2019-10-24T13:23:20+03:00
Умные вещи

Одноклассники запустили портал с виртуальными выставками и аудиогидами по мировым музеям

Среди первых зарубежных проектов — аудиогиды к шедеврам фламандских живописцев, озвученные знаменитостями
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Каждый пользователь соцсети, не выходя из дома, сможет познакомиться с шедеврами российской и мировой живописи.Каждый пользователь соцсети, не выходя из дома, сможет познакомиться с шедеврами российской и мировой живописи.
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Социальная сеть Одноклассники запустила портал об искусстве «Мы в музей», на котором собраны интерактивные арт-проекты, виртуальные выставки и викторины, созданные крупнейшими музеями России и мира.

Каждый пользователь соцсети, не выходя из дома, сможет познакомиться с шедеврами российской и мировой живописи. Музеи с их виртуальными выставками станут еще доступнее для миллионов пользователей ОК из разных регионов России и мира.

Первым зарубежным проектом, который появился на портале «Мы в музей», стали «Фламандские мастера». ОК совместно с Правительственным агентством по туризму Фландрии и ее столицы Брюсселя VISITFLANDERS, запустили аудиогиды к самым известным шедеврам музеев Бельгии, озвученные знаменитостями. Среди участников — саксофонист и джазмен Алексей Козлов, телеведущие братья Верники, актер Никита Ефремов, директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова и другие.

Проект создан при участии пяти музеев, чьи кураторы выбрали десять шедевров фламандских живописцев из своих коллекций. Среди них — Королевские музеи изящных искусств в Брюсселе, Дом-музей Рубенса и Музей Майер ван ден Берг в Антверпене, музей Грунинге в Брюгге и Собор Святого Бавона в Генте.

Пользователи смогут узнать подробную информацию о каждом произведении, прочитав или прослушав аудиогид в озвучке известных артистов, ведущих и искусствоведов. Так, Алексей Кортнев, Гарик Сукачев и актриса Александра Ревенко озвучили гид по картинам Яна Ван Эйка «Гентский алтарь», «Портрет Маргареты Ван Эйк» и «Мадонна каноника ван дер Пале». Никита Ефремов, Марина Кравец, Алексей Козлов и телеведущий Владимир Раевский рассказали о полотнах Брейгеля. Вадим и Игорь Верники озвучили гиды к автопортрету Рубенса и полотну Йорданса «Король пьет». Картина Франса Снейдерса «Кладовая», написанная в XVII веке, обрела голос Ольги Свибловой.

Кроме того, пользователи смогут пройти тест о символизме в живописи фламандцев. Например, узнать, что символизирует человек в синем плаще на полотнах Брейгеля и какой «фирменной» фразой Ван Эйк подписывал свои картины.

Фламандская живопись — одна из классических школ в истории мирового изобразительного искусства. На протяжении более 250 лет, с XV до конца XVII веков, Фландрия, северный регион современной Бельгии, играла ведущую роль в развитии искусства Западной Европы. Здесь получили развитие крупнейшие движения своего времени: фламандский примитивизм, живопись Ренессанса и барокко.

В ОК можно побывать в самых известных российских музеях с помощью виртуальных экскурсий, посмотреть театральные постановки, трансляции с современных фестивалей и образовательных мероприятий. Так, весной 2018 года Одноклассники совместно с крупнейшими музеями страны запустили проект #Музейвслух — онлайн-экскурсии для неслышащих пользователей соцсети. А минувшей весной ОК объединили весь видеоконтент от театров и музеев под хэштегом #КультурнаяВесна. Пользователи могли посмотреть оперу ГЭС-2 от фонда VAC, видеотрансляции с «Ночи музеев», а также трансляции концертов с ВДНХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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