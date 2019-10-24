Как использовать соцсети для развития бизнеса в сфере народных промыслов

Как завоевать доверие покупателей и собрать в ходе краудфандинга 1962% от заявленной суммы на производство своей продукции? Как привлечь внимание аудитории к такому необычному продукту, как кокошник?

Производители и продавцы изделий народных промыслов могут найти своих покупателей не только на ярмарках и в розничных точках, но и в социальных сетях - именно там можно продемонстрировать тонкость своего ремесла, максимально сблизиться со своей аудиторией и предложить продукт жителям самых разных уголков мира. Сегодня платформами Facebook и Instagram, которые особенно актуальны в эпоху стремительного роста популярности смартфонов среди интернет-пользователей, ежемесячно пользуются около 140 млн различных компаний по всему миру.

Чтобы успешно продвигать свой бизнес в Facebook и Instagram, не обязательно быть крупной компанией с громким именем. Найти свою аудиторию и сформировать сообщество заинтересованных в вашем творчестве людей можно, если вы развиваете и совсем небольшой проект в сфере народных промыслов. Авторы современных проектов с народным характером рассказывают, как это сделать.

Найти косоворотку по хэштегу

“Используйте все, что предлагают вам современные масс медиа”, – призывает Варвара Зенина, автор одноименного бренда одежды с народным характером, которая продвигает, например, рубашки с косым воротом и свитера с традиционным орнаментом, с помощью страничек в Instagram и Facebook. Социальные сети помогают проекту не просто показать аудитории одежду, но и донести до нее определенный смысл, поделиться с ней дополнительной информацией о жизни русского человека. Варвара по специализации не SMM менеджер, но ей успешно удается использовать возможности платформ для развития своего бизнеса. В чем ее секрет?

Самое важное – интересный контент, который привлекает не только вас, но и других людей, считает Варвара. Причем для его продвижения можно использовать не только бизнес-аккаунты, но и личную страницу. Главное – делать это с уверенной и четкой позицией, уделяя особое внимание в Facebook качеству текста, а в Instagram – визуализации контента, уверена основатель бренда Varvara Zenina.

Facebook довольно интуитивен в использовании – он “достаточно умен и всегда подскажет, что делать”, рассказывает Варвара. Например, платформа сама покажет вам группы, где находится ваша целевая аудитория, инструменты для продвижения, чтобы были органические охваты, и многое другое.

Для качественной визуализации в Instagram необязательно сразу же заказывать профессиональную съемку. “Я знаю множество примеров, когда люди просто снимают на телефон, и у них получается хороший визуальный контент, – рассказывает Варвара. – С помощью смартфона мы снимаем какие-то предметные вещи. К профессиональной съемке мы прибегаем, чтобы отмежеваться от чисто ремесла и показать, что мы бренд, который массово производит русскую одежду”.

Конечно, нельзя забывать о продвижении своего бренда через других популярных людей в социальных сетях. “Если вы хотите, чтобы о вас рассказал человек, который является лидером в какой-то среде, надо идти к человеку, у которого есть ваша аудитория. Нам в этом смысле, например, близки аккаунты о русской кухне”, – говорит автор проекта Varvara Zenina. Подходить к подбору других аккаунтов для продвижения нужно с умом: “Этот как выстрел – он должен быть единоразовым, ведь это ваши деньги, ресурсы и время. Если неправильно подойти к процессу, то к вам не придет новая аудитория либо придет не та, которую вы хотели или ждали”.

Социальные сети помогают продвигаться за границей – с помощью Instagram бренд Varvara Zenina нашли в Германии, Бельгии и Франции. “Здесь прекрасно работают хэштеги. Иностранец приехал в Россию, захотел купить косоворотку, нашел по хэштегу несколько производителей и выбрал нас”, – делится опытом Варвара.

Опыт, поддержка и внимание

Как прочувствовать на собственном опыте те преимущества, которые дают социальные сети для развития своих проектов? Иван Хафизов, чьи фотографии резных наличников стали уникальным атрибутом для открыток, наклеек и календарей, рассказывает, как ему удалось заинтересовать в своем проекте Nalichniki пользователей Facebook и Instagram.

