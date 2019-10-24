ВКонтакте рассказала о росте аудитории и выручки в третьем квартале 2019 года

ВКонтакте представила итоги третьего квартала: выросло количество пользователей, их вовлечённость и выручка компании.

Ежемесячное количество уникальных пользователей из России в сентябре выросло год к году на 2,4% и составило 70 млн, включая 63,4 млн на мобильных устройствах (+5,7% год к году).

Благодаря нововведениям, в третьем квартале 2019 года выручка ВКонтакте увеличилась на 24,7% по сравнению с третьим кварталом 2018 года.

ВКонтакте продолжает быть самой популярной коммуникационной платформой в России. По данным Mediascope, 40% жителей страны посещает VK ежедневно (1), а за месяц охват достигает 77% аудитории рунета (2).

Вовлеченность пользователей также выросла. По данным Mediascope, люди заходят в VK 15 дней в месяц (+7% год к году) — намного чаще, чем на другие интернет-площадки (1). Ежедневно пользователи ВКонтакте просматривают 9 млрд записей, а количество публикуемых комментариев за год увеличилось на 31% на iOS и Android.

Просмотры прямых трансляций год к году выросли на 39%, а количество опубликованных прямых трансляций увеличилось на 219% год к году. Рост в историях также продолжился: в третьем квартале просмотры выросли на 63% год к году.

Ежемесячно около 80 млн человек смотрят видео ВКонтакте. Каждый день ролики на платформе собирают свыше 650 млн просмотров, 80% из них — с мобильных устройств. В третьем квартале просмотры видео выросли на 45% год к году.

Количество ежемесячных звонков ВКонтакте выросло до 53 млн — на 35% по сравнению с прошлым годом.

Недавно ВКонтакте масштабно обновила рекламный кабинет, чтобы упростить запуск и настройку кампаний, а также сделать процесс создания объявлений проще и быстрее. В рекламном кабинете обновился дизайн и появились новые инструменты — например, массовое редактирование объявлений. Эти и другие улучшения увеличили количество рекламодателей (+16,5% год к году), особенно среди малого и среднего бизнеса.

Соцсеть также продолжает работать над тем, чтобы ВКонтакте стала главной в России платформой для взаимодействия с QR-кодами и оплаты с помощью них. Только в третьем квартале 15 миллионов уникальных пользователей воспользовались сканером QR-кодов ВКонтакте — вступали в сообщества, добавляли друзей, отправляли деньги, получали кешбэк и многое другое.

Количество активных сервисов на платформе VK Mini Apps в третьем квартале выросло больше чем в два раза по сравнению со вторым — с 5 000 до 11 000. Аудитория сервисов также активно растёт. В сентябре количество пользователей выросло на 60% с 10 млн до 16 млн. Ежедневно мини-приложениями пользуется 1,3 млн человек, что больше на 79% по сравнению со вторым кварталом. С помощью мини-приложений ВКонтакте представители бизнеса могут помогать пользователям решать любые задачи на удобной для них платформе. Например, в Новосибирске 25% заказов такси Ситимобил совершаются с помощью мини-приложения на платформе VK Mini Apps.

1) Источник: Mediascope, август 2019, Россия (города 100K+, 12–64 лет), % населения страны.

2) Источник: Mediascope, август 2019, Россия (города 100K+, 12–64 лет), WebDesktop, WebMobile, AppOnline, AppOffline, охват интернет-аудитории.