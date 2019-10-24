“Мы - “рубежное” поколение. Если не расскажем детям о Великой Отечественной - она забудется”: Байкеры создали музей, посвященный воинам-мотоциклистам

- У меня самого - пятеро детей и я ревностно отношусь к тому, что они будут знать об истории родной страны, что передадут своим детям, - так говорит Василий Семенов, руководитель амурского клуба «МотоПатриот».

Благовещенские байкеры создали передвижной музей, в котором можно не просто прикоснуться к настоящим ружьям и пулеметам, побывавшим на фронтах Великой Отечественной - а пострелять из них. Посидеть на мотоцикле, рассмотреть военную форму тех лет…

"Мы - “рубежное” поколение. Если не расскажем детям о Войне - она забудется, память исчезнет," - уверены байкеры Фото: vk.com/motopatriot_blag

Музей на колесах

Начиналось все как обычное увлечение: байками, мотопутешествиями, а еще - родной историей.

- Хотелось делать что-то полезное для общества. Пять лет назад мы начинали с благотворительных концертов: все собранные средства отдавали на лечение тяжелобольных детей. А еще тогда мы начали изучать историю воинов-мотоциклистов. Мы думали: почему о них так мало говорится? Мы общались с американцами, которые сказали: “Вы от нас позаимствовали байкерскую культуру, у вас нет своего прошлого”. Мы начали исследовать и выяснили - это не так. В Великую Отечественную войну было выпущено от 15 до 18 тысяч мотоциклов М-72, на которые устанавливались пулеметы, минометы, противотанковые ружья Дегтярева. Среди воинов-мотоциклистов были герои Советского Союза. И чем дальше мы изучали, тем интереснее становилась наша культура, история, - вспоминает Василий Семенов.

Для музея решили брать не только макеты, но и охолощенное оружие, которое переделано из боевого и может применяться в реконструкции Фото: vk.com/motopatriot_blag

Так “МотоПатриот” стал заниматься реставрацией мотоциклов М-72 - на сегодня в клубе их уже пять. Затем появились минометы, противотанковое ружье Дегтярева, пулемет “Максим”, пушка «сорокапятка»... Это оружие побывало на фронтах войны, но затем на военных заводах его охолостили и в нем больше невозможно использовать боевые патроны. С созданием “музея на колесах” помог президентский грант: экспозицию разместили в передвижном контейнере, который в мае отправился по городам и селам Амурской области.

В коллекции музея также есть осколки с раскопок с мест боев в Воронежской области, в которых участвовал дед одного из членов команды Фото: vk.com/motopatriot_blag

- Мы решили брать для музея не только макеты, но и охолощенное оружие, которое переделано из боевого и может применяться в реконструкции сражений. Закупили на военных заводах порядка 18 образцов. Благодаря президентскому гранту появилась форма образца 1943 года, а благодаря муниципальному - образца 1935 года. Ведь в первые годы наши прадеды воевали именно в ней - и это тоже нужно детям показывать, объяснять, - говорит Василий Семенов.

"МотоПатриот" в детском доме в селе Поярково Фото: vk.com/motopatriot_blag

При поддержке Росгвардии “МотоПатриот” проводит в школах и детских домах Амурской области классные часы, на которых ребятам дают прикоснуться к настоящему оружию Победы. Их посетило уже около 2700 школьников.

“Надевая форму, изучая оружие, подростки начинают искренне увлекаться. У них горят глаза”

Сейчас байкеры ищут для своего музея постоянное место: ведь передвижной контейнер может принять в день не больше 350-400 гостей. Коллекция продолжает пополняется новыми образцами. Так, в ближайших планах - реставрация автомобиля ЗИС-5 1944 года.

- Мы даем возможность людям почувствовать на себе - каково это было: сидеть в технике, держать в руках оружие… И через эти прикосновения прочувствовать историю, - говорит Василий Семенов.

"МотоПатриот" проводит классные часы в школах Фото: vk.com/motopatriot_blag

Помимо музея, байкеры начали “вживую” восстанавливать бои, в том числе - советско-японские сражения августа-сентября 1945 года, которые шли на Дальнем Востоке. В год 75-летия Великой Победы “МотоПатриот” готовит сразу несколько масштабных реконструкций, в которых примут участие и амурские школьники.

- Мы - “рубежное” поколение. Если не расскажем детям о Войне - она забудется, память исчезнет, - уверен Василий Семенов. - Принимая участие в реконструкции боев, надевая форму, изучая оружие - подростки начинают искренне увлекаться, у них горят глаза. Перед ними возникает не просто картинка на экране, а живое действие, которое отдается внутри.