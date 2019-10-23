«Мое предпринимательство началось с того, что я родила ребенка и начала искать, где с ним можно позаниматься»

Как построить бизнес вокруг обучения раннему плаванию 00:00 00:00

М. Коряко:

- Здравствуйте. В эфире Радио «Комсомольская Правда» программа «Свое дело». И сегодня мы вновь будем исследовать интересный бизнес, который приносит доход и удовольствие его владельцу. У нас в студии Дарья Туголукова, директор Центра раннего плавания «Водный мир». Даша, привет!

Д. Туголукова:

- Привет!

М. Коряко:

- Спасибо большое, что пришла к нам в студию. Очень рады видеть у нас в гостях всегда успешных предпринимателей, которым есть что рассказать.

Д. Туголукова:

- Спасибо за приглашение.

М. Коряко:

- Наш традиционный вопрос, для того, чтобы наши слушатели сразу поняли, о чем мы сегодня будем вести речь. Традиционная презентация твоего бизнеса.

Д. Туголукова:

- Мой бизнес Центра раннего плавания «Водный мир» - это организация групповых и индивидуальных занятий для родителей с детьми от 2 месяцев и до 5 лет. Мы занимаемся по международным методикам, в воде находятся ребенок, его родитель и инструктор. Учимся, играя, с песенками, с потешками. Детки начинают плавают уже от года.

М. Коряко:

- Сразу хочется спросить: это больше для кого - для родителей или для детей?

Д. Туголукова:

- Это укрепление связи мать-дитя. Я очень люблю эту тему. Так что это и для родителей, и для детей. Это такой совместный досуг.

М. Коряко:

- Почему я, как молодой отец, или почему моя жена, как молодая мать, должна обратиться к услугам именно вашей компании?

Д. Туголукова:

- Когда рождается ребенок, мы хотим, чтобы он был самым лучшим. Хотим с ним заниматься. Сейчас очень популярна тема раннего развития, тема обучения ребенка с пеленок.

М. Коряко:

- Скажи, Дарья, это действительно востребованная услуга?

Д. Туголукова:

- Да, достаточно востребованная. Мы имеем большой спрос. И нам звонят не только родители, также мы занимаемся гидрореабилитацией детей с особенностями.

М. Коряко:

- Как вас находят люди?

Д. Туголукова:

- Это реклама в интернете, это соцсети - Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте. Плюс площадки какие-то тематические - то есть участие в каких-то конкурсах. Ну и, конечно, никто не отменял сарафанное радио.

М. Коряко:

- Большую долю имеет у вас клиенты, пришедшие через сарафанное радио?

Д. Туголукова:

- Да.

М. Коряко:

- Сколько это процентов примерно от общего количества?

Д. Туголукова:

- Процентов 30 - точно.

М. Коряко:

- Это очень хороший процент! А сколько лет вы работаете уже?

Д. Туголукова:

- Как инструктор раннего плавания я работаю восемь лет. А компания существует три года.

М. Коряко:

- А как возникла эта идея?

Д. Туголукова:

- Я родила ребенка и задумалась, чем бы с ней заняться. Я очень люблю воду. Поэтому начала искать удобный бассейн, где мы можем с ним вместе заниматься.

М. Коряко:

- Раз уж мы сейчас заговорили про бассейн, можешь вкратце примерно описать, как вообще выглядит ваша, ну, назовем это сейчас - студия? Это бассейн? Сколько метров, какая площадь? Есть ли там раздевалки? Какие опции там еще присутствуют?

Д. Туголукова:

- Это арендованный нами бассейн в районе Печатников. Достаточно большой - 6 на 8 метров. Глубина 1,3-1,5 метров. Теплая вода - 32-33 градуса, это чтобы детки могли расслабляться в воде и ни в коем случае не мерзли. Душевые, раздевалки с пеленальными столами и манежами, стульчиками для кормления.

М. Коряко:

- Мы плавно подходим к вопросам о деньгах. Мы не можем эти вопросы исключить в нашей программе. Какова общая площадь вообще всех помещений, включая сам бассейн, раздевалки и другие комнаты?

