СК проводит проверку после нападения медведя на дрессировщика в карельском цирке

В сети появились кадры с видео, где медведь набросился на дрессировщика прямо во время выступление. Дети от ужаса кричат. Кричит и дрессировщик - животное вцепилось ему в шею. Напарник артиста подносит к голове животного электрошокер. Только благодаря этому удалось миновать трагической развязки.

- Проводится проверка по сообщению СМИ о ненадлежащем оказании услуг при проведении в городе Олонец мероприятий цирка-шапито «Аншлаг» индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в городе Пензе, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), - заявили в СК России.

По предварительным данным, никто из зрителей не пострадал, а дрессировщик от оказания медицинской помощи отказался. Но все могло обернуться иными последствиями: по данным следствия, во время нападения животного на человека(23 октября 2019 года) в зале находилось большое количество детей, арена цирка не имела ограждений.

- В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение, - отметили в СК России.

В Карелии медведь едва напал на дрессировщика во время циркового выступления.Видео: vk.com/4helpmum

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