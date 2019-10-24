Кукарекай, кукарекай, и зачтется

- Те ролики, где показывают детей. Особенно с этим мальчиком, который никогда разноцветных домов не видел и говорит, что «сейчас наступило будущее».

- А почему?

- Не разговариваем мы так.

Надо сказать, что мой ребенок подросток, так что сам факт, что он вступился за честь малолеток, о многом говорит.

И вообще он уверен, что «взрослые» рекламщики специально калечат язык, чтобы получилось как-то более по-детски. Естественно, мол, и миленько. Но естественное косноязычие имитировать сложнее, чем выучить пару слов типа «мерчендайзер» или «клининг», а уж милое детское косноязычие поддается только авторам хороших сказок, поскольку используется в меру. Тут же девочке в соседнем ролике протягивают печенье, а она на маму смотрит и говорит: «Мама, я тебя любятово».

Серьезно? Для нее запомнить название фирмы по выпуску печенья легче, чем произнести матери слово «люблю»? А потом мужчины удивляются, что их не по любви выбирают, а по ценнику меню, который они могут легко себе позволить в ресторане. Ну да, девочка росла-росла и выросла, печеньем уже не наедается, предпочитает устрицы и фуа-гра внутрь и бриллианты снаружи.

Другая девочка еще в одной рекламе пытается запомнить название какого-то чудесного лекарства, а умиленные родители ей подсказывают малопонятный набор букв. И тоже счастье на лице у ребенка: надо же, не стишок выучила, а столько внимания от папы и мамы. Еще немного, и Деды Морозы по всей стране будут раздавать подарки для малюток, становящихся на стул под елками и произносящих громко, что именно доктор прописывал в течение года. Главное - это не должны быть аспирин, парацетамол и но-шпа. Слишком легко.

Еще одна девочка лукаво ест майонез, переговариваясь с телефоном. Знаешь ли ты, типа поисковая голосовая система, откуда берется майонез? Ну и система - с апломбом: «Да, а ты?»

- Нет, - хихикает девочка хорошо поставленным голосом актрисы кукольного театра, годами разрабатывавшей всю эту «милоту» за ширмой. - Зато я знаю, куда он потом девается.

Ну и там про живой ум еще слоган. Хотя понятно, куда и что девается. К уму отношения не имеет, а про желудок, изжогу и прочее лучше сейчас не шутить. Там тоже дети встают в ряд, демонстрируя подозрительную осведомленность в вопросе.

Да-да, как говорил вышеупомянутый мальчик из рекламы строительной компании, которая уже сейчас в будущем, хочется «чё-то делать». Например, стать кулинарным блогером, снимать чужие блюда в соседнем ресторане, выкладывать в сеть, а потом есть что-то (простите, чё-то) в ближайшем фастфуде и весело кричать: «Вот что я кукареку!»