Д. Туголукова:

- Ну, я думаю, что это в районе 250 метров. Мы оплачиваем «почасовку». В час это 2000 рублей. Ну и, соответственно, сколько мы часов отзанимались, столько мы и оплатили.

М. Коряко:

- А сколько человек одновременно у вас участвуют в программе?

Д. Туголукова:

- Группы у нас от 5 до 7 пар - мама плюс малыш. С ними работает инструктор.

М. Коряко:

- Это какие-то одноразовые платежи? Или люди покупают месячные абонементы?

Д. Туголукова:

- Есть и разовые посещения - пробные посещения. Но есть и абонементы - на 8, 12 или 24 занятия. То есть это уже от возможностей финансовых наших клиентов зависит. И от желания. Одно посещение длится около 30-45 минут.

М. Коряко:

- Средний чек тогда участия одной пары в одном занятии?

Д. Туголукова:

- Средний чек - 1700 рублей.

М. Коряко:

- Считаем по минимуму - на занятие пришли пять пар. То есть по 1700 рублей умножаем на 5, получается 8,5 тысяч рублей - это за одно занятие за один час. А, собственно, сам час стоит 2000 рублей. В общем, получается, 6,5 тысяч рублей за каждый час мы можем иметь чистыми деньгами. Из этих 6,5 тысяч рублей какие еще могут быть расходы, которые отсюда нужно отнять?

Д. Туголукова:

- Ну, естественно, это расходы на зарплаты тренера и администратора, налоги сюда же, инвентарь, все текущие расходы туда закладываем

М. Коряко:

- В итоге в среднем сколько остается чистыми с одного занятия?

Д. Туголукова:

- 4,5 тысячи рублей. В среднем в неделю мы занимаемся четыре дня по 2-3 группы.

М. Коряко:

- Итого получается 36 тысяч рублей в месяц чистыми.

Д. Туголукова:

- Да.

М. Коряко:

- Ты как предприниматель ощущаешь ли ты себя счастливым человеком? Учитывая, что твой бизнес в целом - очень приятный, вы общаетесь с приятными людьми, это все молодые мамы.

Д. Туголукова:

- Когда ты работаешь в той сфере, где ты связан с людьми, а тем более ты связан с детьми, несчастным ты быть не можешь. Конечно, я счастлива. Но тут другой вопрос. Упахиваться на такой работе совершенно нельзя. Потому что энергия, которую ты даешь людям, и которую ты получаешь взамен, она должна свободно циркулировать, если так можно сказать.

М. Коряко:

- А ты упахиваешься на работе, да?

Д. Туголукова:

- Сейчас уже нет. А полгода назад - да. Я очень много работала.

М. Коряко:

- Много у вас человек работает? Ты руководитель и сколько еще человек?

Д. Туголукова:

- Я и руководитель, я и инструктор, я практикующий член нашей команды. То есть я постоянно нахожусь в воде. Помимо меня есть еще две девочки - два инструктора. Плюс администратор. Еще есть человек, который занимается продвижением нас в интернете и соцсетях.

М. Коряко:

- Я знаю, что ты некоторое время назад участвовала в программе поддержки малых предпринимателей от Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Что это была за программа?

Д. Туголукова:

- Это была программа «Бизнес-акселератор», где мы регистрировались, учились очень долго. У нас были очные встречи, были домашние задания, где мы выполняли и раскладывали свой бизнес по полочкам. И в финале мы защищали свои работы. И это на самом деле потрясающий опыт для меня. Я ведь раньше работала всегда только в воде. И тут мне пришлось столкнуться с цифрами, с бизнес-планом, со всеми вот этими вот историями, которые я до этого не очень понимала. Изначально нас было 1200 участников. В финал вышло 10. И я в итоге победила!

М. Коряко:

- У нас в студии была Дарья Туголукова, директор Центра раннего плавания «Водный мир». Большое спасибо. Пока!

Д. Туголукова:

- До свидания!