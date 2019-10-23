Грецкий орех, визит к Патриарху и чудо-камень от всех болезней: что советуют поклонники тяжелобольной Анастасии Заворотнюк

Беда «прекрасной няни», которая борется с тяжелым недугом, не оставила равнодушными ее поклонников. Люди уверены: если им самим помогали молитвы и поездки по святым местам, отказ от старых привычек и образа жизни, здоровая еда и чудо-препараты, значит и Заворотнюк можно спасти. И пусть эффективности таких методов не доказана, но кто сказал, что в жизни нет места чуду?

Семья Анастасии цепляется за любую возможность помочь любимой маме, жене и дочери. На днях, когда одна из подписчиц инстаграм-странички «Поддержка Анастасии Заворотнюк» предложила провести коллективную молитву, дочь актрисы Анна Заворотнюк с радостью подержала эту идею. Ранним утром 18 октября тысячи человек с разных уголков страны мысленно просили о здоровье артистки — и как знать, вдруг ей действительно стало лучше…

А вот что еще советуют пользователи соцсетей (здесь, пожалуй, уместно предупредить: «Перед применением проконсультируйтесь со специалистом»):

- Многим от онкологии помогла биорезонансная терапия — новая разработка российских ученых . Я и моя семья уже год пользуемся этим препаратом и живем без лекарств. Вылечили болезни, которые врачи не могли победить много лет. Это не реклама!

- Ешь мед, лечись содой, и все нехорошие бациллы и рак исчезнут из организма!

- Передайте, пожалуйста, Насте, чтобы она сбросила вес и ела каждый день немного грецкого ореха. В нем много витамина Е, он защищает от кист головного мозга. А сбросить вес надо, чтобы организм стал поедать себя немного, и тем самым иммунная система повлияет на опухоль мозга.

- Анастасии нужно пройти сеанс квантового исцеления по методу Долорес Кэннон.

- Пожалуйста, найдите информацию о каменном масле бракшун — белом камне бессмертия. Я писала об этом дочери Анастасии, но не знаю, прочла ли она. Я знаю двух людей, которым оно помогло очень и очень сильно. Одному из них в 1982 году доктора отмерили на более полугода (он жив и по сей день), вторая крайне быстро восстановилась после сложнейшей операции. Это не в качестве рекламы, просто хочется чтобы Настя поскорее поправилась.

Другие уверены, что болезнь могут победить «правильные» мысли:

- Надо пересмотреть жизнь, перестать бояться, изменить свое отношение ко многому, почитать про метафизику болезни.

- Мысленно обнимаю мамочку Анастасии Валентину Борисовну — на долю этой женщины выпало в последнее время много горя. К сожалению, больше не знаю, как вас поддержать.

- Держитесь подальше от «продвинутой медицины», нацеленной обогатиться на людях, главное — правильное окружение. Будьте каждый день со своими близкими, радуйтесь каждому дню!

- Думайте только о хорошем, ни на минуты не допускайте ни одной плохой мысли!

Третьи надеются на чудодейственную силу молитву:

- Я постараюсь подать сорокоуст за здравие в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре - знаменитое святое место России.

- Очень помогает молитва Святому великомученику и целителю Пантелеймону - он очень сильный.

- Я предлагаю молиться Всецарице. Молитва есть в любом молитвослове или на сайте, читают её обычно три раза. А родственникам нужно съездить к Всецарице и просить ее о выздоровлении, а также купить масло от ее иконы.

- Нужно каждый день в сторис выкладывать просьбу о молитве по соглашению и время. Это действительно чудо.

- Анастасии необходимо причастие тела и крови Христа, без этого сложно выздороветь.

- Надо к Патриарху Кириллу отвезти ее, чтобы он помолился — у него силища ого-го какая молитвенная.

- Молиться не стану, а вот большой энергетический шар добра отправлю.

Напомним, у 48-летней Анастасии Заворотнюк подозревают глиобластому головного мозга — одну из самых агрессивных и неизлечимых опухолей. Родственники актрисы диагноз не называют и опровергают сообщения СМИ о ее коматозном состоянии. По их словам, «есть болезнь и главная цель — ее победить».

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Близкие «прекрасной няни» продолжают, хоть и очень дозированно, информировать поклонников о здоровье Анастасии Заворотнюк. В Инстаграм-аккаунте, который был создан «против травли актрисы, продажных медработников и зарвавшихся лживых СМИ» (и который ведёт дочь артистки Анна Заворотнюк), появилась просьба о проведении коллективной молитвы, инициатором которой стала одна из подписчиц. (подробности)

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