, правда? Каждую неделю ставить себе цель и стремиться к ней могут участники "паркранов" - забегов в парках, которых вот уже пять лет проходят по всей стране.

Ни морозы, ни слякоть, ни дождь не преграда, чтобы бежать вперед. Любители спорта выходят на трассы каждую субботу в любое время года и в любую погоду.

parkrunru Наша паркраносемья в эту субботу пополнилась - долгожданное открытие @parkrunlesoparkseverny собрало больше 100 участников Поздравляем ребят с открытием

Дистанция - 5 километров. Такое расстояние выбрано не случайно: оно интересно и людям, давно занимающимся спортом, но в тоже время не пугает и новичков.

“Паркран” - это не соревнование, где есть победители и проигравшие, но организаторы все же фиксируют результат каждого участника - чтобы бегуны могли следить за своими достижениями.

Парк Битца, Москва Фото: facebook.com/parkrunbitsa

Этой осенью благодаря полученному президентскому гранту к 57 паркам в 32 городах России добавляются еще восемь мест проведения регулярных забегов - в Краснодаре, Тюмени, Ижевске, Челябинске, Белгороде, Великом Новгороде, Владимире и Кемерово.

Причем забеги проходят не только в крупных городах, но и небольших - Кимры Тверской области, Павловском Посаде в Подмосковье, Обнинске Калужской области…

- По сравнению со столичными городами, у населения регионов значительно меньше возможностей для регулярных занятий спортом, особенно бесплатно. Наш проект позволяет решить эту проблему максимально эффективным способом, - говорят организаторы.

parkrunru Дистанция - 5 километров. Такое расстояние выбрано не случайно: оно интересно и людям, давно занимающимся спортом, но в тоже время не пугает и новичков.

Новые забеги открывают в первую очередь в тех городах, откуда поступают заявки от жителей.

- Часто достаточно одного человека с активной жизненной позицией, который загорится идеей открыть паркран в своем городе и доведет это дело до конца. Так случилось и во Владимире. В январе мы получили заявку на открытие забега, но сложности были все те же – ни трассы, ни команды. Но наш будущий директор Александр не сдался, и через некоторое время вернулся с предполагаемым маршрутом для проведения забегов и командой единомышленников. Здесь все давалось непросто: трасса требовала существенной подготовки, которую наши активисты провели своими силами. А для поиска команды, начиная с февраля, Александр стал собирать бегунов на совместные пробежки, чтобы познакомиться и пригласить новых друзей в команду, - рассказывает менеджер по развитию проекта parkrun Russia Наталия Дулебенец.

Первый паркран во Владимире прошел в конце сентября: кстати, трассу удалось сделать одной из самых интересных в стране – с холмами и лесными тропинками.

Но паркран - это не только дистанция, флажки, старты. В первую очередь, это люди.

Парк Победы, Белгород Фото: facebook.com/parkrunbelgorodparkpobedy

- Постоянные бегуны каждого парка - это жители ближайших районов, которые продолжают потом поддерживать отношения и вне рамок наших мероприятий, - говорят организаторы.

Приходить на забег можно и одному, и компанией друзей, и даже всей семьей: на дорожку допускаются участники от 4 лет. Правда, до 14 лет детям рекомендуют бежать все же в сопровождении родителей. Участникам с ограниченными возможностями здоровья при необходимости помогут волонтеры, а старшее поколение преодолевает дистанцию шагом или с палками для скандинавской ходьбы.

Например, в Перми в забегах участвуют воспитанники местной школы Паралимпийского резерва — юноши и девушки с нарушениями слуха. для них паркраны - не только возможность посоревноваться и показать свои способности, но место, где они заводят друзей, для них это важный этап социализации в жизни.

ВАЖНО

Если вы хотите, чтобы паркраны проходили в вашем городе - заполните форму на сайте или пришлите заявку на почту russia@parkrun.com. Организаторы свяжутся с вами и помогут пройти все шаги до самого старта забега.