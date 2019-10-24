Самым громким животным на Земле оказалась птичка весом в 250 граммов.

Примерно 125 децибел — звук такой интенсивности, превышающий болевой порог человеческого слуха, издает одноусый звонарь. Пение, а точнее сказать, оглушительный звон этой 250-граммовой птички, обитающей в Бразилии, записали и измерили биологи из Массачусетского университета (University of Massachusetts). О чем сообщили в журнале Current Biology.

Звонарь (Procnias albus ) побил прежний рекорд, который принадлежал крикливой пихе (Lipaugus vociferans) — другой тропической птичке, сила криков которой достигает 116 децибел (дБ). Для сравнения, громкость автомобильного гудка, взвывшего в метре от «слушателя», составляет 110 дБ, затарахтевшего отбойного молотка — 100 дБ. В рыке льва 114 дБ. Звонарь легко его перекрывает. И похоже, что громче этой птички - из живых существ — никого нет. Разве что червяки, обитающие под водой. Они щелкают с силой в 160 дБ. Но издавая свои звуки, применяют ухищрения — выпускают струи воды, в которой взрываются кавитационные пузырьки. Эти взрывы и "гремят" на всю акваторию. Зачесть за победу над звонарями нельзя. Ведь те звонят самостоятельно — по сути трубят за счет мощных мышц живота, создавая ими соответствующий воздушный поток, который попадает на голосовые связки, работающие как духовой инструмент.

Звонари звонят не просто так, а самкам, приглашая их к размножению. Чем громче самец, тем он привлекательней. Самки охотно слушают обращенные к ним звонки. Оказавшись рядом, не улетают. Сидят рядом и не глохнут.