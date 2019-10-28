Умные часы HUAWEI WATCH GT 2: персональный тренер и личный помощник.

Эпоха, когда часы показывали только время, ушла в прошлое вслед за эрой немого кино и дамских корсетов. Часы получили вторую жизнь, когда обрели функции гаджета, начиненного множеством датчиков. Но разработчикам HUAWEI вероятно и этого показалось мало. Они решили, что человеку нужен не просто очередной электронный помощник - ему необходим компаньон и личный советник! Эта идея и была реализована в умных часах первого поколения и усовершенствована в HUAWEI WATCH GT 2.

Часы заговорили

Для начала инженеры дали часам возможность говорить: у старшей модели с корпусом 46 мм появилась интересная функция приема и совершения телефонных звонков по Bluetooth. Это развязывает владельцу руки: занимаясь спортом или оттачивая на кухне свои кулинарные навыки, при необходимости всегда можно принять звонок через часы. Они оснащены динамиком и микрофоном и обеспечивают хорошую связь с сопряженным смартфоном в радиусе 150 метров. Этой функцией удобно пользоваться, когда мобильный телефон, например, лежит в сумке.

Для полноценного общения с умными часами владельцу необходимо приложение HUAWEI Health. На смартфонах HUAWEI оно предустановлено изначально. Однако скачать приложение можно и на аппарат другого бренда: часы все равно будут исправно отправлять уведомления и подсказки.

Стоит упомянуть, что в процессе тестирования я активно использовал смарт-часы (модель с корпусом 46 мм) как GPS-трекер, слушал с их помощью музыку, принимал звонки, мониторил пульс и качество сна – аккумулятор выдержал без подзарядки две недели. Такую мощность задает часам процессор Kirin A1. Он специально разработан компанией HUAWEI для носимых устройств и сочетает высокую производительность и низкое энергопотребление.

Часы можно сконнектить по Bluetooth со смартфоном на любой ОС. Поэтому торговые войны и санкции никак не повлияют на работу HUAWEI WATCH GT 2 ни сейчас, ни в будущем.

Наставник для чемпиона

Те, кто занимаются спортом и ведут активный образ жизни, по достоинству оценят тренерский талант смарт-часов. Например, я бегаю, чтобы держать себя в форме и не набирать лишние килограммы. Ежедневные пробежки – дело монотонное и рутинное, поэтому сохранять мотивацию на протяжении длительного времени довольно непросто. И если персональному коучу нужно постараться, чтобы придумать систему стимулов и сделать тренировки увлекательными, то HUAWEI WATCH GT 2 замотивируют вас всего в несколько кликов.

После каждой тренировки умные алгоритмы проводят тщательный разбор и показывают подробные результаты: километраж, частоту пульса и темп на разных участках дистанции, количество сожженных калорий и количество шагов… Самый интересный для меня график – анализ качества бега: он рассказывает, сколько я пробежал в режиме сжигания жира, когда перешел в аэробный (кардионагрузку) и анаэробный (силовой) режим, а когда включился форсаж, и я, кряхтя и глотая воздух, работал на уровне «экстрим». Записи всех тренировок сохранены в памяти, их можно поднять в любой момент. Когда визуально ощущаешь прогресс, то тренируешься уже с азартом.

Напоследок смарт-часы выдают отчет об эффективности тренировки: какую пользу она принесла для укрепления сердечно-сосудистой системы и смогла ли повысить скоростную выносливость. Часы умудряются отслеживать даже такой важный показатель, как VO2Max – максимальное потребление кислорода. Именно он наиболее точно оценивает физическое состояние человека и позволяет выбрать правильный режим тренировки. Мне, например, часы регулярно «выговаривали» за пристрастие к бегу на слишком высоком пульсе. В итоге мы пришли к компромиссному плану тренировок, где умеренные, но длительные кардионагрузки чередовались с интенсивной интервальной работой.

HUAWEI WATCH GT 2 предложат вам план тренировок в зависимости от того, какую спортивную цель выставите перед собой – подготовиться к кроссу на 5 км или пробежать марафон. В общей сложности умные часы могут выступить в роли инструктора по 15 видам спорта.

Умные часы HUAWEI WATCH GT 2: персональный тренер и личный помощник в одном гаджете.

Все тайны сна

Если с тренером после занятий мы обычно прощаемся, то умные часы остаются на связи и дают советы в течение всего дня по самым разным вопросам. В частности, благодаря новой технологии HUAWEI TruRelax часы способны контролировать уровень стресса. Анализируя информацию об изменениях сердечного ритма, часы определяют ситуацию, когда нервы у хозяина на пределе. Рекомендации могут быть самыми разными. За время тестов я пару раз оказывался во «взрывоопасном» состоянии, на что умный помощник реагировал философской фразой: «Много нервничаете в последнее время? Постарайтесь расслабиться, для решения проблем нужен ясный ум». Но по итогам рабочей недели я получил довольно оптимистичное заключение: «Вы постоянно испытывали средний уровень стресса. Не беспокойтесь, периодически испытывать стресс – это нормально»

Еще одна завораживающая фишка – это анализ качества сна. Утром не поленитесь залезть в приложение HUAWEI Health, и вы увидите, как увлекательно раскладывать свой сон на составляющие с помощью умных алгоритмов. Если качество сна далеко от идеала, то часы помогут скорректировать режим дня, питания и физической активности.

Умные часы HUAWEI WATCH GT 2: персональный тренер и личный помощник.

Тем, кто тяжело встает на работу по утрам, наверняка, пригодится функция деликатного подъема: она есть в арсенале умного будильника. Анализируя частоту сердечных сокращений, часы различают фазы сна. Если звонок начнет тормошить вас во время глубокого сна, то весь день вы будете чувствовать себя не в своей тарелке. Поэтому незадолго до подъема умный будильник вычисляет фазу легкого сна и начинает будить вас именно в этот момент. Вы проснетесь на 5-10 минут раньше, чем планировали, но встанете бодрым и отдохнувшим.

Тестируя часы, поймал себя на мысли, что столь интенсивную заботу о моем драгоценном здоровье последний раз проявляла, наверное, мама. Хоть большинство из нас уже давно вышло из детского возраста, однако опека такого эрудированного советчика, как HUAWEI WATCH GT 2, будет не лишней даже независимому и уверенному в себе современному человеку.

КСТАТИ

Что еще могут умные часы HUAWEI WATCH GT 2

- Часы впервые получили объемное 3D стекло, которое зрительно увеличивает площадь дисплея. Теперь на сенсорном экране стало легче читать слова, ориентироваться в символах и иконках. А благодаря особой обработке защитного стекла (как в работе с драгоценными камнями) корпус выглядит тоньше и изящнее.

- Со встроенной памятью (4 ГБ – постоянная, 2,3 ГБ – свободная) HUAWEI WATCH GT 2 вмещают до 500 музыкальных треков в формате MP3 и ACC. Кроме того, устройство оснащено функцией телефонной книги и способно автономно хранить до 10 контактов.

P.S. Старшая модель умных часов HUAWEI WATCH GT 2 с диаметром корпуса 46 мм доступна в России в двух цветах: матовом черном (на каучуковом браслете – 14 990 рублей) и темно-коричневом (на кожаном браслете – 15 990 рублей).

Младшую модель смарт-часов с диаметром корпуса 42 мм ожидают через месяц.