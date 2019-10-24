Придется ли нам доплачивать банкам за счета в валюте

Крупные банки просят Центральный банк разрешить им открывать валютные вклады с отрицательной доходностью. И тот, похоже, не против. То есть банкиры хотят брать у нас деньги на хранение, и мы же эту услугу должны оплачивать. С чего вдруг такая наглость? И что делать тем, у кого есть сбережения в долларах или евро?

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ

Пока речь идет только о вкладах в евро. Ставки по ним в подавляющем большинстве банков и так либо нулевые, либо символические - 0,1% годовых. Это объяснимо. Ставка в Европейском центробанке, который печатает наличные евро, уже несколько лет держится ниже нуля. Недавно ее снова понизили - до минус 0,5% годовых.

- Это значит, что наши банки вынуждены размещать средства в еврозоне с ущербом для себя, - пояснила Елизавета Данилова, директор департамента финансовой стабильности Банка России.

Кроме того, с каждого валютного депозита банк обязан отчислять 8% в Фонд обязательных резервов. Эти деньги - внутренняя страховка банка. На тот случай, если нужно незамедлительно расплатиться с клиентами. Плюс выплаты в Агентство страхования вкладов.

Выходит, что за любой евро, взятый у нас, банку нужно отдать минимум 1,5%. Раньше это компенсировалось комиссиями за обмен валюты - но их объемы сейчас упали, - а также выдачей кредитов крупным российским компаниям. Тем, кому нужно расплачиваться с европейскими контрагентами. Но это не всегда получается.

Крупные банки просят Центральный банк разрешить им открывать валютные вклады с отрицательной доходностью.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ПОРА СДАВАТЬ ЕВРО?

Чтобы разрешить отрицательные ставки, нужно внести изменения в законы. Это лишь дело техники. Но гражданам беспокоиться не стоит, убеждают банкиры.

- К нам обратились кредитные организации по поводу начисления отрицательных ставок по вкладам юридических лиц. По вкладам граждан ничего такого не обсуждается, - пояснил Сергей Швецов, первый зампред Центробанка.

Но это не значит, что банки не наложат лапу на нашу валюту.

- Ладно, вкладывать евро некуда. Но хранить-то средства где-то надо. В наличном виде дома? Опасно. В ячейке? Стоит денег. Вы можете попробовать хранить их просто на счету в банке. Но благодаря системе защиты вкладчиков у банков получился картель. Они теперь могут вводить плату за хранение денег, - объясняет экономист Андрей Мовчан.

Если отрицательные ставки вводить пока нельзя, то брать плату за обслуживание счета никто не запрещает. Некоторые российские банки уже учредили ежегодные комиссии за ведение счетов в евро. Пока для зажиточных клиентов - у кого больше 10 тысяч евро. Но ничто не мешает распространить эту практику на всех. Тем более что финансовые власти не против.

- Я всячески поддерживаю дедолларизацию. В нашей банковской системе должно быть как можно меньше валютных активов, - считает замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Ставки по вкладам в евро в подавляющем большинстве банков либо нулевые, либо символические - 0,1% годовых.Фото: REUTERS

СОВЕТЫ «КП»

Как спасать свои деньги

1. Пока изменения в законы не приняты. На это может уйти продолжительное время. Плюс чиновники обещают, что нововведение коснется только юрлиц.

2. Убытки банки получают только по счетам в евро. По долларам ситуация более оптимистичная. Ставка Федрезерва США положительная - 1,75% годовых. Со временем она будет снижаться, но это процесс постепенный. Так что можно перевести сбережения в доллары.

3. Даже если банк захочет обойти закон и ввести комиссию за обслуживание счета в евро, он обязан уведомить вас об этом: по телефону или электронной почте. Если это провернут втихаря, вы имеете полное право оспорить и вернуть уплаченные деньги.

4. Если евро у вас лежат на текущем счете, откройте депозит. Желательно на максимально длинный срок. Ставки минимальные. Но даже 1% и 0,5% - это лучше, чем ноль. Менять условия депозита в течение срока его действия банк не имеет права.

5. Переведите часть заначки в рубли. По ним гораздо более высокий доход - 6 - 7% годовых. А курс довольно стабильный. Ставка ЦБ в ближайшие год-полтора будет снижаться и потянет за собой проценты по вкладам. Так что лучше оформлять депозиты на нынешних условиях.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему в Европе кредиты под ноль процентов, а у нас нет?

В странах Старого Света уже несколько лет практикуют отрицательные ключевые ставки. Это сделано не от хорошей жизни. Тем самым финансовые регуляторы пытаются вдохнуть жизнь в экономику развитых стран и избежать падения цен. Ведь тогда населению выгоднее не тратить сбережения, а придерживать их в расчете на то, что завтра все подешевеет. А чем ниже ставки по кредитам, тем охотнее их берут бизнес и люди. И чем больше они тратят, тем быстрее растет вся экономика и вместе с ней идут вверх и цены.

В Европе, по сути, штрафуют коммерческие банки за то, что они держат остатки на своих счетах. И те вынуждены отдавать их кому попало - лишь бы отдать. Это приводит к побочным последствиям. Ставки по ипотеке становятся почти нулевыми (а в некоторых случаях даже отрицательными, как это было в Дании). В итоге население охотно берет займы для покупки жилья. Спрос растет, и это толкает цены вверх. В развитых странах Европы стоимость недвижимости в последние годы растет на 20 - 25% в год. В итоге квадратный метр жилья стоит баснословных денег. А молодые люди даже с учетом низких процентных ставок не понимают, смогут ли расплатиться с банком хотя бы до пенсии.

Поддерживаются на плаву «компании-зомби». То есть те бизнесы, которые могут существовать только при нулевых ставках и в обычных условиях станут нежизнеспособными. Любое повышение процентов по кредитам приведет к тому, что такие компании обанкротятся.

У центробанков нет возможности компенсировать последствия возможного кризиса. Обычно было так. Ключевые ставки были в районе 5 - 6% годовых, а когда наступали тяжелые времена, то их снижали до 1 - 2%, чтобы стимулировать рост экономики. Но на этот раз поддержка слишком затянулась. И если надутые пузыри начнут лопаться, работающих механизмов для спасения экономики не будет.

В России ситуация более стабильная. Бороться с инфляцией нам не нужно. Поэтому ключевая ставка ЦБ положительная - 7% годовых. Многие эксперты призывают быстрее ее снижать. Но вряд ли в ближайшие годы она опустится ниже 5%.