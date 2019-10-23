2019-10-23T17:01:59+03:00
Звезды

Ани Лорак для съемок клипа нарисовала себе пресс

41-летняя певица после развода с Муратом Налчаджиоглу с головой ушла в работу
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ани Лорак певица после развода с Муратом Налчаджиоглу с головой ушла в работуАни Лорак певица после развода с Муратом Налчаджиоглу с головой ушла в работуФото: Алиса ТИТКО
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После тяжелого и мучительного развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу Ани Лорак с головой ушла в работу. Певица улетела на Сицилию на съемки клипа.

Ани Лорак разместила в блоге свежее фото. "Это будет красиво!", - гласит подпись к публикации. В кадре украинская исполнительница предстала в черном топе и микрошортах, продемонстрировав идеальный пресс.

Одним из первых отреагировал на фото 41-летней певицы Сергей Лазарев. "Красотка!", - обратился он к Лорак.

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Это будет красиво!
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Поклонники в комментариях также не поскупились на похвалу: "Бриллиант, не требующий огранки", "Это вообще законно выглядеть так красиво и молодо?", Наша Принцесса! "Боже, невероятная", "Ого, накачалась. Вдохновлялась терминатором или халком?", "Какой животик...".

Меж тем некоторые подписчики Ани назвали ее пресс прорисованным с помощью грима. Нашлись и те, кто заявил, что певица переборщила с фотошопом, так как на снимке ее не узнать. "Сама на себя не похожа", "Кубики зачем рисовать, выглядит не натурально же", "Ну никак без фотошопа", "Даже не узнала", - делятся впечатлением поклонники.

Напомним, буквально несколько дней назад Ани Лорак рассказала о своем разводе. "Развод был мучительный. Не верю, когда кто-то говорит, что он прошел приятно и легко. Любой развод - это трагедия, это больно, это печально, это разочарование", - призналась артистка. По ее словам, она до последнего оттягивала принятие судьбоносного решения, убеждая себя, что все будет хорошо. При этом Ани и в этот раз не стала называть причину развода. Хотя многие уверены: все дело в изменах Мурата Налчаджиоглу.

Причем, ходить налево он начал практически сразу после свадьбы. Пока Ани зарабатывала деньги для семьи, мотаясь по гастролям, ее теперь уже бывший муж жил в Киеве в свое удовольствие.

Ани Лорак: "У меня новая жизнь и любовь".Один из последних постов Ани Лорак в Инстаграме вызвал много вопросов у фанатов, они подумали, что певица беременная, заподозрили, что у нее новые отношения.Алиса ТИТКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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