“Соцсети — ваша самая мощная рука, которая помогает попробовать миллион способов. А самое основное в соцсетях — заинтересованная вами, вашей энергией, аудитория. Люди, которых вы заряжаете тем, как вы беретесь за дело. Поэтому в первую очередь — рассказывайте о том, что и как вы делаете и делайте это так, чтобы вам самому захотелось бы читать”, – рассказывает Иван.

“Помогите людям найти себя. Напишите несколько реально крутых текстов по вашей теме. Станьте экспертом, которого еще не видел свет, – советует Иван. – Даже если вы будете экспертом по скорости уменьшения толщины стенки мыльных пузырей, но если вы будете лучшим в своём деле, если вы будете рассказывать об этом лучше всех, вы сможете значительно увеличить число заказов и подписчиков”.

Чтобы заинтересовать аудиторию, нужно делиться с ней пользой – “бесплатно, всегда и везде”, уверен Иван. “Самый лучший автосервис — тот, который мне в Facebook расскажет, как быстро и не пачкаясь поменять колесо на трассе. А самый лучший производитель тортов — та, что рассказывает и показывает, как слепить фигурку свинки Пеппы самому. С огромной долей вероятности я и торт у них закажу и чиниться приеду к ним (главное не перепутать)”. Рассказывать можно о самом сложном и при этом необязательно раскрывать какую-то коммерческую тайну, считает Иван. “Опыт показывает, что если несколько лет делиться полезным и нужным, то люди пойдут к вам, даже если ваши цены выше, чем у других. Просто в знак благодарности и потому, что они вас уже немного знают”.

Ни в коем случае нельзя бросать людей с их проблемами, которые возникли из-за ваших товаров или советов. “Не ведите профили «вот когда будет хотя бы тысяч сто в подписчиках, полезные вещи начну добавлять». Так их никогда не будет. А если вы придумаете способ, как с каждым носиться, как единственным — вот тогда вы сможете привлечь много новых подписчиков . Удачи. Получится только у того, кто делает”, – мотивирует Иван.

Чтобы достичь успеха в развитии проекта, нужно всегда пробовать что-то новое и следить за тем, как это “взлетает”, уверен создатель Nalichniki. “Попробовали рекламу в соцсети? Обозначьте период, в течение которого хотите отслеживать ее эффективность, (например,неделю) и записывайте просмотры-переходы-покупки. Попробовали опубликовать у блогера по-дружески пост или Stories ? То же самое. После пятого (или десятого эксперимента) вы заметите, что придуманных вами изначально параметров маловато и что нужно добавить новые, важные. И что эти важные лучше всего двигаются каким-то конкретным инструментом. И пробуйте-пробуйте-пробуйте”.

Красота, философия и регулярность

Пробовать все новое рекомендует и Юханн Никадимус, который занимается старинным шитьем жемчугом и ведет в Instagram блог о кокошниках. По его мнению, для создания индивидуального цифрового контента нужно постоянно развивать в себе новые навыки – например, фотографию, экспозицию, композицию и т.д. “В этом вам поможет телефон с камерой, фильтры и рамки, интересные решения с фоном и ракурсом, а также ваша насмотренность – изучение визуальной культуры мира за все времена”, – считает Юханн.

При этом контент не должен быть просто “красивым для красоты”, нужно “развивать в себе и философские качества, побуждать себя к размышлениям о своем труде в позитивной перспективе”, призывает Юханн. “Это обязательно прямо и косвенно отразится на вашем контенте, наполнит вас и ваши работы большим смыслом, а зритель непременно это почувствует”.

Стабильный рост проекта требует, чтобы вы систематически делились контентом и информацией, а также вовлекались в сообщество единомышленников, говорит Юханн. По его мнению, стоит подписываться на аналогичные или просто визуально интересные аккаунты и активно общаться с коллегами – тогда Instagram сможет сам рассказывать о вас потенциальным подписчикам.

Дерзайте, и все получится!