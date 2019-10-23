Новые проекты 2020: Гарик Гусар Харламов, зомби в Перми, Михалкова на зоне

Если принимать за веру все, что говорят на презентациях телеканалов, легко можно сойти с ума. Все каналы заявляют, что они всех победили. Руководители выходят на сцену и говорят об этом в меру скромно, в меру артистично. И ни один из них не врет - просто цифры штука веселая, их можно покрутить по-разному, и наверняка можно найти какую-нибудь громкую победу.

Впрочем, презентации все-таки устраивают успешные каналы, а значит им точно есть чем гордится. Канал ТНТ, например, славится своими юмористическими сериалами и программами. И таким капиталом грех не похвастаться.

Но куда интереснее не то, что было, а то, что ждет нас впереди.

Как выяснилось на презентации, в 2020 году ТНТ придумал 8 новых сериалов, несколько шоу и два фильма для проката в кино.

Сериалы

Гарик Харламов, прекрасный комик, звезда «Камеди клаб», человек похожий на располневшего Мэтта Деймона уже снимался в кино. Много раз. И всегда это было плохо. Возможно потому, что он больше комик, чем актер. Или потому, что сценарии и режиссура были отвратительными... Теперь вот Гарик станет лицом сериала «Гусар». По трейлеру грядущий фильм напоминает огромного размера сценку в «Камеди». Харламов играет, само собой, гусара, помещика. Герой из XIX века оказывается в нашем времени, сталкивается с нашей действительностью, возвращается назад и пытается заставить своих крепостных изображать участников современных нам телешоу. Получится ли на харизме Харламова вывести большой проект - дело темное.

В сериале «Исправление и наказание» Анна Михалкова сыграет начальницу колонии-поселения, куда попадают ненавидящие ее родственники. После «Обычной женщины», где Анна сыграла сутенершу, это вторая подряд «брутальная» роль. Правда теперь все-таки комедия. А так как тема отбывания наказания в нашей стране традиционно актуальна, вполне возможно у проекта будет успех. Правда создателям точно нужно поработать с консультантами. Иначе значительная часть страны начнет ловить ляпы...

Проект «Девушки с Макаровым» построен на личном обаянии Павла Майкова. «Пчёла» из «Бригады» пропал вроде из поля зрения, но вот возвращается. Он (Макаров) работает в полицейском участке в Капотне. Ему под начала отдают четырех девушек-курсантов. И он гоняет их «в хвост и в гриву», обычая премудростям профессии. При этом сам Макаров грубый, наглый хам. Похоже на «Интернов»?

- Вы можете сказать, что история похожа на «Интернов», - соглашается Александр Дулерайн, креативный продюсер ТНТ. - Но если мы повторим успех «Интернов», то будем счастливы!

Если развиваться по этой логике - у канала было немало успехов, возможно мы скоро увидим повторение их всех поочередно...

- Кабздец йогорту, - говорит героиня сериала с говорящим названием «Иванько» Валентина Мазунина. Она и ее подруги, по сценарию, дамы не великого ума. И с ними происходят совершенно дурацкие приключения. Дурости на целый сериал точно хватит. Главное, чтобы шуток хватило.

Остальные премьеры-2020:

1. «Отпуск». Все тот же Павел Майков, Демис Карибидис, Арарат Кещян и многие другие в комедии про семейный отдых в Геленджике.

2. «Идеальная семья». Герой Павла Деревянко сделал жену (Ольга Медынич) и детей героями реалити шоу. Формат, пожалуй, больше подошел бы СТС, но магия Деревянко вполне может создать новый хит.

3. «Партиот». Идеальный герой возвращается из армии в свой не идеальный город. И пытается навести порядок,. Классическая история для боевика НТВ. Но теперь к вопросу подошли с юмором.

4. «Домой». Модный креативщик из Москвы приезжает в родной Биробиджан. Но за время его отсутствия и жена ушла к другому, и сын его подзабыл... Что-то надо придумывать, креативщик...

Шоу

Дополнить линейку юмористических программ на канале решили при помощи женщин. Звезда стендап Юлия Ахметова будет вести проект «Нам надо серьезно поговорить». Суть такова. Девушка пишет Юле жалобу на своего молодого человека (не берет замуж, изменяет, ведет себя плохо и т. д.). А потом пару приглашают на выступление Ахметовой. И она, неожиданно для обвиняемого, обрушивает на него ураган шуток и издевательств. Если обойдется без подстав, чем, к сожалению наше ТВ частенько грешит, может получиться весело. Впрочем, шоу явно не будет иметь продолжения. Или оно окажется успешным, и все парни начнут опасаться такой подставы, или неуспешным, тогда зачем его продолжать?

Еще один новый проект - «Женский стендап». Тут все понятно из названия - в шоу только девушки. Дальше уже все от них зависит.

Кино

Да, ТНТ подготовил сразу две кинопремьеры. После не к ночи помянутого «Зомбоящика» к таким заявлениям стоит относиться скептически. Но вдруг... Первая попытка - фильм «Реальные пацаны против зомби». И в трейлере все прямо как в названии. Герои популярного сериала стреляют по зомби из ружей и пистолетов, сжигают их, вбивают осиновые колы и работают электропилами... Зомби, как им и полагается, толпами ходят по Перми, жрут оторванные ноги и руки и заполняют собой весь город... Смех, видимо, в том, как флегматично наши люди, в частности пермяки, относятся ко всему необычному и как умеют со всем этим жить. Картинка, правда, страшная...

Еще один фильм - это выдуманная биография альтер эго Гарика Харламова - Эдуарда Сурового. «Главное расследование ТНТ: Эдуард Суровый» - это пародия на биографический фильм. Про певца странных куплетов расскажут Максим Галкин, Михаил Боярский, Иван Ургант... И опять же кажется, что это один из сюжетов пятничного «Камеди клаба», который превратили в полноценный фильм. Хватит ли для успеха масштаба