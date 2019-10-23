Богатая русская семья ищет дворецкого, владеющего тремя языками и знающего британские сериалы

Богатая семья выходцев из России решила найти себе дворецкого и разместила объявление на сайте Jobs in Childcare. Казалось бы, ничего удивительного - обычная практика. Только вот требования у работодателей не совсем обычные.

Во-первых, потенциальный дворецкий должен обязательно проживать в Лондоне. А вот работать ему придется и в Великобритании, и в России, и даже во Франции и Италии. Зависит от того, где в данный момент будет находиться семья. Но это еще полбеды. Дальше идет огромный список требований к несчастному работнику. Знать он должен, как минимум, три языка - русский, английский и французский. Обязательным требованием также является знание модных мест, ресторанов и бутиков Лондона.

Предполагается, что дворецкий должен хорошо разбираться в истории, географии, современных технологиях и кино.

А самым главным качеством хорошего дворецкого, по мнению, семьи, является знание британских сериалов. Не зря же этот пункт идет первым в анкете. Поэтому на собеседование потенциальный работник уже должен идти со знанием сюжета "Дживса и Вустера", любимого сериала работодателей. Без этого работы не видать!

Но больше всего вопросов вызывает последний пункт. В нем сказано, дворецкий должен быть определенного знака зодиака. Предпочтение отдается Стрельцам, Девам, Водолеям, Козерогам и Львам.

Конечно, это еще не полный список требований, но уже сейчас понятно, что справиться с такой работой сможет далеко не каждый. Складывается впечатление, что богачи ищут не дворецкого, а супермена. Но и платить ему будут соответствующе - 4 000-6 000 евро в месяц. А это почти в три раза больше, чем в Букингемском дворце.