2019-10-23T19:48:22+03:00
Звезды

"Чувствую себя использованной": брак Ивана Краско с молодой женой оказался фикцией

28-летняя Наталья Шевель решилась раскрыть правду
Ольга ЛИБГАРДТ
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Иван Краско со своей третьей женой Натальей Вяль.Иван Краско со своей третьей женой Натальей Вяль.Фото: Иван ЛЕВИ
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Наталья Краско (в девичестве Шевель) год назад развелась с Иваном Краско. Причиной расставания 89-летнего актера с четвертой женой стал отказ молодой возлюбленной рожать ему наследника. Однако 28-летняя Шевель всегда опровергала эти слухи, а теперь решилась раскрыть правду.

Иван Краско сейчас живет со своей третьей женой Натальей Вяль и детьми. "Он живет вместе с Натальей Николаевной и детьми. Сейчас понимаю, что он любил ее все это время. И женился на мне, чтобы показать ей, что еще что-то может и интересен, потому что я никогда не видела такого рвения развестись. Меня он так не любил, как ее", - поделилась сокровенным Наталья Шепель.

По ее словам, Ивану Ивановичу совершенно не важно, как к нему относится Вяль. "Все это наталкивает меня на вывод, что наш брак был с его стороны «мулькой». Я себя чувствую использованной", - цитирует актрису "СтарХит".

А ведь Наталья готова была отстаивать любовь и бороться за Краско. "Но через некоторое время поняла, что чувствовала все это одна! Обидно, ведь невозможно так, чтобы с глаз долой - из сердца вон", - посетовала девушка.

Больше всего ее убил тот факт, что Иван Иванович, узнав, что она с ним разводится, с радостью собрал вещи и уехал. "Он услышал слово «развод» и помчался туда, только пятки сверкали. А как я живу - его не волнует... Помню, мы давали интервью, а он рассказывает с упоением: «Вот, моя супруга Наталья Николаевна готовит, держит дом в чистоте»… Я не помню такого в свой адрес за три года нашего брака! Уже молчу про деньги, которые утекали к ней. Да, это все было завуалировано детьми, но где мальчики, там и она", - сказала, как отрезала, Шевель.

Как признается Наталья, развод пошел ей на пользу. Более того, она периодически видится с Краско. "Радуюсь, что стала свободным человеком... В основном я предлагаю встретиться, потому что он не может взять и позвонить мне из-за проблем со зрением. Иногда спрашивает, почему так долго не появлялась", - заключила Наталья Шевель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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