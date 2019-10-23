Латинская Америка снова пылает: беспорядками охвачены уже четыре страны

За последние несколько недель Латинская Америка превратилась в настоящий Ближний Восток времен «арабской весны». Тут и там вспыхивают новые акции протеста, полиция дерется с демонстрантами, а политические кризисы сыплются как из рога изобилия.

ПРИВЕТ ОТ ПИНОЧЕТА

Особенно кровавыми стали столкновения в Чили, где погибли 18 человек. Сами протесты начались из-за повышения цен на проезд в метро на какие-то 30 песо (несколько рублей). Казалось бы - пустяк, а в итоге убийства, поджоги, погромы. В Сантьяго демонстранты разгромили 78 (!) станций метро. Власти даже объявили в стране чрезвычайное положение и комендантский час и вывели на улицы армию,чтобы прекратить беспорядки. Чили на фоне своих собратьев по региону всегда стояла особняком. Политическая стабильность, растущая экономика, и прочие атрибуты респектабельной спокойной страны резко выделяли ее после жестких десятилетий под режимом диктатора Аугусто Пиночета.

Повышение цен на проезд в метро стал причиной уличных протестов в Сантьяго, в которых погибли 18 человек.Фото: REUTERS

Однако эта стабильность была иллюзией, как и образ видимого благополучия. Под внешним лоском скрывались многие проблемы чилийского общества - неравенство, дороговизна (например, общественный транспорт входит в десятку самых дорогих в мире!). Отсюда и постоянно растущее недовольство властями, которые то брали курс на социальные реформы, когда у руля были левые, то наоборот - бросались в омут либерализма, когда к управлению возвращались правые (как нынешний президент Себастьян Пиньера) - Проблема Чили в наследии Пиночета, многие из основ нынешней социальной политики были заложены еще во времена диктатуры, - считает политолог Лусия Дамерт. - Вся эта ситуация и общественные настроения вызревали долгие годы, ведь внешние наблюдатели видят только успехи Чили, а в стране существует огромное множество проблем - доступность здравоохранения и образования, растущие цены на жилье.

Задержание участников уличных протестов в Сантьяго.Фото: REUTERS

ИНДЕЙСКИЙ СОЦИАЛИЗМ

Случай Эво Моралеса, который вот уже 13 лет руководит Боливией, принципиально другого рода. Президент-индеец не проигрывает в политической борьбе, а наоборот лидирует в президентской гонке. Правда, использовал свое лидерство не очень умно - еще до официально завершения подсчета голосов объявил себя победителем. Моралес набирал в первом туре 46,85 процента голосов а его основной соперник экс-президент Карлос Меса - 36,74% процента, а согласно местному законодательству, для победы кандидату можно набрать всего лишь больше 40 процентов, главное, чтобы отрыв от «преследователя» превышал 10 процентов.

Сторонники Карлоса Месы жгут бюллетени.Фото: REUTERS

Карлос Меса проиграл выборы после официального подсчета голосов.Фото: REUTERS

Теоретически Моралес вполне мог уложиться в эту «десятку», но с учетом такого «микроскопического» задела заявлять о победе еще в первом туре без публикации окончательных результатов было как минимум некрасиво. В итоге площади столицы Ла-Паса наполнились людьми, жгущими костры и атакующих полицию камнями. В итоге Моралес был вынужден ввести в стране чрезвычайное положение.

Полицейские ведут огонь по демонстрантам в Ла-Пасе.Фото: REUTERS

Эво Моралес руководит Боливией уже 13 лет.Фото: REUTERS

ОТМУЧАЛИСЬ

Совсем недавно подобные же протесты гремели и в соседнем Эквадоре. В Кито политик с говорящим именем Ленин Морено вообще был вынужден эвакуировать правительство из столицы, а почти за две недели беспорядков манифестанты нанесли всей экономике страны довольно серьезный ущерб. И опять же все началось как и в Чили - из-за мер правительства по отмене субсидий на автомобильное топливо (по рекомендации МВФ) должна была вырасти цена на общественный транспорт. В результате власти сдались и были вынуждены отменить непопулярное решение.

Беспорядки в крупных городах Эквадора длились почти две недели.Фото: REUTERS

Кстати, похожая ситуация чуть не сложилась в Перу. Там в конце сентября президент распустил парламент поле неудачной попытки провести реформу конституционного суда. Обиженные законодатели объявили главу государства временно недееспособным и привели к присяге к присяге вице-президента Мерседес Араос. На Араос, видимо, испугавшись, сохранила верность избранному лидеру и в результате такой «миниперворот» не удался. Пока население не выходило на улицы, чтобы протестовать против сложившейся ситуации, но наличие политического кризиса в Перу очевидно.

НА ОЧЕРЕДИ АРГЕНТИНА?

- Фернандес, Макри, да пошли они все …. - сурово цедит таксист, который везет меня из аэропорта в центр Буэнос-Айреса. Хавьер, как зовут моего спутника, приехал в Аргентину из Колумбии 12 лет назад в поисках лучше жизни.Тогда страна была лидером Латинской Америки и всего мира, а для небогатых соcедей по региону и вообще казалась раем.

Однако эти времена прошли и теперь «край гаучо» лихорадит от острого экономического кризиса, который буквально уничтожает страны. Кстати, как и в случае с Эквадором, Аргентина сейчас связана с МВФ, причем не просто кредитом, а самым крупным займом в истории организации - почти 58 миллиардов долларов.

В результате сейчас по всем опросам общественного мнения лидирует левый политик Альберто Фернандес, который имеет шансы стать новым главой государства уже в первом туре. Однако ком проблем стремительно нарастает, а разочарование аргентинцев властью дошло до критической величины, поэтому вполне возможно, что теперь «рванет» именно в Буэнос-Айресе.