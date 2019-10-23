Будущий Шолохов войдет в большую литературу с рассказом про айфон

Конкурс «Класс!» проводится в России уже второй год. Смысл его - найти одаренных авторов среди подростков и помочь им пробиться в большую литературу, не дожидаясь даже совершеннолетия. В конкурсе могут участвовать ученики 8-11 классов.

23 октября на пресс-конференции в ТАСС было выбрано шесть тем для их рассказов: "Ключ потерялся", "Вот мне и тридцать", "Третий сон седьмого "Айфона", "Мамин муж, папина жена", "День, когда все изменилось", "Прыжки в высоту". А с 5 ноября по 29 февраля 2020 года пройдет отборочный тур. Участники должны будут сдать готовые произведения (именно рассказы, а не сочинения!) и заполненные анкеты своим классным руководителям. Те не будут читать тексты - только собирать их и передавать в Коллегии преподавателей русского языка и литературы. Это такие специальные органы, которые формируются внутри школы. Коллегии выберут из рассказов лучшие и переправят их в городские экспертные советы. В результате постепенного и тщательного отбора, самые лучшие произведения будущих Набоковых и Шолоховых попадут в руки членов жюри - педагогов и писателей: Эдуарда Веркина, Ольги Славниковой, Марины Степновой, Олега Швеца, Дмитрия Быкова и председателя, писательницы и филолога Майи Кучерской.

Дальше все будет немного напоминать шоу «Голос»: финалисты региональных конкурсов приедут в Москву, каждый член жюри наберет свою команду из молодых авторов, будет проводить для этой команды мастер-классы и вообще объяснять, что такое литературное мастерство. Победителей наградят в июне на книжном фестивале «Красная площадь», их рассказы опубликуют, и вдобавок приплюсуют им десять дополнительных баллов к результату ЕГЭ.

Среди учредителей конкурса - очень серьезные организации: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Министерство просвещения России, Литературный институт имени А.М.Горького, телекомпания «Класс!» Если первый сезон конкурса проводился только в пяти городах (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Саратов, Пермь), то второй проводится в 20 субъектах РФ (к названным присоединились Московская область, Тула, Орел, Рязань, Тверь, Тюмень, Краснодарский край, Ростов-на-Дону, Владивосток, Хабаровск, Ставрополь, Майкоп, Волгоград, Сыктывкар и Красноярск). Председатель организационного комитета конкурса, заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев на пресс-конференции сообщил, что через пару лет надеется охватить конкурсом и все остальные регионы страны.

А Майя Кучерская добавила: «Таланты не растут на каменной почве, как не бывает крупных авторов без соответствующей литературной среды, без дружеского сообщества. Вероятно, у нас не было бы Пушкина без его друзей-лицеистов, преподавателей и наставников, которые помогали его становлению. Конкурс как раз направлен на формирование такой творческой среды для молодых прозаиков. Кроме того, «Класс!» - один из способов просветительской работы и борьбы с неграмотностью: ведь подростки, которые много пишут и читают, совсем иначе относятся к языку. И именно владение языком, насколько легко и свободно школьники создают образные выражения, главный критерий оценки работ на конкурсе».

Ну, а если вы школьник, хотите принять в конкурсе участие и вам нужны еще какие-то подробности - все они есть на сайте.